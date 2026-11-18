Die iranische Armee behauptet, ein Drohnenangriff auf amerikanische Einrichtungen auf der Basis Ali al-Salem in Kuwait im Morgengrauen des 18. November. Reuters und Anadolu berichten diese Erklärung aus den iranischen Medien. Es intervenierte nach der kuwaitischen Ankündigung von Luftverteidigungsoperationen gegen feindliche Drohnen. Keine Auswirkungen auf die genannten Geräte, menschliche oder materielle Schäden wurden unabhängig voneinander bestätigt. Keine spezifische US-Antwort wurde in der zugänglichen Kommunikation während unseres Audits gefunden.

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Die iranische Armee behauptet, am Mittwoch, dem 18. November 2026, im Morgengrauen auf dem Luftwaffenstützpunkt Ali al-Salem in Kuwait US-Militäranlagen angegriffen zu haben. Diese Behauptung, die von Reuters und Anadolu aus den iranischen Medien berichtet wurde, stellt keine Bestätigung der angekündigten Auswirkungen dar.

Laut der von Anadolu zitierten Erklärung sollen iranische Drohnen Patriot-Luftabwehrsysteme sowie Plattformen zum Starten von US-Drohnen und Raketen angegriffen haben. Reuters berichtet auch über die Ernennung der Ali al-Salem-Basis durch die iranische Armee.

Eine separate Forderung aus dem kuwaitischen Alarm

In der Nacht vom 17. auf den 18. November gab der kuwaitische Generalstab bekannt, dass seine Luftverteidigung mit feindlichen Drohnen konfrontiert sei. Sie führte mögliche Detonationen auf Abhöraktionen zurück und forderte, dass amtliche Sicherheitsanweisungen befolgt werden.

Diese erste Ankündigung, die bereits von Libnanews berichtet wurde, spezifizierte nicht die Herkunft des Flugzeugs, die Zielorte oder die Anzahl der Drohnen. Es gab keine menschlichen oder materiellen Ergebnisse mehr. Die iranische Behauptung bringt daher eine neue Aussage über den Autor und das Ziel der Operation, aber keine unabhängige Validierung ihres Verhaltens.

Unbestätigte Auswirkungen und Schäden

Zu diesem Zeitpunkt konnten wir nicht unabhängig feststellen, dass die genannten Geräte erreicht wurden. Die bereitgestellten Informationen bestätigen keine Verluste, Zerstörung oder Unterbrechung der Aktivitäten der Basis. Das Fehlen einer geprüften Bilanz bedeutet nicht, dass kein Schaden entstanden wäre.

Unsere Forschung über zugängliche offizielle Kommunikation in den Vereinigten Staaten und Kuwait hat es versäumt, eine spezifische Antwort auf diese Behauptung zu finden. Die Website des US-Militärkommandos CENTCOM war während dieser Überprüfung nicht zugänglich. Es wäre daher beleidigend zu sagen, dass Washington diesen Angriff bestätigt oder dementiert hat.

Die ursprüngliche iranische Pressemitteilung konnte nicht direkt eingesehen werden. Die Existenz der Behauptung wird durch die Entsendungen von Reuters und Anadolu durchkreuzt; seine militärische Leistung bleibt ungeprüft.

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