Die Kraftstoffpreise im Libanon hängen nicht allein von Brent ab. Georges Brax erklärt die Rolle von raffinierten Produkten, den letzten fünfzehn Zitaten, Transport und Versicherung. Dieser Mechanismus beleuchtet die Marktverzögerungen, ohne einen identischen Rückgang von Benzin und Diesel vor dem nächsten Winter zu garantieren.

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Der Kraftstoffpreis im Libanon folgt nicht mechanisch dem auf den Märkten angezeigten Brent. Georges Brax, Präsident der Gewerkschaft der Tankstellenbesitzer, erinnert sich in seinen am 14. November 2026 veröffentlichten Erklärungen an diese Unterscheidung. Die libanesische Tabelle basiert, erklärt er, auf den Angeboten für raffinierte Produkte, zu denen die Frachtkosten und andere Komponenten des Preises hinzugefügt werden. Ein Rückgang des Rohöls reicht daher nicht aus, um das nächste volle Öl vorherzusagen.

Diese Erklärung kommt, da die Verbraucher versuchen, die Unterschiede zwischen internationalen und lokalen Tarifen zu verstehen. Dies bedeutet nicht, dass eine Abweichung grundsätzlich gerechtfertigt wäre. Um die beiden zu vergleichen, müssen das gleiche Produkt, der gleiche Zeitraum und die gleichen Kosten in Einklang gebracht werden. Der sofortige Preis eines Barrels allein beschreibt nicht die Kosten für den in den Libanon gelieferten Kraftstoff.

Kraftstoffpreise im Libanon: das gekaufte Produkt zählt

Brent bezieht sich auf eine Rohölreferenz. Benzin und Diesel sind Raffinationsprodukte für verschiedene Anwendungen. Brax besteht auf den Preisen dieser Produkte, gefolgt insbesondere von Platts. Sie müssen untersucht werden, um den libanesischen Markt zu verstehen, der von Kraftstoffimporten abhängig ist.

Ihre Preise entsprechen ihrer eigenen Verfügbarkeit und Nachfrage. Der professionelle Manager beschreibt eine anhaltendere Nachfrage nach Diesel, wenn er sich dem Winter nähert. Er nennt Wärme, Energieerzeugung und Güterverkehr. Benzin erfüllt nicht genau die gleichen Bedürfnisse. Beide Produkte können sich daher unterschiedlich entwickeln, auch wenn sie aus dem gleichen Rohstoff stammen.

Brax schätzt, dass Benzin weiter sinken könnte, während Diesel unter Druck bleiben würde. Dies ist seine Prognose, kein neuer offizieller Tarif oder eine Garantie für die kommenden Wochen. Angebotsbedingungen und Nachfrage können diesen Weg ändern. Eine Freisetzung von Rohöl als Versprechen eines identischen Rückgangs aller Kraftstoffe zu präsentieren, würde diese Unterscheidung verschwinden lassen.

Fünfzehn Zitate statt eines sofortigen Kurses

Laut Georges Brax basiert die Preiszusammensetzungstabelle auf den letzten fünfzehn Angeboten von raffinierten Produkten. Diese Referenz erklärt eine zweite Abweichung: die der Zeit. Eine heute beobachtete große Variation ersetzt nicht sofort alle in der Berechnung verwendeten Werte. Frühere Zitate wiegen weiter, solange sie zum gewählten Zeitraum gehören.

Der beschriebene Mechanismus erlaubt nicht die Ankündigung einer festen Frist von 15 Tagen. Fünfzehn Preisveröffentlichungen und fünfzehn Kalendertage sind keine austauschbaren Einheiten. Es erlaubt auch nicht, den Betrag der nächsten Anpassung abzuziehen, ohne dass die Werte tatsächlich abgezogen werden. Die Erklärung bezieht sich auf die Logik der Berechnung, nicht auf eine Nachstellung der aktuellen Tabelle.

Um die Übermittlung eines Rückgangs zu beurteilen, müssen daher mehrere vergleichbare Notierungen beachtet werden. Eine Reihe von Rückgängen im raffinierten Produkt hatte nicht die gleiche Wirkung wie ein einziger Rückgang des Rohöls. Umgekehrt berechnet ein einmaliger Rebound des Brent nicht direkt den Anstieg einer Dieselkanne. Referenz- und Beobachtungszeitraum sind vor jedem Vergleich anzugeben.

Fracht und Versicherung ergänzen die Rechnung

Der internationale Preis des Produkts ist nicht der Preis eines gelieferten Kraftstoffs. Brax erinnert an die Rolle des Seeverkehrs, der Versicherung und der Steuern. Diese Artikel sind in der lokalen Rechnung enthalten. Eine Verbesserung eines von ihnen kann durch eine Spannung eines anderen ausgeglichen werden. Ohne ihre Aufschlüsselung kann eine Änderung des endgültigen Betrags nicht vollständig dem Öl zugeschrieben werden.

Insbesondere hebt der Leiter der Tankstellen die Exposition Libanons gegenüber externen Störungen hervor. Das Land muss seine raffinierten Produkte kaufen und transportieren. Spannungen auf Seewegen wirken sich daher auf eine Lieferkette aus, deren Kosten den Wert der Ladung übersteigen. Diese Abhängigkeit unterscheidet sich von der Höhe des Inlandsverbrauchs.

Ein Rückgang der Haushaltskäufe garantiert somit keine gleichwertige Senkung der Einfuhrkosten. Referenzpreise werden auf viel breiteren Märkten gebildet. Auch die Transport- und Versicherungskosten erfüllen ihre eigenen Bedingungen. Der Rückgang des lokalen Marktes kann mit einer hohen Stückrechnung einhergehen.

Prognosen unterscheiden sich vom anwendbaren Tarif

In seinen Erklärungen vom 14. November befürwortet Brax die Diversifizierung der Energiequellen. Er beschrieb dies als eine Möglichkeit, die Exposition gegenüber wiederholten Krisen zu reduzieren. Ferner wird festgestellt, dass die Einführer Lagerbestände zur Versorgung des Marktes gehalten haben. Diese professionelle Beurteilung wird nicht von einem detaillierten öffentlichen Inventar begleitet, um hier eine genaue Autonomie zu berechnen.

Für den Verbraucher müssen daher drei getrennte Angaben bleiben: der Preis des Rohöls, die Notierungen des betreffenden Kraftstoffs und der geltende örtliche Tarif. Die ersten beiden helfen, eine Evolution zu erklären; sie ersetzen nicht die dritte. Die nächste Preistabelle wird die tatsächliche Anpassung zeigen, ohne eine Vorfreude auf Benzin in eine Verpflichtung auf Diesel zu verwandeln.

Abbildung: ehemalige Benzinpumpe in Jounieh, Archivfoto veröffentlicht in der Libnanews Bank im März 2022. Es zeigt nicht den aktuellen Zustand der Stationen. © Libnanews.com.

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