Oman: Gas unterstützt Rückkehr zum Überschuss

Oman hatte einen Haushaltsüberschuss von 90 Millionen Rial von Januar bis September 2026. Die Gaseinnahmen steigen um 61 Prozent, aber die Kohlenwasserstoffe bleiben bei den staatlichen Ressourcen vorherrschend und die Ausgaben steigen ebenfalls.

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Oman verzeichnete in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 einen Haushaltsüberschuss von 90 Millionen Rial, verglichen mit einem Defizit von 433 Millionen im gleichen Zeitraum von 2025. Vorläufige Daten, die am 11. November vom Finanzministerium veröffentlicht wurden, zeigen einen schnelleren Anstieg der Einnahmen als der Ausgaben, wobei Gas eine wichtige Rolle spielt.

Zwischen Januar und September erreichten die Staatseinnahmen 9.828 Milliarden Rial, ein Plus von 16%. Die Ausgaben stiegen um 9 Prozent auf 9,738 Milliarden US-Dollar. Die Verbesserung des Saldos erreichte somit 523 Millionen Rial über ein Jahr. Diese Zahlen betreffen neun Monate und stellen nicht das Endergebnis des Geschäftsjahres 2026 dar.

Gas bereits übertrifft Jahresprognose

Die Netto-Gaseinnahmen erreichten 2,088 Milliarden Rials, gegenüber 1,296 Milliarden im Vorjahr, ein Anstieg von 61%. Das Ministerium erklärt diesen Anstieg durch steigende Einnahmen aus dem Verkauf von Flüssigerdgas und höhere Preise für den Verkauf von Flüssigerdgas in Oman.

Ende September entspricht diese Linie 106 Prozent der jährlichen Haushaltsprognose von 1,961 Milliarden Rial. Öl trägt 5,046 Milliarden Dollar bei, ein Plus von 7%. Der tatsächlich erzielte Durchschnittspreis betrug 81 US-Dollar pro Barrel, verglichen mit 72 US-Dollar im vergleichbaren Zeitraum von 2025.

Zusammen liefern Öl und Gas 7,134 Milliarden Rial oder fast 73% der Staatseinnahmen. Die Verbesserung der Konten bleibt daher stark mit Kohlenwasserstoffen verbunden, obwohl auch andere aktuelle Einnahmen um 7% auf 2,614 Milliarden steigen.

Investitionen und Beihilfen wiegen weiter

Die Rückkehr zum Überschuss resultiert nicht aus einem Rückgang der Ausgaben in den neun Monaten. Die laufenden Ausgaben belaufen sich auf 6,621 Milliarden Rial. Die Entwicklungsausgaben beliefen sich auf 1,224 Milliarden oder 94 Prozent des jährlichen Finanzrahmens von 1,3 Milliarden. Die Abteilung schreibt dieses Tempo der Beschleunigung laufender Projekte zu.

Beiträge und andere Ausgaben machen 1,723 Milliarden Rial aus. Dazu gehören 486 Millionen für den Sozialschutz, 441 Millionen für die Unterstützung des Elektrizitätssektors und 280 Millionen für Ölprodukte.

Eine sinkende Verschuldung, ein noch enger Saldo

Die Staatsverschuldung belief sich Ende September auf rund 14,1 Milliarden Rial, verglichen mit 14,7 Milliarden im Vorjahr. Das Ministerium meldet einen Rückgang von 601 Millionen Rial. Es gibt auch an, dass es über 1,434 Milliarden Forderungen des Privatsektors mit vollständiger Dokumentation beglichen hat.

Der Überschuss von 90 Millionen macht jedoch weniger als 1 % der Einnahmen aus. Der Jahresabschluss wird daher weiterhin von den Energieeinnahmen und -ausgaben im letzten Quartal abhängen. Der angenommene Haushalt sah 11,447 Milliarden Einnahmen und 11,977 Milliarden Ausgaben für das gesamte Jahr vor, was einem Defizit von 530 Millionen Rial entspricht.

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