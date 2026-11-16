Artikel 534: Urteile werden nicht aufgehoben

Artikel 534 bleibt im libanesischen Strafgesetzbuch, trotz Entscheidungen, die seine Anwendung einschränken. Zwei Urteile aus dem Jahr 2019 zeigen unterschiedliche Lesungen bis zur gleichen Urteilsbildung. Der im Juli 2023 vorgelegte Vorschlag zielt auf eine allgemeine Aufhebung und das Schicksal früherer Strafverfolgungen ab. Sein parlamentarischer Weg unterscheidet sich weiterhin von den von Fall zu Fall erhaltenen Schutzmaßnahmen. Die originaldokumente ermöglichen es, diesen unterschied zu verstehen, ohne eine bereits erworbene entkriminalisierung anzukündigen.

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Artikel 534 des libanesischen strafgesetzbuches bleibt in kraft, obwohl richterliche entscheidungen seine anwendung auf gleichgeschlechtliche beziehungen beschränken. Der Unterschied ist wesentlich: Die Aussetzung des Verfahrens in einem Fall bedeutet nicht, die Kriminalität für alle abzuschaffen. Der im Juli 2023 vorgelegte Vorschlag zielt genau darauf ab, diese zweite Phase zu durchlaufen.

Die Dokumente vermeiden auch eine weitere Abkürzung. Die Gerichte haben keine einheitliche Lesung angenommen. Zwei Urteile im Mont-Libanon im Jahr 2019 zeigen unterschiedliche Ansätze, einschließlich des Umfangs der Privatsphäre. Die Debatte beschränkt sich daher nicht auf eine bereits erworbene Entkriminalisierung oder automatische Anwendung des Textes.

Artikel 534: ein kurzer Text, ein umstrittenes Feld

Der in der Rechtsgrundlage der Libanesischen Universität veröffentlichte Text sieht bis zu einem Jahr Haft für eine sexuelle Beziehung vor, die als naturwidrig angesehen wird. Es bezieht sich nicht speziell auf die sexuelle Orientierung. Die Meinungsverschiedenheit betrifft insbesondere die Bedeutung dieser Einstufung und die Bedingungen, unter denen eine Handlung unter Strafe gestellt werden kann.

Dieser Wortlaut erklärt, warum das Lesen der Artikelnummer allein nicht ausreicht, um eine Entscheidung zu beschreiben. Ein Richter kann eine Strafverfolgung wegen des Mangels an Beweisen entlassen, denken, dass die Elemente der Tat nicht gesammelt werden, oder den Text im Licht der individuellen Rechte auslegen. Diese Überlegungen sind nicht die gleichen. Niemand sollte mit der Abstimmung eines Gesetzes zur Aufhebung des Artikels verwechselt werden.

Im November 2019 befürwortet eine Mehrheit eine restriktive Lektüre

Urteil Nr. 349 vom 28. November 2019 geht von der zwölften Berichtigungskammer des Berufungsgerichts Mont-Libanon aus. Insbesondere focht die Staatsanwaltschaft eine Entscheidung an, die ein Verfahren nach Artikel 534 ausgeschlossen hatte. Das Gericht bestätigte diesen Teil des Urteils mit Mehrheit.

Seine Argumentation beschränkt sich nicht darauf, eine unzureichende Datei zu finden. Die Mehrheitsrichter glauben, dass die Interpretation den Zweck des Textes und die soziale Entwicklung berücksichtigen muss. Sie stellen den Artikel in das Kapitel über Angriffe auf die öffentliche Moral. In dieser Lesart müssen wir eine Leistung anstreben, die diesem Zweck entspricht, anstatt eine Richtung an sich zu billigen.

Die Mehrheit bezieht sich insbesondere auf die Exposition gegenüber Dritten, den öffentlichen Ort oder die Beteiligung eines schutzbedürftigen Minderjährigen. Im vorliegenden Fall findet sie keine Umstände, die die Anwendung des Artikels rechtfertigen. Die Fortsetzung der Entscheidung zugunsten des Angeklagten ist somit das Ergebnis einer Auslegung des Strafbereichs sowie der Prüfung des Sachverhalts.

Eine abweichende Meinung begleitet jedoch das Urteil. Counsel Bou Nassar ist der Ansicht, dass der Text nicht ausdrücklich die Veröffentlichung des Gesetzes erfordert und bestreitet die Hinzufügung dieser Bedingung. Es bezieht sich auf die Verantwortung des Gesetzgebers, die Bestimmung aufzuheben oder zu ändern. Somit besteht Uneinigkeit innerhalb der Urteilsbildung selbst.

Im März 2019 hatte eine andere Kammer Verurteilungen bestätigt

Das Urteil Nr. 100 vom 20. März 2019, das von der 14. Kammer desselben Berufungsgerichts ergangen ist, kam in einem anderen Fall zu einem anderen Schluss. Die Angeklagten beantragten, ihre Urteile nach Artikel 534 zurückzuweisen. Das Gericht bestätigte sie, einschließlich der im Verfahren aufgezeichneten Erklärungen und Geständnisse.

Sie hat jedoch die Strafen unter Berücksichtigung der in Haft verbrachten Zeit und der Verhängung einer Geldbuße geändert. Die Fortsetzung der Verurteilung ist von dieser Anpassung der Sanktion zu unterscheiden. Eine Strafverkürzung ist kein Freispruch.

Die Fakten und Aufzeichnungen unterscheiden sich: Diese beiden Urteile stellen kein Experiment dar, das identische Situationen vergleicht. Sie zeigen jedoch, dass die Existenz einer restriktiven Entscheidung den kriminellen Gebrauch des Artikels nicht beseitigt hatte. Sie als die Phasen der einstimmig günstigen Rechtsprechung darzustellen, würde dokumentierte Unterschiede auslöschen.

Was der 2023-Vorschlag wirklich verlangt

Der am 12. Juli 2023 registrierte Vorschlag hat neun Unterzeichner aus mehreren Fraktionen. Sein erster Artikel sieht die Aufhebung von Artikel 534 vor. Die zweite betrifft frühere Fälle: Sie sieht die Beendigung der einschlägigen Verfahren, Urteile und Strafverfolgungen vor und verbietet ihre Verweisung an eine andere Justizbehörde im Rahmen des Textes.

Zwei weitere Bestimmungen ergänzen diese Regelung. Man entfernt inkompatible Texte; Die andere sieht ein Inkrafttreten vor, sobald sie im Amtsblatt veröffentlicht wird. Dies sind die von den Autoren angestrebten Wirkungen, nicht bereits geltende Maßnahmen. Das Vorhandensein von Unterschriften und die administrative Hinterlegung sind nicht gültig für die Adoption.

Die Begründung bezieht sich auf Würde, Gleichheit, öffentliche Freiheiten und den Schutz der Privatsphäre. Die Unterzeichner melden auch die mit bestimmten Ermittlungspraktiken verbundenen Risiken. Diese Argumente erklären ihre Gesetzesinitiative. Sie allein sind keine gerichtliche Entscheidung, die alle früheren Verfahren ungültig macht.

Ein parlamentarischer Weg, der sich von Gerichtsentscheidungen unterscheidet

Das Register zur Überwachung der Rechtsagenda zeigt eine Übermittlung an die Regierung am 20. Juli 2023 an. Er erwähnte dann einen Verweis auf die Ausschüsse der Verwaltung und Justiz und Menschenrechte am 27. März 2025. Das konsultierte Informationsblatt listet keine Ausschüsse oder Plenarsitzungen auf, die dem Text gewidmet sind, und zeigt keine Reaktion der Regierung.

Diese Angaben beschreiben die von dieser Beobachtungsstelle aufgezeichnete Überwachung, ohne eine umfassende offizielle Aufzeichnung aller parlamentarischen Aktivitäten zu ersetzen. Sie erlauben es nicht, ein Datum bekannt zu geben. Ab dem 16. November 2026 behält die geltende Rechtsgrundlage der Libanesischen Universität Artikel 534 bei; durch die überprüften Dokumente werden keine veröffentlichten Aufhebungen festgestellt.

Die Herausforderung bleibt daher, drei Ebenen zu unterscheiden: Schutz in einem bestimmten Fall, konkurrierende Auslegungen der Gerichte und die allgemeine Änderung des Strafgesetzbuches. Der Vorschlag 2023 betrifft diese letzte Ebene. Solange es kein geltendes Gesetz wird, sollten positive Entscheidungen nicht als nationale Streichung des Artikels dargestellt werden.

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