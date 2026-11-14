Elektronische Signatur im Libanon: Was sich ändert

Der Libanon bewegt sich in Richtung elektronischer Amtshandlungen, aber die Ankündigung vom 22. Oktober 2026 öffnet nicht automatisch alle Verfahren aus der Ferne. Das Gesetz von 2018 erkannte bereits elektronische Signaturen unter Bedingungen an. Diese Entschlüsselung erklärt ihre Funktionsweise, ihre Nützlichkeit und den Unterschied zwischen einem signierten Dokument, einem digitalen Formular und einer Online-Anwendung. Es überprüft die auf dem Finanzportal sichtbaren Dienste sowie die gefundenen Einschränkungen, ohne die sofortige Ausstellung von Verwaltungsdokumenten zu versprechen.

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Der Libanon hat einen neuen Schritt in Richtung elektronischer Signatur gemacht, aber nicht alle Ansätze sind aus der Ferne machbar geworden. Am 22. Oktober 2026 kündigten die Ministerien für Justiz und Technologie die Genehmigung eines Entwurfs eines Dekrets über elektronische offizielle Dokumente an. Acht Jahre nach dem Gesetz von 2018 geht es um die Umsetzung in den Verwaltungen. Das Verständnis dieses Unterschieds vermeidet es, die Rechtsreform mit der effektiven Eröffnung eines Dienstes zu verwechseln.

Eine Anerkennung, die bereits auf 2018 zurückgeht

Die Formel « Der Libanon hat gerade elektronische Signaturen nach acht Jahren genehmigt » bedarf der Klarstellung. Das Gesetz Nr. 81 vom 10. Oktober 2018 erkannte bereits die Schrift und die elektronische Signatur an. Artikel 4 gibt ihnen die gleichen Rechtswirkungen wie ihre Papieräquivalente, vorbehaltlich der Bedingungen. Es ist notwendig, den Autor zu identifizieren und die Integrität des Dokuments zu gewährleisten, wenn es erstellt und bewahrt wird.

Artikel 7 behandelt den Beweiswert des elektronischen Dokuments. Artikel 9 verlangt ein sicheres Verfahren zur Identifizierung des Unterzeichners und zur Verknüpfung seiner Unterschrift mit der betreffenden Handlung. Andererseits behält Artikel 8 eine spezielle Regelung für elektronische amtliche Dokumente vor. Ihre rechtliche Wirksamkeit hängt von einem Erlass ab, den der Ministerrat auf Vorschlag des Justizministers erlassen hat.

Die Ankündigung vom 22. Oktober betrifft genau diese Verwaltungswerft. Es handelt sich daher weder um eine erste allgemeine Anerkennung der elektronischen Signatur noch um einen neuen Beschluss vom 14. November. Der vollständige Wortlaut des neuen Erlasses und sein Verweis auf die Veröffentlichung im Amtsblatt konnten in den eingesehenen Dokumenten nicht bestätigt werden. Die von beiden Abteilungen angekündigte Genehmigung ist dokumentiert.

Eine elektronische Signatur ist nicht nur eine Zeichnung

Unterzeichnen bedeutet, den Urheber einer Verpflichtung zu identifizieren und seine Zustimmung auszudrücken. In einer digitalen Umgebung ist diese Funktion nicht unbedingt auf ein sichtbares handschriftliches Merkmal angewiesen. Eine elektronische Signatur kann aus Daten bestehen, die mit einem Dokument verknüpft sind. Die digitale Signatur bezieht sich genauer auf eine kryptographische Technik, um ihre Herkunft und Integrität zu überprüfen.

In einem zertifikatsbasierten System verknüpft es eine Identität mit Verifizierungsdaten. Der Unterzeichner verwendet einen geschützten privaten Schlüssel; Der Empfänger hat ein Mittel zur Kontrolle der Signatur. Eine spätere Änderung des Dokuments wird nachweisbar. Es ist diese technische Verbindung und nicht die Schönheit einer Initiale auf dem Bildschirm, die die gewünschte Garantie bringt.

Das Kleben eines Fotos seiner Unterschrift in einem PDF bietet daher nicht die gleichen Zusicherungen. Es kann kopiert werden. Es beweist nicht automatisch, wer die Datei validiert hat oder ob sich ihr Inhalt geändert hat. Der rechtliche Wert hängt vom verwendeten Prozess, den verfügbaren Nachweisen und den geltenden Regeln ab.

Was ist der Zweck des neuen Verwaltungsrahmens?

Das Kommuniqué auf Ministerebene beschreibt einen progressiven Einsatz, der an die Vorbereitung jeder Verwaltung angepasst ist. Er kündigte die Ersetzung der Dekrete 14115/2024 und 14555/2025 an. Es bietet einen Rahmen, um unverzüglich mit der Fertigstellung der gesamten nationalen Akkreditierungsinfrastruktur zu beginnen.

Die Ministerien nennen die technischen Standards der europäischen eIDAS-Verordnung und die Wartung der wesentlichen Komponenten von Vertrauensdiensten im Libanon. Sie zeigen auch Rückverfolgbarkeits-, Verifizierungs- und Archivierungsmechanismen. Ziel ist es, zuverlässige Verwaltungsakte zu erstellen, zu unterzeichnen, auszutauschen und aufrechtzuerhalten, um Reisen und Verspätungen zu reduzieren.

Konkret könnte ein offizielles Dokument zwischen den Diensten zirkulieren, ohne in jeder Phase gedruckt und abgestempelt werden zu müssen, wenn das entsprechende Verfahren in Betrieb ist. Der Empfänger muss in der Lage sein, seine Herkunft zu überprüfen. Die Aufzeichnung wird auch die Operationen verfolgen. Dies sind Anwendungen, die durch das angekündigte Framework ermöglicht werden, nicht eine Liste von Vorteilen, die bereits überall geöffnet sind.

Welche Dokumente können tatsächlich online angefordert werden?

Seit dem 14. November bieten die offiziellen Seiten keinen nationalen Katalog neuer Dokumente, die nach diesem Dekret verfügbar sind. Sie machen es nicht möglich zu behaupten, dass ein Auszug aus dem Personenstand, eine notarielle Handlung, eine Vollmacht oder ein Landtitel jetzt in allen Fällen vollständig aus der Ferne erlangt und unterzeichnet werden kann.

Es gibt jedoch bereits digitale Dienste, insbesondere im Finanzbereich. Ihre Anwesenheit beweist nicht, dass sie das Ergebnis der Reform vom 22. Oktober sind. Das Steuerportal präsentiert Formulare, Retouren und Immobilienanträge. Hier ist, was auf seinen öffentlichen Seiten überprüft wurde:

Steuererklärungen: das Portal stellt eine Datei für die Formulare R5, R6 und R7 bereit, die für die elektronische Übertragung in XML konvertierbar ist.

das Portal stellt eine Datei für die Formulare R5, R6 und R7 bereit, die für die elektronische Übertragung in XML konvertierbar ist. Steuerbefreiung für Baugrundstücke: ein online-antragsverfahren umfasst informationen des antragstellers, des eigentums und seiner eigentümer sowie die einreichung der dokumente.

ein online-antragsverfahren umfasst informationen des antragstellers, des eigentums und seiner eigentümer sowie die einreichung der dokumente. Sonstige Immobilienanträge: insbesondere zeigt das menü die erklärung der vakanz, den antrag auf mietwert und die streitigkeiten im zusammenhang mit diesem wert.

insbesondere zeigt das menü die erklärung der vakanz, den antrag auf mietwert und die streitigkeiten im zusammenhang mit diesem wert. Rechtskosten:eine zahlungsseite eine quittungsnummer und den zu zahlenden betrag anfordert.

Diese Überprüfung umfasst Schnittstellen und Anweisungen, nicht den Abschluss eines Benutzeransatzes. Es garantiert nicht die weitere Verfügbarkeit des Dienstes oder die sofortige Ausstellung eines elektronisch signierten Dokuments. Die Immobiliensteuerberatung bezog sich während der Überprüfung auch auf eine abgelaufene Sitzungsseite.

Eine Bewerbung einzureichen bedeutet nicht, die Handlung zu erhalten

Die Steuerfreigabe verdeutlicht die Unterscheidung. Das Formular erfordert unter anderem eine Kopie des Eigentums an der Immobilie oder ein zugelassenes Grunddokument sowie eine kommunale Belegungs- oder Vakanzbescheinigung oder kommunale Belege. Eine notariell beglaubigte Vollmacht kann erforderlich sein, wenn der Antragsteller für den Steuerzahler handelt.

Die Seite gibt an, dass die Informationen nach der Einreichung per E-Mail gesendet werden und dass sich die zuständige Abteilung zur Nachverfolgung anspricht. Es verspricht keine automatische Lieferung. Dies ermöglicht es einer Verwaltung, den Empfang der Datei zu scannen und gleichzeitig eine humane Verarbeitung und Dokumentenprüfung zu gewährleisten.

Für Einzelpersonen und Unternehmen bleibt die richtige Frage: Welches Dokument, mit welcher Verwaltung, wie lässt sich identifizieren und welche endgültigen Beweise? Ein herunterladbares Formular, eine Online-Zahlung und eine authentifizierte Handlung sind drei verschiedene Dienste. Vor Einleitung eines Verfahrens sind die von der betreffenden Organisation angegebenen Teile, Zugangsbedingungen und Lieferart zu überprüfen.

Der nächste konkrete Schritt wird die Ankündigung, Verwaltung für Verwaltung, der im Rahmen dieses neuen Regimes tatsächlich erlassenen Rechtsakte sein. Es ist dieser operative Zeitplan mit seinen Verfahren und Verifizierungsmitteln, der messen wird, was die Reform für die Nutzer im Libanon und im Ausland wirklich verändert.

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