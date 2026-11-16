Südkorea: KI-Betrug schüttelt Prüfungen

Südkorea eröffnet Verfahren gegen den ersten Steuerwettbewerb, der des Betrugs mit künstlicher Intelligenz verdächtigt wird. Die Behörden werden mehrere Jahre der Ergebnisse überprüfen und die Kontrollen vor der akademischen Prüfung am 19. November verstärken. Annullierung und Ausschluss von fünf Jahren müssen noch das lokale Verwaltungsverfahren folgen.

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Südkorea führt eine Überprüfung der Überwachung seiner Überprüfungen nach einem Fall von Betrug mit künstlicher Intelligenz durch, bei dem Steuerberater unterstützt werden. Am Montag, den 16. November 2026, kündigte das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen die Eröffnung eines Verfahrens an, um das Ergebnis des Kandidaten, der an die Spitze der 63. Ausgabe kam, zu annullieren und ihm zu verbieten, sich für fünf Jahre zu vertreten. Die endgültige Entscheidung muss nach einer Verwaltungsanhörung getroffen werden.

Der Fall geht jetzt über diesen einzigen professionellen Wettbewerb hinaus. Das Arbeitsministerium und die für Qualifikationen zuständige nationale Stelle, HRDK, planen, bei den in diesem Jahr durchgeführten nationalen Prüfungen nach Anzeichen von Betrug zu suchen. Die Regierung bereitet auch spezifische Maßnahmen gegen die Verwendung von angeschlossenen Geräten vor, drei Tage vor dem Universitätsaufnahmetest am 19. November.

Ein Verwaltungsverfahren, getrennt von den strafrechtlichen Ermittlungen

In der Wirtschaftsmitteilung vom 16. November heißt es, dass die Steuerverwaltung dem betreffenden Bewerber eine vorherige Mitteilung übermittelt hat. Die im Verwaltungsverfahren vorgesehene Anhörung muss der Entscheidung über die Nichtigerklärung der Prüfung und den vorübergehenden Ausschluss vorausgehen.

Die Abteilung beschreibt einen Kandidaten mit der höchsten Punktzahl durch die Umleitung von Technologien der künstlichen Intelligenz. In ihrem Dokument werden weder Sachkenntnis der verwendeten Ausrüstung noch technische Nachweise des Verfahrens veröffentlicht. Es bestätigt die administrative Reaktion, aber nicht rekonstruiert jeden Schritt des Betrugs.

Auf krimineller Ebene muss HRDK eine Beschwerde einleiten, um die Aktivität zu behindern und mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Die Arbeitsgruppe plant auch, die Fakten zu untersuchen, wenn weitere Berichte auf Verdacht hinweisen.

Ergebnisse der letzten Jahre werden überprüft

Das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen beabsichtigt, die Ergebnisse der in den letzten drei bis fünf Jahren zum Steuerwettbewerb zugelassenen Kandidaten zu überwachen. Die Arbeit wird sich auf die Verteilung von Notizen nach Person und Thema konzentrieren. Die festgestellten Anomalien können zu eingehenden Audits führen.

Diese Überprüfung bedeutet nicht, dass alle vorherigen Ergebnisse verdächtig oder abgesagt sind. Ziel ist es, die Situationen zu identifizieren, die eine Untersuchung durch Querverweise auf die Besoldungsgruppenprofile und die verfügbaren Informationen rechtfertigen. Die Pressemitteilung gibt keine weitere Anzahl von bereits identifizierten Betrügern bekannt.

Die Arbeitsgruppe vereint das Ministerium, die Steuerverwaltung und HRDK. Ihre Arbeitsteilung unterscheidet zwischen Sanktionen und der Entwicklung des Wettbewerbs, der Zusammenarbeit mit den Ermittlern und der praktischen Verbesserung der Überwachung. Die professionelle Organisation von Steuerberatern und privaten Spezialisten sollte ebenfalls aufgefordert werden, Verbesserungen vorzuschlagen.

Verbesserte Kontrollen aus dem nächsten Steuerwettbewerb

Für die Ausgabe 2027 bereiten die Behörden eine Reihe von Maßnahmen vor: Überprüfung neuer elektronischer Geräte und Kommunikationsgeräte, verbesserte Schulung der Aufsichtsbehörden, Einrichtung einer Meldestelle, Ausweitung der Videoüberwachung und Einführung von Funkdetektoren. Die Pressemitteilung stellt diese Geräte als Maßnahmen vor, die umgesetzt werden müssen, nicht als bereits in den Räumen weit verbreitete Geräte.

Die vom Arbeitsministerium angekündigte breitere Komponente sind die nationalen Qualifikationsprüfungen, die 2026 durchgeführt wurden. Auf einer Dringlichkeitssitzung am 15. November wurde beschlossen, die Merkmale des aufgedeckten Falles zu nutzen, um nach weiteren Unregelmäßigkeiten zu suchen. Noch vor Jahresende muss ein umfassender Präventionsplan erstellt werden.

Das akademische Rendezvous vom 19. November

In der ressortübergreifenden Sitzung am 16. November wurde auch die für Donnerstag, den 19. November, vorgesehene Aufnahmeprüfung für das akademische Jahr 2027 geprüft. Premierminister Han Seong-sook forderte ein abteilungsübergreifendes Notfallteam, die Lieferung aller Geräte, die mit dem Eingang zu den Zentren verbunden sind, und eine strenge Kontrolle ihres Besitzes während der Prozesse.

Es bat darum, mit den zuständigen Stellen die Schließung des öffentlichen WLAN in den Zentren während der Prüfung zu untersuchen. Dies ist noch kein bestätigter allgemeiner Schnitt. Die Behörden wollen auch Warnungen und Ermittlungen nach den Tests aufbewahren: Das Ende einer Untersuchung darf die Suche nach später entdeckten Betrug nicht verhindern.

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