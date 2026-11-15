Libanon: Warum verfügbares Einkommen das BIP übersteigt

Libanesisches verfügbares Einkommen erreichte im Jahr 2024 36,5 Milliarden Dollar, während das BIP bei 30,5 Milliarden Dollar lag. Die revidierten Konten des Zentralen Statistischen Amtes (CAS) zeigen eine Lücke von etwa 6 Milliarden US-Dollar zwischen den verfügbaren Ressourcen und der inländischen Produktion. Laufende Überweisungen aus dem Ausland, abzüglich der im Ausland bezahlten, machen den größten Teil dieser Differenz aus. Dieses Ergebnis bedeutet nicht, dass das Land 36,5 Milliarden Dollar an Waren und Dienstleistungen produziert hat. Sie stellt auch kein Einkommen dar, das die Haushalte direkt allein erhalten. Es sind drei Aggregate zu unterscheiden: Bruttoinlandsprodukt, Bruttonationaleinkommen und verfügbares Bruttonationaleinkommen. Jede fügt dem Wirtschaftskreislauf eine andere Stufe hinzu.

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Libanesisches verfügbares Einkommen erreichte im Jahr 2024 36,5 Milliarden Dollar, während das BIP bei 30,5 Milliarden Dollar lag. Die revidierten Konten des Zentralen Statistischen Amtes (CAS) zeigen eine Lücke von etwa 6 Milliarden US-Dollar zwischen den verfügbaren Ressourcen und der inländischen Produktion. Laufende Überweisungen aus dem Ausland, abzüglich der im Ausland bezahlten, machen den größten Teil dieser Differenz aus.

Dieses Ergebnis bedeutet nicht, dass das Land 36,5 Milliarden Dollar an Waren und Dienstleistungen produziert hat. Sie stellt auch kein Einkommen dar, das die Haushalte direkt allein erhalten. Es sind drei Aggregate zu unterscheiden: Bruttoinlandsprodukt, Bruttonationaleinkommen und verfügbares Bruttonationaleinkommen. Jede fügt dem Wirtschaftskreislauf eine andere Stufe hinzu.

Libanesisches nationales verfügbares Einkommen: Der Übergang vom BIP zum Einkommen

Das BIP misst die Wertschöpfung der gebietsansässigen Erzeuger mit den notwendigen Anpassungen der Marktpreise. Im Jahr 2024 erreichte es 2.728.402 Milliarden Pfund in den CAS-Konten. Der Bericht wandelt es in $ 30,5 Milliarden bei der diesjährigen gewichteten durchschnittlichen Jahresrate um.

Das Bruttonationaleinkommen addiert das von Gebietsfremden erhaltene Primäreinkommen und subtrahiert das an sie gezahlte. Solche Einnahmen umfassen Zinsen, Dividenden und Vergütungen in den Wirtschaftsbeziehungen mit dem Rest der Welt. Der libanesische Saldo war 2024 negativ: 20.864 Milliarden Pfund.

Das Bruttonationaleinkommen liegt daher mit 2.707.538 Mrd. GBP oder 30,3 Mrd. USD leicht unter dem BIP. Ein Land kann in seinem Hoheitsgebiet einen Wert erzeugen, der seinen Bewohnern nicht vollständig zuzurechnen ist. Es kann auch Einnahmen aus der Produktion im Ausland erhalten.

Aggregiert oder angepasst im Jahr 2024 Milliarden Pfund Milliarden Dollar, ungefähr BIP 2 728 402 30.5 Nettoprimärexternes Einkommen -20 864 -0,23 Bruttonationaleinkommen 2,707,538 30.3 Externe Nettostromübertragungen 560 079 6.26 Bruttonationales verfügbares Einkommen 3,267,617 36.5

Die Dollarbeträge beider Anpassungen werden mit dem CAS-Satz von 89.474,5 £ pro Dollar berechnet. Die Aggregate sind in der Veröffentlichung auf eine Dezimalstelle gerundet. Die buchhaltungsidentität wird vor der rundung mit den beträgen in büchern überprüft.

Transfers fügen Ressourcen ohne lokale Produktion hinzu

Der letzte Schritt ergänzt die Nettoüberweisungen des Bruttonationaleinkommens aus dem Rest der Welt. Bis 2024 erreichten sie 560.079 Milliarden Pfund oder etwa 6,26 Milliarden Dollar. Die erhaltenen Zahlungen werden durch Überweisungen reduziert, die von im Ausland ansässigen Personen gesendet werden.

Der CAS unterstreicht die Rolle der Sendungen libanesischer Expatriates und anderer aktueller Transfers. Die Lücke kann jedoch nicht vollständig auf Diaspora-Sendungen zurückgeführt werden. Die Position ist breiter und sie ist netto. Sie entspricht daher nicht der Bruttosumme aller von Familien erhaltenen Beträge.

Der Unterschied zwischen verfügbarem Einkommen und BIP beträgt 539.215 Milliarden Pfund oder etwa 6,03 Milliarden Dollar. Es ist niedriger als Nettotransfers, da der Primäreinkommenssaldo negativ ist. Das verfügbare nationale Einkommen liegt damit um rund 19,8 Prozent über dem BIP.

Nicht zu den Nettosalden hinzuzurechnende Bruttostromgrößen

Ein Fondseintrag beschreibt die erhaltenen Beträge. Eine Nettobilanz subtrahiert die entsprechenden Abflüsse. Die Addition des Bruttobetrags der Überweisungen zu den verfügbaren Einnahmen, die bereits Nettotransfers beinhalten, würde zu einem doppelten Anteil der Ressourcen führen.

Die Statistiken von Transferunternehmen decken nicht unbedingt alle Kanäle ab. Sie können auch verschiedene Kategorien und Perioden verwenden. Die Tabelle der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen wird daher nicht durch die Summe einiger Geschäftsdaten über die Transferunternehmen ersetzt.

Der CAS gibt an, dass Primäreinkommen und laufende externe Transfers aus der Zahlungsbilanzstatistik der Bank of Lebanon stammen. Die Kohärenz der Perimeter ist ebenso wichtig wie die Beträge. Eine Jahresreihe darf nicht direkt mit insgesamt neun Monaten verglichen werden.

Das verfügbare Einkommen ist nicht das eines jeden Haushalts

Das Aggregat deckt die gesamte Wirtschaft ab. Es misst die für den Endverbrauch und die Bruttoeinsparungen verfügbaren Ressourcen. Sie enthält keine Informationen über ihre Verteilung zwischen Haushalten, Unternehmen und Verwaltungen oder über die Unterschiede zwischen Familien, die Transfers erhalten oder nicht erhalten.

Eine Erhöhung der Gesamtsumme kann daher mit starken individuellen Schwierigkeiten koexistieren. Der Lebensstandard der Haushalte würde Sektorkonten und Erhebungen zu Einkommen, Verbrauch und Verteilung erfordern. Der nationale Betrag reicht nicht aus, um Armut oder Medianeinkommen zu messen.

Teilen Sie diese $ 36,5 Milliarden durch eine nicht etablierte aktuelle Bevölkerungszahl würde eine weitere Fragilität hinzufügen. Die Referenzpopulation muss dem Gebiet, dem wirtschaftlichen Wohnsitz und dem untersuchten Jahr entsprechen. Ohne diese Bedingungen wäre ein Pro-Kopf-Betrag irreführend.

Ein nominaler Anstieg, der die Kaufkraft nicht misst

Das verfügbare nationale Einkommen stieg von 2.769.476 Milliarden Pfund im Jahr 2023 auf 3.267.617 Milliarden Pfund im Jahr 2024, ein nominaler Anstieg von 18,0%. Die Nettoüberweisungen stiegen in aktuellen Büchern um 7,7%. Diese Variationen sind keine echten Wachstumsraten der Kaufkraft.

Das BIP sank 2024 trotz seines nominalen Anstiegs um 5,2%. Dieses Zusammenleben erinnert uns daran, dass Produktion, Preise und Transfers unterschiedliche Rollen spielen. In den verfügbaren Konten wird der externe Beitrag zu den nationalen Mitteln festgelegt; Ein Maß für seine Auswirkungen auf die Lebensbedingungen erfordert jetzt angemessene Preis- und Verteilungsdaten.

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