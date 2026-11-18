Kolonieprodukte, falsche Herkunft und Zölle: Eine Untersuchung dokumentiert die Mängel europäischer Kontrollen. Gerechtigkeit erfordert eine genaue Kennzeichnung, während Verbote von Land zu Land variieren. In Frankreich wird am 19. November ein Parlamentstext erwartet, der noch kein verabschiedetes und anwendbares Gesetz darstellt.

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Landwirtschaftliche Produkte aus israelischen Siedlungen kommen auf europäische Märkte mit Dokumenten, die sie als Israelis darstellen. Eine im Juni 2026 von Global Echo veröffentlichte Umfrage, die auf Tausenden von Handelsdateien basiert, beschreibt Ursprungsanomalien und Anträge auf unangemessene Zollpräferenzen. Die niederländische Regierung gab ihr eine offizielle Antwort. In Paris soll am 19. November ein Vorschlag für ein Handelsverbot geprüft werden.

Diese Elemente bedeuten nicht, dass jeder Verkauf von Kolonialprodukten bereits in ganz Europa verboten wäre. Es müssen drei Regelungen unterschieden werden: Verbraucherinformation, Einfuhrzollvorteile und nationale Handelsverbote. Eine Ware kann die ersten beiden verletzen, ohne einem allgemeinen europäischen Embargo zu unterliegen.

Was die Agrarhandelsumfrage dokumentiert

InImportierende BerufeGlobal Echo hat mehr als 30.000 Dokumente untersucht, insbesondere 5.900 Lieferungen nach Europa zwischen Oktober 2017 und Februar 2026. Die Organisation verbindet 17,2% dieser Sendungen mit Kolonialprodukten; der Anteil erreichte 19,2% in ihrer EU-Teilstichprobe. Dies sind keine Schätzungen aller europäischen Importe.

Es identifiziert auch 340 problematische Herkunftsnachweise von 2.040 untersuchten, in Bezug auf 13,09 Millionen Euro Waren. Dieser Betrag ist nicht der der entgangenen Zölle.

Eine in dem Bericht vom 23. Juli 2023 wiedergegebene Bescheinigung betrifft 7818,1 kg Mango, die nach TOFF in den Niederlanden ausgeführt werden. Er erwähnte Israel und eine phytosanitäre Region, die die Organisation auf dem besetzten Golan angesiedelt hat. TOFF reagierte nicht auf seine Kommentaranfrage, laut Global Echo.

Diese Exponate stellen Elemente der Untersuchung dar, nicht Verurteilungen. Die gesammelten Dokumente stellen nicht unbedingt die dem Zoll schließlich vorgelegte Akte dar; sie belegen daher nicht für jede Partie, dass tatsächlich eine Befreiung gewährt wurde.

Die niederländische Antwort ist kein Urteil wert

In aschreiben des Parlaments vom 31. August 2026Der niederländische Minister für Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit, Sjoerd Sjoerdsma, hat auf diesen Bericht geantwortet. Die Regierung verurteilt die Umgehung der europäischen Ursprungsverpflichtungen und erinnert daran, dass die Verbraucher den Ursprung der Produkte der Kolonien kennen müssen.

In dem Schreiben heißt es, die Niederlande hätten die Europäische Kommission am 15. Juni um eine Analyse der Einhaltung und Überwachung gebeten. Sie unterstützt ihre Stärkung. In dieser Reaktion wird festgestellt, dass der Fall auf die Regierungsebene gebracht wurde; sie bestimmt nicht die individuelle Haftung der in der Untersuchung genannten Verpflichtungen.

Auf dem Etikett ist « Israel » nicht genug

Die Verpflichtung wird durch dieurteil C-363/18 vom 12. November 2019. – In dem Fall zwischen Vignoble Psagot und dem französischen Wirtschaftsminister verlangt der Gerichtshof der Europäischen Union, dass Lebensmittel mit Ursprung in einem besetzten Gebiet dieses Gebiet und, wenn sie aus einer israelischen Kolonie stammen, diesen spezifischen Ursprung angeben.

Das Gericht unterscheidet das Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem, und den Golan vom israelischen Territorium. Ein Hinweis darauf, dass diese Lebensmittel aus Israel kommen, kann den Verbraucher täuschen. Die einzige Adresse des Herstellers ersetzt nicht die erforderliche Angabe.

Die Entscheidung betrifft Informationen über Lebensmittel, nicht ein allgemeines Verkaufsverbot. Sie erinnert auch daran, dass die Siedlungen eine Politik des Bevölkerungstransfers betreiben, die dem humanitären Völkerrecht widerspricht. Die Rechtmäßigkeit der Kolonisation und die rechtliche Qualifizierung eines Handelsgeschäfts bleiben zwei verschiedene Fragen.

An der Grenze keine Zollpräferenz für Kolonien

Die zweite Kontrolle betrifft die Zölle. Dieaktuelle Anweisungen der Europäischen Kommissionin nicht förderfähigen Gebieten hergestellte Waren vom Zollvorteil des Abkommens EU-Israel ausnehmen.

Der Ursprungsnachweis muss den Herstellungsort und die Postleitzahl angeben. Ein eingetragener Sitz, eine Geschäftsadresse oder ein Versandort ersetzt nicht den Ort, an dem die Produktion ihren Ursprung in der Immobilie hat. Bei einer Sendung, die aus mehreren Quellen besteht, muss die Förderfähigkeit für jedes Erzeugnis oder jede Menge festgestellt werden.

Zollcode Y864 wird verwendet, um einen zulässigen Präferenzantrag anzumelden. Sie stellt keine allgemeine Legalitätsbescheinigung oder ein für den Verbraucher bestimmtes Etikett dar. Die Verweigerung eines ermäßigten Zolls allein bedeutet nicht ein Importverbot.

Brita: ein Präzedenzfall, kein neuer Fall

Rechtsstreitigkeiten sind nicht theoretisch. Inbrita Fall, versucht am 25. Februar 2010Wasservergasungsgeräte, Zubehör und Sirupe, die vom Soda-Club in Mishor Adumim im Westjordanland hergestellt wurden, wurden für eine Vorzugsbehandlung in Deutschland als israelischer Herkunft deklariert.

Der EuGH bestätigte, dass Produkte aus dem Westjordanland nicht in den territorialen Geltungsbereich des Abkommens mit Israel fallen. Der deutsche Zoll konnte die Präferenz verweigern, und die Behauptung der israelischen Behörden binde sie nicht, wenn der tatsächliche Herstellungsort nicht ausreichend angegeben war. Dieser alte Fall veranschaulicht den rechtlichen Mechanismus; er erlaubt es nicht, den betroffenen Unternehmen einen bestehenden Verstoß zuzuordnen.

In Irland gilt jetzt ein Verbot

Nationale Maßnahmen gehen noch weiter. Dieirische zollstelledas gesetz von 2026, das die einfuhr von eigentum aus siedlungen in den besetzten palästinensischen gebieten verbietet, trat am 15. september in kraft.

Die Einfuhr von bestimmten Postleitzahlen stellt eine Zollübertretung mit Beschlagnahme- und Einziehungsbefugnissen dar. Eine Ausnahme betrifft nicht gewerbliche Waren im persönlichen Gepäck, die für den Gebrauch oder Verbrauch durch den Reisenden bestimmt sind. Für Codes, die sowohl Israel als auch ein besetztes Gebiet abdecken, kann eine Befreiung gewährt werden, wenn der tatsächliche nichtkoloniale Ursprung nachgewiesen wird.

Dies ist ein überprüfbares nationales Verbot, dessen Anwendungsbereich nicht automatisch auf alle europäischen Staaten ausgedehnt werden darf.

Frankreich: Ein Text zur Debatte, noch kein Gesetz

Die9. September, der Quai d’Orsayhatte eine politische Entscheidung angekündigt, Siedlungsprodukte zu verbieten, wobei darauf hingewiesen wurde, dass die rechtlichen und technischen Modalitäten noch zu entwickeln seien. Diese Ankündigung reichte daher nicht aus, um ein Inkrafttreten festzulegen.

Diedatei der Nationalversammlungseit dem 19. November diskutieren Olivier Faure und mehrere seiner Kollegen den Vorschlag. Der Wirtschaftsausschuß hat am 9. November eine Fassung angenommen.

Dietext der kommissionziel ist es, zu importieren, zu kaufen und zu vermarkten, sowie bestimmte Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kolonien. Sie umfasst Produkte, die Bestandteile daraus enthalten, und sieht ursprüngliche Kontrollpflichten vor. Humanitäre Dienste oder zugunsten der palästinensischen und syrischen Bevölkerung werden von verbotenen Diensten unterschieden.

Dieser Bereich geht über die Kennzeichnung hinaus. Ab dem 18. November bleibt es der Text eines parlamentarischen Vorschlags, der Änderungen unterliegt und dessen endgültige Annahme nicht erreicht wird.

London unterscheidet Sanktionen und künftiges Handelsembargo

Diebritisches kommuniqué vom 17. novemberes macht auch diese Unterscheidung: Sanktionen gegen acht Siedlungsunternehmen sind wirksam, aber Gesetze, die den Import von Siedlungsprodukten verbieten, werden immer noch separat vorbereitet. Dieser Punkt ergänzt diebereits von Libnanews beschriebene Maßnahmen.

Der illegale Verkauf muss daher genau gekennzeichnet werden: irreführende Lebensmittelherkunft, unzulässige Zollpräferenz oder Verstoß gegen ein in dem betreffenden Land geltendes Verbot. Die über die Agrarsektoren gesammelten Dokumente führen zu gezielten Kontrollen. Sie befreien sich nicht von der Feststellung der tatsächlichen Herkunft, der abgegebenen Erklärung und der tatsächlich anwendbaren Abgabe für jedes Geschäft.

Illustration: Archivansicht von MaRon Almog, lizenziertCC BY 2.0Vollständiges Foto in der Größe geändert, bekleidet mit Libnanews. Es handelt sich nicht um ein landwirtschaftliches Los oder eine Anlage, die an der Untersuchung beteiligt ist.

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