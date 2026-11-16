Peking kündigt Xi-Trump-Putine-Gipfel in Shenzhen an

Peking kündigt am 19. November in Shenzhen ein Gipfeltreffen zwischen Xi Jinping, Donald Trump und Wladimir Putin an. China betont Frieden und strategische Stabilität. Washington will über Atomkraft und Iran sprechen, aber es wurde zu diesem Zeitpunkt keine detaillierte gemeinsame Agenda oder Vereinbarung angekündigt.

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China kündigte am Montag, den 16. November an, dass Xi Jinping am Donnerstag, den 19. November 2026, Donald Trump und Wladimir Putin in Shenzhen treffen wird. Peking präsentiert dieses Treffen als das erste persönliche Treffen chinesischer, amerikanischer und russischer Führer, das sich dem Weltfrieden und der Stabilität der Beziehungen zwischen den Großmächten widmet.

Das chinesische Außenministerium hat das Datum und den Ort in einer kurzen Pressemitteilung vom Montagmorgen festgelegt. Zu diesem Zeitpunkt wurde keine Einigung angekündigt.

Eine Ernennung am Rande der APEC

Der trilaterale Gipfel findet während des APEC-Treffens des Asia-Pacific Economic Cooperation Forum statt, das am 18. und 19. November in Shenzhen stattfindet. Xi Jinping wird dieses 33. Treffen leiten, unter dem Thema einer asiatisch-pazifischen Gemeinschaft, die zusammen blüht.

Das chinesische Programm umfasst auch ein Gipfeltreffen der Wirtschaftsführer am 17. und 18. November, zu dem Xi Jinping eine Rede halten wird, sowie bilaterale Treffen mit den teilnehmenden Staats- und Regierungschefs. Dieser multilaterale Kalender bildet den Rahmen für das Dreiparteientreffen, ohne sich mit seiner Tagesordnung zu verwechseln.

Peking betont strategische Stabilität

Mao Ning betonte am Montag die besondere Verantwortung von China, Russland und den Vereinigten Staaten, allen drei ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates. Die chinesische Präsentation betonte die Notwendigkeit, mehr zu kommunizieren, Unterschiede zu bewältigen und stabile Beziehungen zu bewahren.

Der von Peking beanspruchte neuartige Charakter betrifft dieses dreidimensionale Format, nicht das Fehlen früherer Kontakte zwischen den Führern.

Das erwartete Atomprogramm, aber kein detailliertes Programm

Auf amerikanischer Seite ist der Abbau von Atomwaffenarsenalen eines der Themen, die Donald Trump angehen will. Amerikanische Beamte erwähnten auch den Iran. Diese Absichten sind jedoch keine gemeinsame Agenda, auf die sich die drei Hauptstädte geeinigt haben.

Mao Ning, der am Montag zu diesen Themen befragt wurde, beschränkte sich darauf, daran zu erinnern, dass sich die Diskussionen auf die wichtigsten Fragen des globalen Friedens konzentrieren würden. Sie verwies die Veröffentlichung zusätzlicher Informationen auf eine spätere Mitteilung. China hat daher die Verpflichtungen, zu denen es in Shenzhen bereit wäre, nicht öffentlich dargelegt.

Chinas Position zu den Arsenalen bleibt ein Punkt der Divergenz: Peking fordert seit langem, dass Washington und Moskau, die viel größere Lagerbestände haben, zuerst ihre eigenen Fähigkeiten reduzieren, bevor sie über eigene Diskussionen nachdenken. Die Anwesenheit der drei Präsidenten am selben Tisch bedeutet nicht, dass dieser Unterschied in der Herangehensweise aufgehoben wird.

Ukraine sollte nicht als erworbenes Thema betrachtet werden

Nach Angaben amerikanischer Beamter vor dem Gipfel sollte der Krieg in der Ukraine nicht im Mittelpunkt des Treffens stehen. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier berichtete nach einem Interview mit Xi Jinping, der chinesische Staatschef habe darauf bestanden, die Europäer in die Diskussionen über diesen europäischen Konflikt einzubeziehen.

Innerhalb von drei Tagen nach der Ernennung bleiben die bestätigten Elemente daher das von Peking angekündigte Format, die Teilnehmer, das Datum und der Ort. Weder ein Abrüstungsabkommen noch eine Vereinbarung über den Iran oder die Ukraine können vor dem anschließenden offiziellen Austausch und der Kommunikation als erworben präsentiert werden.

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