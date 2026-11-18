Die Syrian Electricity Company gibt den Empfang von Hochspannung in Aleppo aus der Türkei bekannt. Die von TEİAş veröffentlichte 500-Megawatt-Grenze misst keine tatsächlichen Lieferungen. Die Sanierung des lokalen Kraftwerks folgt einem separaten Zeitplan, ohne sofortige Garantie für die Stunden der betroffenen Haushalte.

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Die elektrische Verbindung zwischen der Türkei und Aleppo hat einen technischen Schritt gemacht. Am 17. November 2026 gab die Syrian Electricity Company bekannt, dass der Posten Aleppo F erfolgreich Hochspannung von der grenzüberschreitenden Leitung erhalten hatte. Diese Ankündigung erfolgt nach Abschluss der Rehabilitationsarbeiten und des Austauschs zwischen Betreibern in beiden Ländern. Es zeigt jedoch nicht die tatsächlich gelieferte Macht oder den bereits unter den Bewohnern gesehenen Machtgewinn an.

Aleppo erhält hohe Spannungen aus der Türkei

Der Geschäftsführer des Unternehmens, Omar Chaqrouq, lobte die Arbeit der nördlichen Stromtransportteams und ihre Koordination mit der türkischen Seite. Der Betreiber stellt die Verbindung als Mittel zur Stabilisierung des Netzes und zur Verbesserung der Versorgungszeiten im Gouvernement dar.

Der bestätigte Punkt betrifft daher den Empfang von Hochspannung an der Post. Es bietet keine tägliche Lieferaufzeichnung, eine Liste der betankten Nachbarschaften oder einen verschlüsselten Zeitplan zur Reduzierung der Ration. Der Umfang dieses Schrittes muss bewertet werden, ohne ihm Ergebnisse zuzuordnen, die der Betreiber noch nicht veröffentlicht hat.

Eine sanierte Linie, dann Betriebseinstellungen

Am 29. Oktober gab die Syrian Electricity Company den Abschluss der technischen und baulichen Arbeiten an der 400-Kilovolt-Verbindung zwischen Aleppo F und Birecik bekannt. Sein Vertriebsleiter Khaled Abu Day hatte sich dann per Videokonferenz mit dem türkischen Übertragungsnetzbetreiber TEİAş ausgetauscht.

Die Diskussion konzentrierte sich auf Bedienmechanismen, Teamkoordination und Sicherheitsanforderungen. Das angekündigte Ziel war es, laut einem elektrischen Inselbetrieb bis zu 500 Megawatt Leistung in die Zielgebiete zu übertragen.

Diese beiden Mitteilungen beschreiben nicht den gleichen Moment. Im Oktober war das Ziel, den Betrieb nach der Sanierung der Infrastruktur vorzubereiten. Im November kündigte der Betreiber den Empfang von Hochspannung an. Kontinuität und Umfang der Transfers bleiben getrennte Indikatoren, die dokumentiert werden müssen.

Was die 500-Megawatt-Obergrenze bedeutet

Die TEİAş-Tabelle für 2026 zeigt eine Nettoexportkapazität von bis zu 500 Megawatt auf der Birecik HES-Aleppo-Achse von September bis Dezember. Die ersten acht Monate zeigen Null auf diesem Link. Hierbei handelt es sich um eine vom AIFM veröffentlichte Übertragungskapazität, nicht um eine Reihe von Maßnahmen des tatsächlichen Handels.

Andere Verbindungen haben ihre eigenen Decken. Für November meldet TEŠAş bis zu 100 Megawatt auf Reyhanlı-Afrin und 180 Megawatt auf Reyhanlı-Harem. Die Verbindung Elbeyli–Çobanbey ist in den letzten drei Monaten des Jahres Null, nach einer Obergrenze von 100 Megawatt bis September.

Es wäre daher falsch, die 500 Megawatt an Reyhanlı zu vergeben oder die Hinzufügung dieser Kapazitäten als dauerhafte Lieferung nach Syrien darzustellen. Eine Übertragungsgrenze, eine tatsächlich aufgerufene Leistung und eine über einen Tag gelieferte Energiemenge sind nicht austauschbar.

Lokale Produktion folgt einem anderen Zeitplan

Die türkische Verbindung sollte auch nicht mit der Sanierung des Wärmekraftwerks in Aleppo verwechselt werden. Am 15. November unterzeichnete die Syrian Electricity Company eine Vereinbarung mit dem tschechischen Unternehmen Energy Care über die Blöcke zwei, drei und vier mit einer Nennleistung von insgesamt 639 Megawatt.

Energieminister Mohammad al-Bashir kündigte einen Wert von 93 Millionen Dollar an. Nach Angaben des Direktors der Anlage, Imad Abu Ali, ist die geplante Dauer dreißig Monate für die zweite Einheit, achtzehn für die dritte und vierundzwanzig für die vierte, mit gleichzeitiger Arbeit. Der Unternehmensvertreter verknüpft das Start-up mit der logistischen Vorbereitung des Standortes.

Diese zusätzliche Kapazität bleibt daher mit zukünftigen Arbeiten verbunden. Es kann nicht zu den Importen hinzugefügt werden, als ob es bereits verfügbar wäre. Die Sanierung des grenzüberschreitenden Netzes und die der Produktionsgruppen sind zwei sich ergänzende Projekte, aber ihre Ergebnisse werden nicht mit dem gleichen Tempo gemessen.

Der nächste Test ist für Benutzer

Um die Zukunft zu bewerten, werden Daten über die tatsächliche Stromübertragung, ihre Verfügbarkeit und Verteilung benötigt. Der in Aleppo F angekündigte technische Erfolg ist ein identifizierter Fortschritt. Die Messung des täglichen Gewinns erfordert eine Betriebsbilanz und Dienstpläne und nicht die bloße Wiederaufnahme der Nominalkapazität.

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