Bankstreik angekündigt, Irak-Besuch verschoben und Übungen in Anfeh: Morgenmarken im Libanon. Kuwait und Bahrain berichten von nächtlichen Angriffen. Equinor steht vor einem Cyberangriff und die UNO warnt vor endokrinen Disruptoren. Die verifizierten Fakten, ihre Grenzen und nützliche Informationen für acht Stunden.

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Mittwoch, 18. November 2026, 8 Uhr Ausgabe in Beirut.Im Libanon beginnt der Tag mit dem Aufruf zu einem Bankstreik und einem Wechsel des diplomatischen Kalenders: Der Besuch des irakischen Premierministers wird verschoben. Im Golf kündigten Kuwait und Bahrain während der Nacht neue Luftverteidigungsoperationen an. Hier sind die Fakten zu erinnern, die Ankündigungen noch unvollständig und die praktischen Informationen für heute Morgen.

Banken: Überprüfen Sie die Dienste vor dem Umzug

Die Bank Association of Lebanon hält in ihrer letzten verfügbaren Erklärung an der Forderung nach einem Warnstreik am Mittwoch, dem 18. November, fest. Die Bewegung muss an den folgenden Mittwochen wiederholt werden, es sei denn, der Verwaltungsrat entscheidet erneut. Während der Vorbereitung dieser Ausgabe wurde keine Aussetzung dieses Aufrufs festgestellt.

Der Streit betrifft insbesondere die steuerliche Behandlung von Wechselkursdifferenzen und Rückstellungen für Euro-Anleihen. LABL fordert ihre Wiedereinsetzung in die Bemessungsgrundlage und fordert eine Änderung des steuerlichen oder rechtlichen Rahmens. Dies ist seine Position in einem Streit, keine Gerichtsentscheidung, die ihm Grund gibt.

In seiner Antwort vom 16. November erklärt das Finanzministerium, dass es einen technischen Dialog aufrechterhalte und erinnert daran, dass es die Frist für die Berichtigung von Erklärungen bis zum 15. Dezember verlängert habe. Sie lehnt jedoch die Nutzung von Unterbrechungen der Dienste als Druckmittel ab. Diese Steuerperiode stellt keine Ankündigung der Aussetzung des Streiks dar.

Für Kunden bietet die Ankündigung eines Streiks keine Informationen zu jedem Service in jeder Institution. Die Verfügbarkeit von Agenturen, Händlern und Überweisungen muss direkt bei der betreffenden Bank überprüft werden. Vor der üblichen Öffnung der Fenster wäre es verfrüht, eine allgemeine Schließung aller Betriebe als Feststellung zu präsentieren.

Besuch des irakischen Premierministers verschoben

Ali Faleh al-Zaïdi wird diesen Mittwoch aufhören, Beirut zu besuchen. Der irakische Botschafter im Libanon, Mohammed Reda al-Husseini, gab am Dienstagabend bekannt, dass die Reise bis auf weiteres verschoben wurde. Es gibt keine neuen Termine mit dieser Ankündigung.

Die übermittelten amtlichen Informationen geben keinen besonderen Grund an. Die Verschiebung kann daher weder als endgültige Aufhebung noch als Beweis für einen Streit zwischen Bagdad und Beirut dargestellt werden. Die Treffen oder wirtschaftlichen Projekte, die in der Perspektive dieses Besuchs erwähnt werden, sollten nicht als bereits abgeschlossene Vereinbarungen bezeichnet werden.

Eine weitere deutliche Änderung des Zeitplans: Die Präsidentschaft des libanesischen Rates hat angekündigt, dass in dieser Woche keine Regierungssitzung stattfinden wird. Nawaf Salam muss am Donnerstag aus familiären Gründen das Land verlassen. Die alte Tagesordnung einer Sitzung am 19. November stellt keine Bestätigung ihrer Durchführung mehr dar.

Aoun: Abrüstung durch Dialog bleibt die Linie

In seinem Fernsehinterview am Dienstagabend bat Joseph Aoun die Hisbollah, seine Waffen an den Staat zu übergeben, und weigerte sich, zwei militärische Entscheidungszentren zu unterhalten. Dennoch befürwortete der Präsident Kontakte und eine Verhandlungslösung, um interne Konfrontationen zu vermeiden.

Gleichzeitig verteidigt sie Verhandlungen über den israelischen Rückzug, die Rückkehr von Vertriebenen, den Wiederaufbau und die Freilassung von Gefangenen. Es wurde kein konkreter Rückzugsplan angekündigt. Sein Vorschlag für eine internationale Verifikation der Abrüstung ohne israelische Beteiligung bleibt eine vom Staatsoberhaupt geäußerte Position und kein bereits angenommener Mechanismus. Diese politische Abfolge macht es nicht möglich zu bestätigen, dass eine Vereinbarung mit der Hisbollah erreicht wurde.

In Anfeh, Übungen mit scharfem Feuer ab 9 Uhr

Die Armee kündigte Marineübungen vor der Küste von Anfeh, in der Kura, an diesem Mittwoch von 9 Uhr bis zu ihrem Ende an. Dazu gehört auch scharfes Munitionsfeuer. Sie fordert die Bewohner und Eigentümer von Fischereifahrzeugen auf, sich von der Region fernzuhalten, während sie fortfahren. Dies ist eine angekündigte Übung, kein Bericht über Kämpfe an dieser Küste.

Parlament: Technologieausschuss tagt heute Morgen nicht

Der offizielle Kalender hält die Sitzungen des Finanz- und Auswärtigen Ausschusses an diesem Mittwoch um 10.30 Uhr, jeweils über den Haushalt 2027 und die libanesisch-syrischen Beziehungen. Andererseits wurde der Ausschuss für Informationstechnologie auf Donnerstag, den 19. November, um 11 Uhr verschoben. Die Mitteilung vom 16. November ersetzt den vorherigen Zeitplan, der auf derselben Seite noch sichtbar ist.

Golf: separate Ankündigungen in Kuwait und Bahrain

In der Nacht vom 17. auf den 18. November gab der kuwaitische Generalstab bekannt, dass seine Luftverteidigung mit feindlichen Drohnen konfrontiert sei. Er erklärte, dass die Detonationen, wenn überhaupt, aus Abhörungen resultierten und bat darum, den Anweisungen der Behörden zu folgen. Die Ankündigung gibt nicht den Ursprung der Geräte, ihre Anzahl oder die Zielorte an.

In Bahrain erklärte die Defence Force in einer Erklärung vom Mittwoch, den 18. November, dass sie mehrere iranische Luftangriffe abgewehrt habe. Es liefert keine Anzahl von Projektilen oder Apparaten oder ein menschliches oder materielles Gleichgewicht. Die Zuordnung zum Iran und das Ergebnis der Abhöraktionen sind die von der bahrainischen Armee angekündigten.

Diese beiden Mitteilungen sollten nicht in einer einzigen regionalen Bilanz zusammengefasst werden. Sie erlauben auch nicht, in dieser Nacht die amerikanischen Erklärungen über die Abwesenheit von Schäden in der vorherigen Episode in Bahrain umzusetzen. Das Fehlen einer veröffentlichten Bilanz bedeutet nicht, dass eine Bilanz von null Opfern erstellt wurde.

Equinor: Konservierte Produktion, nicht deklarierter Computervorfall geschlossen

Der norwegische Energiekonzern Equinor berichtete am Dienstag, dass er einen Cyberangriff auf einige seiner Computersysteme entdeckt habe. In der Pressemitteilung heißt es, dass Betrieb und Produktion nicht betroffen sind. Das Unternehmen gibt an, seine Teams mobilisiert und die zuständigen Behörden informiert zu haben.

Equinor meldet keinen Datendiebstahlindex, kündigt aber nicht das Ende des Angriffs an. Er benennt auch keinen Verantwortlichen. Die Kontinuität der Produktion muss daher von der vollständigen Wiederherstellung der Computersicherheit unterschieden werden, was in der heute Morgen konsultierten Pressemitteilung nicht bestätigt wird.

Gesundheit und Umwelt: eine neue Warnung zu endokrinen Disruptoren

Die Weltgesundheitsorganisation und das Umweltprogramm der Vereinten Nationen veröffentlichten am 17. November ihr erstes großes globales Update seit 2012 über Stoffe, die Hormone stören könnten. Ihre Synthese weist darauf hin, dass die Exposition vor der Geburt beginnen kann und dass das Wissen über gesundheitliche und ökologische Auswirkungen zugenommen hat.

Beide Organisationen betonen Mischungen von Substanzen, denen Menschen und Wildtiere ausgesetzt sind, während viele Regulierungsmechanismen immer noch Chemikalien separat bewerten. Mehr als 350.000 Stoffe und Gemische sind weltweit für die Produktion oder Verwendung registriert; nur ein kleiner Teil wurde auf endokrine Störeigenschaften untersucht.

Der Bericht fordert bessere Tests, Überwachung und Verringerung problematischer Expositionen. Es ist weder ein neues globales Verbot automatisch anwendbar, noch eine individuelle Diagnose: Ziel ist es, die Entscheidungen von Behörden und Herstellern zu informieren.

Cover: Libanesisches Parlament in Beirut, Foto von François el Bacha / Libnanews, alle Rechte vorbehalten. Unbestätigtes Drehdatum. Dieses Bild stellt kein Ereignis heute Morgen dar.

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