Béchara Rai forderte die Verhandlungen auf, um konkrete Ergebnisse für den Südlibanon zu erzielen. In seiner Predigt in Bkerké am 15. November forderte er die Stärkung der Armee angesichts der Gefahr eines Sicherheitsvakuums im Zusammenhang mit dem Rückzug der UNIFIL. Der Patriarch verteidigt auch eine einzige nationale Autorität, die Rechte der Bewerber und die Kontinuität der Institutionen. Seine Intervention erweiterte die Positionen des Rates der katholischen Patriarchen und Bischöfe, der die Verhandlungen der Regierung zwei Tage zuvor unterstützte.

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Der maronitische Patriarch Béchara Rai bat Bkerké am Sonntag, den 15. November, dass die Verhandlungen zu konkreten Ergebnissen für den Südlibanon führen. In seiner Predigt verband er die Suche nach dauerhaftem Frieden mit der Unterstützung der Armee und einer einzigen nationalen Behörde. Er verteidigte auch die Rechte der Antragsteller und forderte die Aufrechterhaltung der Funktionsweise der Institutionen.

Rai fordert Ergebnisse aus den Verhandlungen

Der Kardinal befürchtete eine ausgedehnte israelische Siedlung in bestimmten Gebieten des Südens. Sie drückt ihre Besorgnis über die anhaltenden israelischen Militärschläge und -bewegungen aus. Seine Rede beschreibt eine politische Angst; Sie kündigt kein neues territoriales Abkommen an.

Für Rai ist die Abfolge der diplomatischen Treffen nicht genug. Ihre Bilanz muss an der Einstellung der Angriffe, dem Schutz des Südens und einer Stabilität gemessen werden, die das Land dauerhaft vom Krieg entfernt. Er weigerte sich, den Libanesen zu erlauben, zwischen Krisenzeiten und der Angst vor einem neuen Konflikt zu bleiben.

Der Patriarch verband diese Forderung mit der Kontrolle der Waffen und der Entscheidung von Krieg und Frieden. Seiner Ansicht nach sollte nur eine Sicherheitsbehörde die Verteilung von Entscheidungen ersetzen, die das nationale Schicksal festlegten.

Armee mit dem Risiko der Leere im Süden

Rai ist besorgt über die Folgen eines Sicherheitsvakuums im Zusammenhang mit dem Rückzug von UNIFIL. Sie fordert eine nationale Kundgebung um die Armee und fordert die betroffenen Akteure auf, ihre Fähigkeiten zu stärken. Sein Appell bezieht sich auf die zur Erfüllung seiner Mission erforderlichen Mittel, ohne eine neue Finanzierung anzukündigen.

Er begrüßt auch die Rolle der Armee, der Sicherheitskräfte und der Justiz beim Schutz der Grenzen und des Landes. Er nannte Schmuggelversuche, irreguläre Einreise und die Zirkulation von Waffen als Bedrohungen, die mehr Kontrolle erforderten.

Diese Intervention erfolgte zwei Tage nach dem Abschlusskommuniqué des Rates der Patriarchen und katholischen Bischöfe, der vom 9. bis 13. November in Bkerké zusammentrat. Der Rat hatte die Verhandlungen der Regierung unterstützt, den Rückzug Israels gefordert und das Waffenmonopol legitimer Kräfte verteidigt. Er hatte auch eine Initiative zur Unterstützung von Grenzdörfern angekündigt, gefolgt von einer Kommission unter dem Vorsitz von Bischof Elias Nassar.

Bankenreform: Einleger schützen

Auf nationaler Ebene stellt der Patriarch die Finanz- und Bankenreform unter die nationalen Notfälle. Er forderte die Übertragung von Versprechen auf ihre Umsetzung, um das Vertrauen wiederherzustellen und die Rechte der Antragsteller zu wahren. Er weigerte sich, den Bürgern zu erlauben, die Kosten von Krisen, für die sie nicht verantwortlich waren, wieder zu tragen.

Rai besteht auch auf der Kontinuität des Staates. Die Meinungsvielfalt ist legitim, darf aber nicht zu einer institutionellen Sackgasse führen. Es unterscheidet zwischen politischen Fällen, die in Institutionen behandelt werden müssen, und gerichtlichen Fällen, die in die Zuständigkeit der Justiz fallen. Seine Predigt beschreibt keine Bankrückzahlungsvereinbarungen oder neue Gerichtsentscheidungen.

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