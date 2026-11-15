Bahrain behauptet, am Sonntag, den 15. November, mehrere iranische Luftangriffe abgefangen zu haben. Das Militärkommando versichert, dass die Geräte vor ihren Zielen zerstört wurden, ohne ihre Anzahl anzugeben oder eine Bilanz vorzulegen. Die Revolutionsgarden fordern sechs Drohnen separat für ein amerikanisches Radar bei Al-Riffa. Diese neue Episode muss von der Ablehnung von CENTCOM am 13. November unterschieden werden. Trajektorien, Abhörmittel und mögliche Schäden bleiben ohne unabhängige Bestätigung in den eingesehenen Dokumenten.

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Neue Interceptions in Bahrain wurden diesen Sonntag, den 15. November 2026 angekündigt. Das Kommando der Kingdom Defence Force behauptet, mehrere iranische Luftangriffe zerstört zu haben, bevor sie ihre Ziele erreichten. Diese Aussage kommt nach einer Forderung der Revolutionsgarden nach einem amerikanischen Radar in Al-Riffa.

Der bahrainische Text schreibt dem Iran Angriffe zu und stellt sicher, dass die Militäreinheiten auf dem höchsten Niveau der Vorbereitung bleiben. Die Anzahl der Fahrzeuge, deren Typ oder Betriebszeit werden nicht angegeben. Die angekündigten Interceptions haben keine unabhängige Bestätigung in den konsultierten Dokumenten.

Weitere Abhöraktionen in Bahrain am 15. November

Das Kommando wurde am Sonntag um 11.55 Uhr in den Vereinigten Arabischen Emiraten übermittelt, d. h. 1055 Uhr in Bahrain und 9.55 Uhr in Beirut. Dieser Zeitplan entspricht seiner Verteilung durch eine offizielle regionale Agentur. Es lässt keine Zeit für Angriffe oder Interceptions zu.

Der Befehl besagt, dass die Projektile vor ihren Zielen zerstört wurden. Der konsultierte Bericht enthält jedoch keine Aufzeichnungen über Opfer oder Schäden. Das Fehlen einer Bilanz stellt keine Bestätigung dar, dass weder eine Schädigung noch ein Schaden eingetreten ist.

Iran fordert sechs Drohnen gegen Radar

Am Sonntag hatten die Revolutionsgarden behauptet, sie hätten mit sechs Drohnen eine amerikanische Radarabwehrstelle auf der Al-Riffa-Basis ins Visier genommen. Ihre Erklärung wurde vom iranischen öffentlichen Fernsehen berichtet und von einer internationalen Agentur übernommen. Der Bericht enthält keine Details zu Radarschäden.

Beide Ankündigungen müssen getrennt bleiben. Die Zahl von sechs gehört zum iranischen Anspruch. Bahrain spricht von mehreren Luftangriffen, ohne Zahlen zu veröffentlichen. Es wäre daher falsch, zu dem Schluss zu kommen, dass seine Streitkräfte bestätigten, dass sie genau sechs Drohnen abgeschossen hatten.

Das bahrainische Innenministerium hatte zuvor mehrere Warnungen vor einer möglichen Bedrohung ausgesprochen. Er hatte die Bewohner gebeten, Zuflucht zu suchen, ohne die Art der Bedrohung zu beschreiben. Diese Warnungen gehören zur Zeitleiste des Sonntags; Sie reichen nicht aus, um ihren gegenwärtigen Status festzulegen.

Die amerikanische Leugnung vom 13. November betrifft eine weitere Episode

Am Freitag, den 13. November, hatten die Guardians bereits die Zerstörung eines amerikanischen Frühwarnradars in Bahrain behauptet. Sie präsentierten diese Aktion als Reaktion auf einen Angriff auf einen Telekommunikationsturm in Sirik, Südiran.

CENTCOM hatte diese Zerstörung in Frage gestellt. Das US-Kommando behauptete, zwei iranische Drohnen, die auf das Königreich gerichtet waren, ohne Verletzungen oder Schäden abgeschossen zu haben. Diese amerikanische Rezension betraf die Freitag-Episode. Es kann nicht auf die an diesem Sonntag angekündigten Angriffe angewendet werden.

Der neue Iraner benennt Al-Riffa und entwickelt eine Reihe von Drohnen. In der Pressemitteilung vom 13. November wurden der Name der Website, das Radarmodell oder die verwendeten Mittel nicht angegeben. Dieser Unterschied verbietet es, die beiden Narrative zu verschmelzen oder die frühere Leugnung als amerikanische Antwort auf die Ankündigung vom 15. November darzustellen.

Die verfügbaren Dokumente geben immer noch nicht die Flugbahnen der Sonntagsmaschinen an, die Mittel, mit denen sie abgefangen werden, oder mögliche Schäden. Die Veröffentlichung dieser Elemente würde es ermöglichen, die von den Parteien angekündigten Ergebnisse zu vergleichen.

Illustration: Ansicht aus Bahrain, Archivfoto von der Libnanews Bank, Original Pixabay Kredit. Datum und genauer Standort nicht festgelegt. Dieses Bild zeigt weder die Anschläge vom 15. November noch eine betroffene militärische Einrichtung.

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