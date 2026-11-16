Cross Country im Libanon: heiliges Kanaan und Makary

Ali al-Rida Kanaan und Joan Makary gewannen die libanesische Cross-Country-Meisterschaft 2026 in Horsh Beirut. Der zehn Kilometer lange Wettbewerb brachte 180 Athleten aus 12 Vereinen zusammen. Die Armee und Lets Run nehmen die Schnitte nach Team. Finden Sie die wichtigsten Einzelergebnisse und die Gewinner der verschiedenen Meisterkategorien.

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Ali al-Rida Kanaan von der libanesischen Armee und Joan Makary von Let This Cross-Country-Wettbewerb im Libanon brachten 180 Athleten zusammen, die 12 Clubs repräsentieren, die mit dem Libanesischen Leichtathletikverband verbunden sind. Die Armee gewann auch im Föderationspokal der Männer, während der Lettische Lauf in der Führung der Frauen endete.

Die Ergebnisse, die am 16. November 2026 veröffentlicht wurden, beziehen sich auf zehn Kilometer lange Rennen. Sie unterscheiden nationale Rankings, den Federation Cup nach Mannschaften, ausländischen Konkurrenten und Meisterkategorien. Die Teilnehmerversammlung fand um 7 Uhr in Beirut Wood statt.

Cross Country im Libanon: Kanaan vor Mortada

Ali al-Rida Kanaan gewann den Titel der Männer in 31 Minuten und 10 Sekunden. Der Armeefahrer liegt vor Ali Mortada von Inter Lebanon, gutgeschrieben 31 Minuten 34 Sekunden. Zaher Zeineddine komplettiert das Podium in 31 min 40 Sekunden, auch in den Farben der Armee.

Der Abstand zwischen den ersten beiden beträgt 24 Sekunden. Nur sechs Sekunden später trennte Mortada von Zeineddine. Die Armee zählt fünf Vertreter unter den ersten sechs in der nationalen Rangliste. Bilal Awada, Omar Abu Hamad und Mohammad Kaddouh nehmen die folgenden drei Plätze ein.

Ali al-Rida Kanaan, Armee: 31 min 10 sec. Ali Mortada, Inter Lebanon: 31 min 34 sec. Zaher Zeineddine, Armee: 31 min 40 s. Bilal Awada, Armee: 31 min 54 s. Omar Abu Hamad, Armee: 31 min 56 Sekunden. Mohammad Kaddouh, Armee: 32 min 32 sec.

Die Sieger der Herren Cross Country Championship. © Libanesischer Leichtathletikverband / Pressemitteilung übermittelt von Jalal Beaino

Joan Makary gewinnt Frauentitel

In der nationalen Frauenklassifizierung schlingt Joan Makary die zehn Kilometer in 35 Minuten 47 Sekunden. Der Vertreter von Let Nour Ghosseini, von Elite, wurde Dritter in 38 min 20 s.

Tonia Makary, ebenfalls für Lets Run eingestellt, belegt in 39 Minuten 52 Sekunden den vierten Platz. Inter Lebanon platziert Mary Murray und Serena Hayek in der fünften und sechsten. Die ersten drei repräsentieren drei verschiedene Clubs.

Joan Makary, Lets Run: 35 min 47 sec. Jennifer Tomazo, Inter Lebanon: 37 min 37 sec. Nour Ghosseini, Elite: 38 min 20 s. Tonia Makary, Lets Run: 39 min 52 s. Mary Murray, Inter Libanon: 40 min 01 s. Serena Hayek, Inter Lebanon: 40 min 27 s.

Die Cross-Country-Siegerinnen der Frauen. © Libanesischer Leichtathletikverband / Pressemitteilung übermittelt von Jalal Beaino

Armee und Lets Run führen den Cup an

Die Männerwertung des Federation Cup krönt die Armee mit 13 Punkten. Lets Run folgte mit 37 Punkten, vor Inter Lebanon mit 41 Punkten. Diese kollektive Rangliste ergänzt den individuellen Titel, den Kanaan gewonnen hat.

Die Männerteams bei den Cups in Horsh Beirut. © Libanesischer Leichtathletikverband / Pressemitteilung übermittelt von Jalal Beaino

In der Kategorie Frauen, Lets Run insgesamt 21 Punkte und führt Inter Libanon, gutgeschrieben mit 23 Punkten. Elite belegte mit 35 Punkten den dritten Platz. Zwei Punkte trennen die ersten beiden Frauenteams.

Die Frauenteams bei der Pokalzeremonie in Horsh Beirut. © Libanesischer Leichtathletikverband / Pressemitteilung übermittelt von Jalal Beaino

Die Gewinner der Masters Kategorien

Auch die Veranstaltungen des Meisters fanden über zehn Kilometer statt. Die Rangliste reicht von der Altersgruppe 35-39 bis hin zur Altersgruppe 70 Jahre und älter für Männer. Bei Frauen sind die Ergebnisse bis zu 60-64 Jahre alt.

Männer, 35-39: Marwan Darwish, Armee, 33 min 21 sec.

Frauen, 35-39 Jahre: Farah Shuman, Elite, 57 min 56 s.

Männer, 40-44: Cédric Choucair, Inter Lebanon, 35 min 54 s.

Frauen, 40-44: Faten Hamza, Inter Lebanon, 51 min 27 sec.

Männer, 45-49: Georges Wadih, Inter Libanon, 36 min 48 s.

Frauen, 45-49: Rim Andari, Inter Lebanon, 51 min 34 sec.

Männer, 50-54: Wissam Yazbek, Inter Lebanon, 36 min 09 s.

Frauen, 50-54: Arib Faraj, Inter Lebanon, 48 min 56 s.

Männer, 55-59: Charbel Barqachi, Staatssicherheit, 41 min 30 sec.

Frauen, 55-59: Nicole Elias, Inter Lebanon, 49 min 02 s.

Männer, 60-64 Jahre: Ali Makki, Inter Lebanon, 41 min 48 s.

Frauen, 60-64: Ferial Malaeb, Inter Lebanon, 58 min 55 sec.

Männer, 65-69 Jahre: Yassine Arabia, Internal Security Forces, 47 min 39 sec.

Männer, 70 Jahre und älter: Bassam Charafeddine, Inter Lebanon, 58 min 55 s.

Eine separate Klassifikation für ausländische Fahrer

Die Rangliste der Männer, die ausländischen Konkurrenten vorbehalten ist, platziert Tristan Garcia, von Inter Lebanon, auf dem ersten Platz, mit 35 min 30 Sekunden. Teamkollege Abdelwahab Allawi folgt in 36 Minuten 54 Sekunden. Ahmad Alwan, d.

Die Vizepräsidentin der Föderation, Nehmetallah Bejjani, und ihr Generalsekretär, Dr. Wassim Hawli, nahmen an dem Wettbewerb teil. Maria Keorkian, Mitglied der Föderation und Leiterin des Schiedsrichterrats, war ebenfalls anwesend. Die Gewinner erhielten ihre Medaillen und Pokale in Horsh Beirut.

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