In Spanien zog CASA 47 Lose für 638 bezahlbare Gehäuse. Rund 19.407 Anträge wurden registriert. Die Operation ist es nicht wert, Schlüssel zuzuweisen oder zu übergeben. Eine weitere Kampagne von 442 Wohneinheiten ist laut Kalender der Organisation bis zum 26. November geöffnet.

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Die spanische öffentliche Körperschaft CASA 47 zog am 19. November die Reihenfolge der Bearbeitung von Anträgen für 638 erschwingliche Mietwohnungen aus. Sie erhielt 19.407 Fälle in fünf Autonomen Gemeinschaften. Die Auslosung gilt nicht für eine endgültige Auszeichnung oder Schlüssellieferung. Ein weiterer Aufruf für 442 Wohneinheiten bleibt bis zum 26. November offen.

Von der Ziehung bis zum Leasing müssen noch mehrere Schritte unternommen werden

Die valencianische Gemeinschaft konzentriert 398 der 638 Wohneinheiten in der Auslosung. Die anderen befinden sich in Galicien (96), Katalonien (93), Navarra (34) und Asturien (17). Die Anträge sind nicht gleichmäßig verteilt. Katalonien macht 6 245 aus, verglichen mit 9 850 in der valencianischen Gemeinschaft. Die nationale Gesamtsumme des Programms erlaubt es daher nicht, den Druck auf jede Wohnung oder die Chancen eines bestimmten Haushalts zu kennen.

Die notarielle Aufzeichnung legt die Reihenfolge fest, in der CASA 47 die Eignung prüft. In dieser Berufung kündigt die Institution unter anderem eine Bedingung der spanischen Staatsangehörigkeit oder des rechtmäßigen Wohnsitzes, eine Reihe von Ressourcen und das Fehlen von Wohnraum auf dem Grundstück an. Die Prüfung geht der vorläufigen Zuweisung voraus. Der Besuch der Wohnung kann dann der Unterzeichnung des Mietvertrags und der Übergabe der Schlüssel vorausgehen. Keiner dieser Schritte ist austauschbar.

Der am 6. November angekündigte separate Aufruf betrifft 442 Wohneinheiten in sechs Autonomen Gemeinschaften. Es handelt sich nicht um eine Erweiterung der soeben gezogenen Kampagne oder um eine neue Unterkunft. Auf den Seiten des Portals können Sie die in diesem Aufruf verfügbaren Preise und Unterkünfte einsehen.

Subventionen für künftige Bauvorhaben fallen unter eine andere Regelung

Der Königliche Erlass vom 28. Oktober sieht Zuschüsse in Höhe von bis zu 201,7 Mio. EUR zur Kofinanzierung von Baukonzessionen vor. Der Text zeigt an, dass dieser Umschlag bereits von der Abteilung an CASA 47 übertragen wurde. Diese Übertragung zwischen Institutionen bedeutet nicht, dass das Geld an die Konzessionäre gezahlt wurde oder dass Wohnraum aus dem Land gekommen ist.

Der Anwendungsbereich dieses Dekrets beträgt nach den genannten Machbarkeitsstudien etwa 2.425 Wohnungen, die auf 29 Operationen verteilt sind. Diese Zahl drückt die erwartete Kapazität der Projekte aus, nicht die Größe der tatsächlich gelieferten Flotte. Die 638 Gehäuseeinheiten der Zeichnung, die im anderen Aufruf vorgeschlagene 442 und die bei den Bauarbeiten vorgesehenen 2.425 messen somit drei verschiedene Dinge. Um den Fortschritt des Angebots zu verfolgen, müssen Sie Credits, Anrufe, Mietverträge und wichtige Rabatte separat betrachten.

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