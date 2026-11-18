Am 17. November 2026 legte das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte eine dokumentierte Bewertung von mehr als 2.230 Zivilisten vor, die zwischen Januar und Ende Oktober im Sudan getötet wurden. Mehr als 1.630 Todesfälle stehen im Zusammenhang mit Drohnen. Diese Zahlen sind keine umfassende Volkszählung: Die Vereinten Nationen schätzen die tatsächliche Bilanz wahrscheinlich höher ein. Seine Vertreter betonten auch die Auswirkungen von Angriffen auf wesentliche Infrastruktur und Dienstleistungen, die über die direkt im Konflikt verzeichneten Todesfälle hinausgehen.

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Im Sudan bestätigten die Vereinten Nationen mehr als 2.230 Zivilisten, die zwischen Januar und Ende Oktober 2026 getötet wurden. Mehr als 1.630 starben bei Drohnenangriffen. OHCHR gab diese Zahlen am 17. November in Genf bekannt.

Dies ist eine dokumentierte, nicht erschöpfende Bewertung. Die Organisation betrachtet die tatsächliche Zahl als wahrscheinlich höher. Diese Daten decken zehn Monate des Jahres 2026 ab, nicht den gesamten Krieg.

Sudan: Drohnen im Zentrum der Bilanz

Das Kommuniqué unterscheidet zwei Perioden. In der ersten Hälfte des Jahres wurden mindestens 1.390 Zivilisten getötet, mehr als 80 Prozent von ihnen durch Drohnen. Zwischen Juli und Oktober wurden weitere 840 Todesfälle registriert, darunter fast 520 bei diesen Streiks.

Der vorgelegte Bericht erstreckt sich auf Januar bis Juni. Die zusätzlichen Zahlen des OHCHR verlängern die Überprüfung bis Ende Oktober. Sie sollten daher nicht mit den Daten aus dem halbjährlichen Bericht allein verwechselt werden.

Schaden jenseits des Verlustes von Leben

In Genf schilderten Vertreter des OHCHR auch die Auswirkungen von Angriffen auf Märkte, Gesundheitseinrichtungen und wesentliche Dienste. Zerstörung, Plünderung und Reisebeschränkungen erschweren den Zugang zu Lebensmitteln.

Seit Khartum forderte Li Fung, der Vertreter der OHCHR im Sudan, Maßnahmen gegen die Lieferung von Waffen, die den Konflikt anheizen. Sie forderte auch die Parteien auf, in gutem Glauben einen Waffenstillstand auszuhandeln.

Lesen Sie auch: Sudan: UNO warnt vor Mangel an Unterkünften.

Dokumente: Kommuniqué des OHCHR vom 17. November;Präsentation in Genf.

Abbildung:foto von Archiven vom Juni 2025, ohne Bezug zu einem Streik oder den Opfern dieser Bilanz. Ahmed 222222,Wikimedia Commons,CC0 1.0Zusammensetzung Libnanews.

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