Huawei startete seinen Universitätswettbewerb 2026-27 in Beirut und eröffnete eine regionale Komponente für Projekte der künstlichen Intelligenz. Die Zeremonie unterscheidet ein Team von der USEK und AUST. Im Juni gewannen die drei libanesischen Studenten in Shenzhen einen zweiten Preis in der Cloud-Kategorie, der mit mehreren Teams geteilt wurde.

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Huawei präsentierte in Beirut seinen Universitätswettbewerb 2026-27 mit einer neuen regionalen Komponente, die sich Projekten der künstlichen Intelligenz widmet. Bei der Zeremonie am 20. November wurde auch ein Team von USEK und AUST ausgezeichnet, das im Juni bei der Cloud-Veranstaltung in Shenzhen einen zweiten Preis gewann.

Zwei verschiedene Zeiten kamen zu Beginn des Huawei-Wettbewerbs im Libanon. Am 20. November präsentierte das Unternehmen die Tests für den nächsten Zyklus und begrüßte die Ergebnisse der vorherigen Ausgabe vor Universitätsbeamten und dem Staatsminister für Technologie und Künstliche Intelligenz, Kamal Chehade. Die Auszeichnung für diese Auszeichnung geht zurück auf das Weltfinale, das im Juni in Shenzhen stattfand.

Huawei-Wettbewerb im Libanon: Zweiter Cloud-Preis

Die Huawei-Liste vereint die Holy Spirit University of Kaslik (USEK) und die American University of Science and Technology (AUST) unter einem Eintrag. Das Team gewann einen „Zweiten Preis in der praktischen Kategorie Cloud. Mehrere andere Teams erscheinen auf dem gleichen Niveau der Unterscheidung. Das Ergebnis ist daher weder ein einziger zweiter Platz in der Weltrangliste noch ein Preis in der separaten Kategorie Ascend AI.

LAUST identifizierte zwei seiner Studenten in der Delegation: Mariam Zaiter und Mounir Rizkallah. Der Libanese Yuri Yaacoub, Ingenieurstudent an der USEK, führte das Team, begleitet von Lehrerin Marie-Rita Hojeij. Die beiden Institutionen konkurrierten daher miteinander. Das gleiche Team hatte zuvor einen hohen regionalen Preis gewonnen. Dieses Ergebnis entspricht einem weiteren Schritt im Auswahlverfahren. Das praktische Finale sah einen Arbeitstag für Übungen vor, wobei die Ergebnisse am Ende des Tests hinterlegt wurden. Die öffentliche Liste gibt Preise nach Kategorie, ohne einzelne Notizen zu veröffentlichen.

Für die nächste Ausgabe sollen KI-Projekte in Teams entwickelt werden

Im Nahen Osten und Zentralasien unterscheidet der Zyklus 2026-27 drei Arten von Tests. Der praktische Wettbewerb unterhält drei Kanäle: Netzwerke, Cloud und IT. Der Innovationswettbewerb eröffnet einen Kanal für Projekte der künstlichen Intelligenz. Ein dritter Wettbewerb ist für Lehrer und beinhaltet die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie.

Die neue Innovationskette ist nicht mit dem Kurs verwechselt, der seinen Preis an das libanesische Team gewonnen hat. Universitätsteams entwickeln dort Projekte mit Tools des Unternehmens; Der Cloud-Test hingegen gehört zum praktischen Teil. Dies ist ein Wettbewerb, der von einem Technologieanbieter organisiert wird, nicht ein Ranking der Universitätssysteme oder ein libanesischer öffentlicher Wettbewerb.

Im Libanon hatte die Präsentation vor Studenten vor der November-Zeremonie begonnen. Die IEEE-Studentenabteilung der City University und das lokale Team der Huawei ICT Academy organisierten am 7. Oktober eine Informationsveranstaltung. Sie stellten die Registrierungsverfahren, Vorbereitungs- und Qualifizierungsstufen vor. Die angekündigte Route erfolgt durch nationale und regionale Auswahlen vor dem Weltfinale. Die genauen Daten dieser Auswahl für Libanon wurden in den eingesehenen öffentlichen Dokumenten nicht festgelegt.

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