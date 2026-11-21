Im Libanon beginnt das Impftraining mit mehr als zwanzig Primärversorgungskoordinatoren. Die WHO und das Gesundheitsministerium bereiten ihre Verlängerung im November und Dezember mit Unterstützung von Gavi vor. UNICEF unterstützt eine separate Komponente für den Dialog mit den Gemeinschaften.

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Mehr als 20 Primärversorgungskoordinatoren bilden die erste Gruppe von Schulungen zur Impfung gegen das humane Papillomavirus im Libanon. Die Weltgesundheitsorganisation, die diese Vorbereitung mit dem Gesundheitsministerium leitet, plant, sie im November und Dezember auf die Fachleute des Landes auszuweiten.

Das libanesische WHO-Büro kündigte den Start am 18. November an. Das Training wird mit dem Ministerium für öffentliche Gesundheit organisiert und von Gavi, der Impfallianz, unterstützt. Ausgehend von den Koordinatoren für die Grundversorgung verlassen sich die Organisatoren auf Teams, die das nationale Programm mit den Zentren verknüpfen. Die gemeldete Zahl bezieht sich auf Personen der ersten Gruppe. Es sind weder insgesamt bereits im Libanon ausgebildete Betreuer noch eine Reihe von Zentren vorbereitet.

Bereiten Sie das Netzwerk vor den ersten Sitzungen vor

Die Nationale Impfstrategie des Ministeriums 2026-30 sieht speziell die Ausbildung des Personals bei der Einführung des humanen Papillomavirus-Impfstoffs oder HPV in den nationalen Kalender vor. Auf der Ebene des gesamten Impfprogramms zielt es auch darauf ab, Fähigkeiten zu harmonisieren, regelmäßige Schulungen zu organisieren und die Unterstützung von Teams auf lokaler Ebene zu stärken. Verteilung, Kühlkette und Kommunikation gehören zu den in diesem allgemeinen Rahmen genannten Ausbildungsbereichen. Das Dokument ist nicht das detaillierte Programm des ersten HPV-Workshops und spezifiziert nicht, was dort gelehrt wurde.

Diese Vorbereitung reagiert auf ein Koordinationsproblem. Sobald die nationalen Richtlinien festgelegt sind, müssen die Teams in der Lage sein, sie von einem Zentrum zum anderen einheitlich anzuwenden und den Familien die gleichen Informationen zu geben. Die Strategie sieht vor, den Anteil der aus Programmdaten geschulten Mitarbeiter zu verfolgen. Für die November-Sitzung hat die WHO noch keine Aufschlüsselung nach Region, Gesamtzahl der erwarteten Teilnehmer oder Bestandsaufnahme der Ausbildung der Zentren vorgelegt.

Eine separate Komponente zur Beantwortung von Familienfragen

Die WHO kündigt auch von UNICEF unterstützte Folgesitzungen an, um den Dialog der Gemeinschaft und das Vertrauen in die Immunisierung zu stärken. Diese Komponente ist keine zusätzliche Anzahl von ausgebildeten Betreuern. Es ergänzt die professionelle Arbeit durch die Vorbereitung von Informationen für die Öffentlichkeit.

Der Beginn des Trainings ist es nicht wert, Dosen zu erhalten oder Termine zu eröffnen. Die Werbung veröffentlicht keine Liste der teilnehmenden Zentren oder Impfpläne. Es dokumentiert einen separaten Schritt: die Vorbereitung von Teams vor dem Einsatz.

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