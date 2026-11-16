Essentials in 5 Minuten: 16. November, 18 Uhr

Waltz fordert die freiwillige Entwaffnung der Hisbollah, Banken kündigen bereits am Mittwoch einen Streik an und neue Vorfälle betreffen den Süden. In Israel untersucht die Polizei den Fall Rasam. Die Europäische Union verschärft ihre Sanktionen gegen russische Finanzakteure. MEA wartet auf seine erste A321XLR morgen in Beirut, ohne neue bestätigte Linie. Die heutige Abendausgabe unterscheidet zwischen politischen Erklärungen, angekündigten Entscheidungen und operativen Informationen, die noch zu spezifizieren sind.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Montag, 16. November 2026, 18 Uhr, Beiruter Zeit.Der Besuch von Mike Waltz und die Entwaffnung der Hisbollah dominieren die libanesischen diplomatischen Nachrichten. Banken kündigen jeden Mittwoch ab dem 18. November einen Streik an. Im Süden werden neue Vorfälle gemeldet und eine Gemeinde beschränkt den Zugang zu mehreren Vierteln. In Israel untersucht die Polizei die Verhaftungen von Militanten in Rasam. Die Europäische Union verschärft ihre kriegsbedingten Sanktionen in der Ukraine, während die MEA sich auf die Ankunft ihrer ersten A321XLR vorbereitet.

Waltz bittet Hisbollah, seine Waffen an den Staat zu übergeben

Der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Mike Waltz, bat die Hisbollah am Montag, freiwillig zu entwaffnen. Er sprach nach einem Interview mit Nabih Berri in Ain al-Tinah. Sein Argument: Ein Land kann nicht mit zwei Armeen funktionieren. Diese Erklärung legt die amerikanische Position dar. Es bedeutet nicht, dass ein Waffenübergabeabkommen abgeschlossen wurde.

Der Besuch führte den Diplomaten auch zu Joseph Aoun und Nawaf Salam. Die Konsultationen betreffen staatliche Autorität, Sicherheitsverpflichtungen und die internationale Präsenz im Süden. Die libanesische Regierung verbindet diese Fragen mit dem israelischen Rückzug und dem Schutz der Souveränität des Landes.

Nawaf Salam verteidigt eine internationale Präsenz unter dem Mandat des Sicherheitsrates. Sie möchte die Beobachtungs-, Verbindungs-, Koordinierungs- und Unterstützungsfunktionen für die libanesischen Streitkräfte beibehalten. Seiner Ansicht nach sollte die Resolution 1701 einen Verweis auf die Vereinbarungen im Süden bleiben. Diskussionen haben es noch nicht möglich gemacht, die Zusammensetzung oder die Mittel einer Nachfolgeregelung der UNIFIL bekannt zu geben.

Banken: Streik jeden Mittwoch angekündigt

Der libanesische Bankenverband kündigte in den kommenden Wochen jeden Mittwoch einen Warnstreik an. Der erste Tag ist für den 18. November geplant. Diese am Montag angekündigte Entscheidung eröffnet eine neue Phase des Streits mit dem Finanzministerium.

Die Banken bestreiten den Antrag auf Änderung ihrer Steuererklärungen für die Jahre 2020 bis 2024. Die Meinungsverschiedenheit betrifft insbesondere Wechselkursunterschiede und die Behandlung von Rückstellungen für Eurobonds. LABL erklärt, dass die Maßnahmen zur Besteuerung nicht realisierter Buchgewinne und Rückstellungen zur Deckung von Verlusten führen würden.

Dies ist das Argument des Verbandes und keine unabhängige Schlussfolgerung zur Rechtmäßigkeit der geltend gemachten Steuern. Eine Rückstellung in einer Bilanz ist nicht automatisch abzugsfähig: Der Streit bezieht sich genau auf die geltenden Regeln und die Berechnung der Steuerbemessungsgrundlage.

Für Kunden beinhaltet die Ankündigung, Transaktionen zu antizipieren, die einen Agenturbesuch am Mittwoch erfordern. Es kann nicht geschlossen werden, dass alle digitalen Dienste oder Distributoren eingestellt werden. Die praktischen Modalitäten müssen mit jeder Institution überprüft werden.

Südlibanon: Chakra-Vorfall, Einschränkungen in Nabatiyah Fawqa

Eine israelische Drohne explodierte am Montagnachmittag über der Al-Amin-Kabine in Shakra, Bezirk Bint Jbeil, laut einem Bericht, der 1637 Stunden in Beirut veröffentlicht wurde. In diesem ersten Bericht wurden keine Verletzungen gemeldet; der gemeldete Schaden war wesentlich. Intermittierendes Artilleriefeuer wurde auch in der Nähe von Mayfadoun und Kfar Tebnit gemeldet.

In Nabatiyé Fawqa kündigte die Gemeinde ein vorübergehendes Einreiseverbot für die östlichen Bezirke Deir, La Poste, Al-Aqida, Al-Manzala und Al-Hariq an. Sie beruft sich auf die Sicherheitslage und den Schutz der Bewohner und ihres Eigentums.

Die Gemeinde bietet eine Ausnahme für extrem dringende Bedürfnisse, die ausschließlich mit dem Bürgermeister koordiniert werden. Sie stellt diese Beschränkung als außergewöhnlich und vorläufig dar, ohne ein festes Datum für ihre Aufhebung anzugeben. Ein Mangel an Verletzungen bei einem bestimmten Vorfall bedeutet daher nicht, dass Bewegungen im gesamten Bereich sicher sind.

Israel: Die Anschuldigungen um Ra

Die israelische Polizei eröffnete eine interne Überprüfung der Entscheidungen, die zur Festnahme von Aktivisten in Rasam am 27. Oktober führten. Die Enthüllungen beziehen sich auf den Ursprung der der Polizei übermittelten Informationen und die angeblichen Verbindungen ihrer Quelle mit Benjamin Netanyahus Büro.

Yair Lapid und Yousef Jabareen verurteilten einen « Angriff eines Staatsstreichs ». Dies ist eine politische Anschuldigung, keine gerichtliche. Die veröffentlichten Beweise allein zeigen nicht, dass sich die Stimmenzahl geändert hätte.

Das Büro des Premierministers bestreitet eine Manipulationsoperation. Er behauptet, dass sein Stabschef der Polizei Informationen über eine mögliche Straftat zur Verfügung gestellt habe. Die angekündigte Überprüfung muss die Befehlskette und die Verarbeitung der Nachrichten klären. Verhaftete Personen wurden seitdem freigelassen; Polizeiergebnisse werden erwartet.

Die Europäische Union fügt 113 Personen und Organisationen zu ihren Sanktionen hinzu

Der Rat der Europäischen Union hat am Montag Maßnahmen für 12 Personen und 101 Einrichtungen angekündigt. Sie betreffen den Banken-, Finanz- und Energiesektor sowie die Unterstützung der Geisterflotte für den russischen Ölhandel.

Diese Entscheidung zielt darauf ab, die Mittel zur Finanzierung des russischen Krieges gegen die Ukraine zu reduzieren. Sie unterscheidet sich von den am selben Tag angekündigten Sanktionen gegen Akteure der Einmischung und Cyberangriffe. Die beiden Komponenten sollten nicht hinzugefügt werden, ohne ihre jeweiligen Basen und Listen zu untersuchen.

MEA: A321XLR erwartet Dienstag in Beirut

Middle East Airlines erhält seinen ersten Airbus A321XLR am Dienstag, dem 17. November. Mohammad El-Hout lud Nawaf Salam ein, die Begrüßungszeremonie zu sponsern. Die Ankunft des Flugzeugs ist ein Schritt in der Erneuerung der Flotte, aber es lohnt sich nicht, sofort eine neue Linie zu starten.

Airbus kündigt für dieses Modell eine maximale Reichweite von 4.700 Seemeilen oder etwa 8.700 Kilometern an. Die Durchführung eines Fluges hängt jedoch von der getragenen Last, den Winden, den Treibstoffreserven und der gewählten Konfiguration ab. Diese Reichweite ist keine garantierte Entfernung für die MEA Flugzeuge.

Das Unternehmen hatte im Juni 2019 vier A321XLR bestellt, mit dem Ziel, seine Möglichkeiten auf Afrika und Asien auszuweiten. Die ersten kommerziellen Rotationen, die Anzahl der Sitze und mögliche neue Ziele müssen noch bestätigt werden.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews