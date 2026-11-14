Die libanesische Armee kündigt 74 Verhaftungen in mehreren Regionen in einem Kommuniqué vom 14. November 2026 an. Die Bilanz enthält gesonderte Fälle im Zusammenhang mit Ausschreitungen, dem Besitz von Waffen oder Betäubungsmitteln, der Verweigerung der Einhaltung und den Einreise- oder Aufenthaltsbedingungen. Sechzig Personen fallen unter diese Komponente. Die übrigen Akten werden separat aufgeführt, ohne dass eine Verurteilung angekündigt wird. Die Ermittlungen gehen unter Aufsicht der Justiz weiter, entsprechend der Richtung der Armeeorientierung.

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Am Samstag, den 14. November 2026 kündigte die libanesische Armee die Festnahme von 74 Personen an, darunter 10 Libanesen und 64 Syrer, während Sicherheitsoperationen in mehreren Teilen des Landes. Ihr Kommuniqué enthält getrennte Fälle: Auseinandersetzungen, Besitz von Waffen oder Betäubungsmitteln, die Weigerung, sich daran zu halten, und Straftaten im Zusammenhang mit der Einreise oder dem Aufenthalt in dem Gebiet.

Die Richtung der Orientierung zeigt an, dass die Einheiten Durchsuchungen durchführten und temporäre Dämme in Beirut, dem Libanon, Bekaa, Nord und Süd installierten. Das Dokument ist auf den 14. November datiert, gibt jedoch weder Zeitpunkt noch Datum jeder dieser Festnahmen an.

Interpellationen zu zwei Auseinandersetzungen

Sechs Libanesen werden von der Armee beschuldigt, am 12. November in Choueifat, Bezirk Baabda, an einer Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Zwei Militärpistolen wurden in dieser Akte beschlagnahmt, so die Pressemitteilung.

In Qab Elias, Bezirk Zahlé, wurde ein weiterer Libanese wegen seiner angeblichen Beteiligung an einer Auseinandersetzung mit dem Feuer vom 12. November verhaftet. In Bir Hassan wurde ein Libanese verhaftet, weil er eine Militärwaffe besaß. Ein anderer wurde am Sfeir-Damm festgenommen, weil er den militärischen Befehlen nicht nachgekommen war.

Erstaunliche und administrative Situationen: Verschiedene Gründe

In der Region Bechara al-Khoury in Beirut kündigt die Armee die Festnahme eines Libanesen und zweier Syrer an, die im Besitz von in Gefangenschaft befindlichen Tabletten und Cannabisharz sind. Am Sabtiyeh-Staudamm in Metn wurden zwei Syrer wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und der Zirkulation ohne rechtliche Dokumente verhaftet. Es wird keine Menge an Medikamenten angegeben.

Die größte Gruppe besteht aus 60 Syrern, die wegen irregulärer Einreise in den Libanon und Bewegung ohne legale Dokumente verhaftet wurden, so die Armee. In der Pressemitteilung werden diese Interventionen an den Staudämmen von Shadra in Akkar und Zaghla im Distrikt Hasbaya sowie an Zuk Mosbeh, Macharii al-Qa`a, Ersal und Bani Sakhr durchgeführt.

Diese Gruppe von 60 Personen sollte daher nicht mit allen 64 in der Bilanz genannten syrischen Staatsangehörigen verwechselt werden: Vier weitere sind in den beiden von der Armee separat beschriebenen Drogenfällen.

Beschlagnahmungen wurden an die zuständigen Behörden übergeben und eine Untersuchung wurde unter Aufsicht der Justiz, den Kommuniqué-Staaten, eingeleitet. Die Vorwürfe bleiben die von der Armee in diesem Stadium vorgebrachten Gründe: Der Text kündigt keine Verurteilung oder Ausweisung an.

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