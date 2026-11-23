Wolodymyr Selenskyj übernahm die Verantwortung für einen ukrainischen Angriff auf zwei russische Schiffe vor der Küste Libyens am Montag, den 23. November. Die UN-Mission in Libyen hatte am Vortag eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle in Bengasi und außerhalb der Stadt beantragt. Die Forderung begründet die Position Kiews. Es bietet keine Expertise über das Schicksal der beiden Gebäude.

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Wolodymyr Selenskyj übernahm die Verantwortung für einen ukrainischen Angriff auf zwei russische Schiffe vor der Küste Libyens am Montag, den 23. November. Die UN-Mission in Libyen hatte am Vortag eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle in Bengasi und außerhalb der Stadt beantragt. Die Forderung begründet die Position Kiews. Es bietet keine Expertise über das Schicksal der beiden Gebäude.

Die Behauptung ändert die Akte, nicht die Art der Beweise

Der ukrainische Präsident sagte, die russische Korvette sei gesunken und die Ladung sei getroffen worden. Dies sind zwei verschiedene Behauptungen: Die ukrainische Präsidentschaft sagt in dieser Erklärung nicht, dass das Frachtschiff ebenfalls gesunken ist. Sie stellt die Operation als Antwort auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine dar. Diese Rechtfertigung ist die einer Konfliktpartei, nicht eine Schlussfolgerung über die Umstände jedes Vorfalls.

Am Sonntag hatten die libyschen Pressemitteilungen aufeinanderfolgende Versionen geliefert: Eine öffentliche Institution hatte einen Unfall erwähnt, während die Rettungskräfte ihre Wertschätzung des Ursprungs der Explosion zurückhielten. Kiews Rede ist eine neue Entwicklung. Es ist nicht möglich, der Ukraine alle Schäden zuzuordnen, die in diesem Sektor gemeldet werden könnten, oder eine menschliche Bewertung vorzunehmen.

Welche Bilder zeigen und was sie nicht schneiden

Kommerzielle Satellitenbilder, die nach der Explosion öffentlich beschrieben wurden, zeigen ein brennendes Schiff, dann ein Schiff, das teilweise unter Wasser zu sein scheint. Auch wenn ein Bild einen Brand oder eine sichtbare Zustandsänderung dokumentiert, bestimmt es nicht allein, wer dafür verantwortlich ist. Ein Schiff, das teilweise unter Wasser gesehen wird, liefert auch keine Informationen über das Ausmaß des Schadens, die anwesenden Personen oder das endgültige Schicksal der beiden Schiffe. Libnanews hat keine unabhängige Expertise dieser Bilder.

UN fordert unabhängige Untersuchung

Die UN-Mission in Libyen spricht von Angriffen auf den Hafen von Bengasi und vor der Stadt. Sie ernennt in ihrer Erklärung vom 22. November keinen Verantwortlichen. Sie fordert eine sofortige, unabhängige und transparente Untersuchung und bringt ihre Bereitschaft zum Ausdruck, die libyschen Behörden zu unterstützen. Sie fordert Libyen auch auf, seine Souveränität zu respektieren und das Land nicht in einen externen Konflikt zu ziehen.

Die ukrainische Erklärung beantwortet daher eine Frage, die der Partei, die die Operation beansprucht. Die menschliche Bilanz, der Zustand der Gebäude und die genauen Umstände bleiben getrennte Fragen, für deren Lösung weder diese Aussage noch die öffentlich kommentierten Bilder ausreichen.

Archiv: Benghazi Seafront im Januar 2009, ohne Bezug zu den Vorfällen im November 2026. Jaw101ie / Wikimedia Commons, Public Domain. Zusammensetzung Libnanews.

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