Syrien: Die Grenzen der finanziellen Vereinbarungen

Radif Mustafa schließt Kriegsverbrechen von wirtschaftlichen Vereinbarungen aus. Ein Bericht des Syrian Human Rights Network forderte Garantien für die Opfer.

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Die in Syrien geschlossenen Finanzvereinbarungen dürfen die Täter von Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht schützen, sagte Radif Mustafa, Mitglied der Nationalen Übergangsjustizbehörde, in einer am 11. November veröffentlichten Intervention. Die verantwortliche Person unterschied die Rückgabe von Vermögenswerten, die von der strafrechtlichen Haftung für die schwersten Verstöße umgeleitet wurden.

Ein von den Behörden angekündigtes Limit

Der Direktor der Abteilung für Rechenschaftspflicht, Mustafa, erklärt, dass die Vereinbarungen Wirtschaftsdelikte betreffen. Er behauptet, dass Personen, die bereits solche Vereinbarungen getroffen haben, später vor der Vierten Strafkammer erschienen sind, als Folge neuer Anklagen wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Er präsentiert diese Erscheinungen nicht als Überzeugungen.

Er wies auch darauf hin, dass sich das Gesetz zur Übergangsjustiz in der letzten Phase der Diskussion mit den zuständigen Ministerien befinde. Sie kündigt ihre Übermittlung an den Volksrat zur Annahme innerhalb von maximal einem Monat an. Diese Erklärung ist ein angekündigter politischer Zeitplan, nicht die Verabschiedung eines Gesetzes.

Geld zurückzugeben ist nicht genug

In einem am 10. November veröffentlichten Bericht erläutert das Syrische Menschenrechtsnetzwerk die Garantien, die es für diese Verhandlungen als wesentlich erachtet. Die Organisation verlangt vorherige Gesetzgebung, vollständige Offenlegung von Fakten und Eigentum und unabhängige Kontrolle. Er fordert die Aufhebung eines Abkommens, wenn entscheidende Informationen verschwiegen wurden.

Insbesondere unterscheidet der Bericht die direkte Finanzierung krimineller Handlungen von den indirekten Gewinnen aus einem Monopol. Diese Kategorien können sich überschneiden, so dass sie nicht jede Person von der Prüfung ihres Verhaltens befreien. Die Organisation fordert verhältnismäßige Sanktionen und schließt die schwersten internationalen Verstöße aus Vereinbarungen aus, um sich der strafrechtlichen Verantwortung zu entziehen.

Opfer im Mittelpunkt der geforderten Garantien

Das Netzwerk schlägt vor, dass betroffene Personen über die Verhandlungen informiert werden, ihre Bedingungen anfechten und Berufung einlegen. Die wieder eingezogenen Vermögenswerte sollten seiner Ansicht nach in einen unabhängigen Reparationsfonds eingespeist werden und nicht als bloße Einnahmen des Staates behandelt werden.

Diese Empfehlungen sind keine bereits angenommenen Regeln. Der Bericht fordert ausdrücklich, dass vor dem Abschluss neuer Abkommen Sicherheitsvorkehrungen festgelegt werden.

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