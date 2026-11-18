Die NSA bestätigt eine Störung einiger interner Systeme während der geplanten Wartung in einer Pressemitteilung vom 17. November. Die US-Agentur stellt sicher, dass ihre wesentlichen Fähigkeiten dank der Redundanzmerkmale ihrer Infrastruktur voll funktionsfähig bleiben. Diese offizielle Erklärung ergänzt die ersten Informationen über das Scheitern von NSA Net. Es gibt weder die Dauer des Vorfalls noch seinen technischen Umfang an, noch stellt es eine ausdrückliche Ankündigung der vollständigen Wiederherstellung des Netzwerks dar.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die NSA bestätigt in einer Erklärung vom 17. November 2026 eine vorübergehende Störung während eines geplanten Wartungsbetriebs. Einige interne Systeme sind nach Angaben des US-Geheimdienstes betroffen. Es stellt jedoch sicher, dass seine kritischen Fähigkeiten voll funktionsfähig bleiben.

NSA legt Rahmen für Störungen fest

Diese offizielle Antwort ergänzt die ersten Informationen über den Zusammenbruch des Netzwerks klassifiziert NSA Net, veröffentlicht früher Dienstag. Die Agentur erklärt, dass ihre Fähigkeit, die nationale Sicherheit zu verteidigen, fortbesteht. Sie stellt fest, dass ihre Infrastruktur mehrere Entlassungsgrade umfasst, um den Betrieb während geplanter Interventionen oder unvorhergesehener Ereignisse aufrechtzuerhalten.

Die Veröffentlichung enthält keine detaillierten Angaben zu den betroffenen Systemen. Es wird nicht die Startzeit, die Dauer der Störung oder die Anzahl der beteiligten Mitarbeiter angegeben.

Keine ausdrückliche Ankündigung der vollständigen Rückforderung

Die NSA platziert den Vorfall während der routinemäßigen Wartung, ohne eine detaillierte technische Diagnose zu stellen. Es qualifiziert das Ereignis nicht als Cyberangriff und beschreibt kein Datenleck.

Die Aufrechterhaltung kritischer Fähigkeiten bedeutet nicht, dass alle internen Dienste normal funktionieren. Der offizielle Text gibt keinen Zeitplan für die Rückkehr zur Normalität und kündigt nicht explizit die vollständige Wiederherstellung von NSA Net an.

Unsere vorherige Abdeckung

NSA: Erster Bericht über Netzwerkausfälle klassifiziert.

Abbildung: NSA-Hauptquartier in Fort Meade, Archiv vom 14. Dezember 2005. Foto NSA / DVIDS, public domain; Libnanews dressing.OriginalfotoundverwendungsbedingungenDas Auftreten visueller Informationen des US-Kriegsministeriums (DoW) impliziert oder stellt keinen DoW-Schlaf dar.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews