Die NSA bestätigt in einer Erklärung vom 17. November 2026 eine vorübergehende Störung während eines geplanten Wartungsbetriebs. Einige interne Systeme sind nach Angaben des US-Geheimdienstes betroffen. Es stellt jedoch sicher, dass seine kritischen Fähigkeiten voll funktionsfähig bleiben.
NSA legt Rahmen für Störungen fest
Diese offizielle Antwort ergänzt die ersten Informationen über den Zusammenbruch des Netzwerks klassifiziert NSA Net, veröffentlicht früher Dienstag. Die Agentur erklärt, dass ihre Fähigkeit, die nationale Sicherheit zu verteidigen, fortbesteht. Sie stellt fest, dass ihre Infrastruktur mehrere Entlassungsgrade umfasst, um den Betrieb während geplanter Interventionen oder unvorhergesehener Ereignisse aufrechtzuerhalten.
Die Veröffentlichung enthält keine detaillierten Angaben zu den betroffenen Systemen. Es wird nicht die Startzeit, die Dauer der Störung oder die Anzahl der beteiligten Mitarbeiter angegeben.
Keine ausdrückliche Ankündigung der vollständigen Rückforderung
Die NSA platziert den Vorfall während der routinemäßigen Wartung, ohne eine detaillierte technische Diagnose zu stellen. Es qualifiziert das Ereignis nicht als Cyberangriff und beschreibt kein Datenleck.
Die Aufrechterhaltung kritischer Fähigkeiten bedeutet nicht, dass alle internen Dienste normal funktionieren. Der offizielle Text gibt keinen Zeitplan für die Rückkehr zur Normalität und kündigt nicht explizit die vollständige Wiederherstellung von NSA Net an.
Unsere vorherige Abdeckung
NSA: Erster Bericht über Netzwerkausfälle klassifiziert.
Abbildung: NSA-Hauptquartier in Fort Meade, Archiv vom 14. Dezember 2005. Foto NSA / DVIDS, public domain; Libnanews dressing.OriginalfotoundverwendungsbedingungenDas Auftreten visueller Informationen des US-Kriegsministeriums (DoW) impliziert oder stellt keinen DoW-Schlaf dar.
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