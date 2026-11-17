WHO präsentiert ein neues Update zu Ebola in der Demokratischen Republik Kongo sechs Monate nach der Erklärung des internationalen Notstands. Seine Pressekonferenz am 17. November bezog sich auf über 11.300 Fälle und 5.500 Todesfälle. Verspätete Erkennung und Unsicherheit behindern weiterhin die Reaktion. Zwei Impfstoffkandidaten, die spezifisch für das Bundibugyo-Virus sind, werden in den Studien erwartet. Der Dringlichkeitsausschuss überprüft die Situation, ohne dass in den konsultierten Reden eine endgültige Entscheidung bekannt gegeben wurde. Dieses Follow-up ergänzt die von Libnanews am 11. November veröffentlichte Überprüfung.

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Die Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo übersteigt 11.300 gemeldete Fälle und erreicht 5.500 Todesfälle, so die Pressekonferenz des WHO-Generaldirektors vom 17. November. Sechs Monate nach der Erklärung des internationalen Notstands besteht die Übertragung fort und die Unsicherheit behindert die Versorgung.

Dieser neue Punkt folgt der Aufzeichnung von 11.042 bestätigten Fällen und 5.387 Toten, die am 9. November verhaftet wurden und die Libnanews am 11. November vorgelegt hatte. Die Zahlen sind kumulativ, nicht die Anzahl der Neuinfektionen des Tages. Die Mitteilungen vom 17. November geben nicht alle die gleiche Summe: In der Eröffnungsrede des Dringlichkeitsausschusses werden immer noch mehr als 11.000 Fälle und 5.400 Todesfälle erwähnt. Die Bilanz hier ist die des Pressekonferenz.

Ebola in der Demokratischen Republik Kongo: Entdeckung ist zu spät

Vor dem Notstandsausschuss beschrieb der Generaldirektor eine Epidemie, die 67 Gesundheitszonen in acht Provinzen betrifft. Zwischen 400 und 500 neue Fälle werden noch jede Woche gemeldet. Zwei Drittel der bestätigten Todesfälle treten außerhalb von Behandlungszentren auf, was auf eine zu späte Identifizierung von Infektionen hinweist.

Unsicherheit erschwert die Überwachung. Die WHO berichtet, dass der Angriff auf Cantine-Aloya 66 Zivilisten getötet hat, darunter drei Betreuer, und zum Verlust der Nachverfolgung von mehr als 1.000 Kontakten geführt hat. Sie wies auch darauf hin, dass Verzögerungen bei der Bezahlung von Teams die Reaktion schwächten.

Zwei Impfstoffkandidaten in den Studien erwartet

Die Forschung betrifft das Bundibugyo-Virus. Die Studie, die letzten Monat gestartet wurde, verwendet Ervebo, das gegen das Ebola-Virus Zaire registriert ist, aber nicht gegen Bundibugyo. Zwei Kandidaten, die speziell gegen Bundibugyo entwickelt wurden, müssen an den Tests teilnehmen. Bei der Pressekonferenz erwägt die WHO ihren Eintrag in der folgenden Woche: Dieser angekündigte Zeitplan gilt nicht für Start-up oder Zertifizierung.

Der Notstandsausschuss traf sich am 17. November, um die Situation zu überprüfen und den Generaldirektor zu beraten. Die konsultierten Reden geben diese Überprüfung bekannt, ohne die endgültige Entscheidung zu veröffentlichen.

Abbildung: Mikrographie eines Ebola-Virions, 1976, CDC / Dr. Frederick A. Murphy, gemeinfrei. Es zeigt keine Stichprobe der aktuellen Epidemie.

Nachzulesen: Unsere Bewertung veröffentlicht am 11. November.

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