Equinor entdeckte einen Cyberangriff auf einige seiner Computersysteme, laut einer am 17. November veröffentlichten Pressemitteilung. Die norwegische Gruppe gibt an, dass der Betrieb und die Produktion nicht betroffen sind. Er zeichnet keinen Datendiebstahl auf und mobilisiert seine Teams, um den Angriff zu neutralisieren. Im Text werden weder die betreffenden Systeme noch die Identität der Urheber angegeben. Es kann auch nicht der Schluss gezogen werden, dass der Vorfall vorbei ist: Das Fehlen einer Auswirkung auf die Produktion bedeutet nicht ihre Lösung.

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Equinor gab am Dienstag, den 17. November, bekannt, dass es einen anhaltenden Cyberangriff auf einige Computersysteme entdeckt habe. Die norwegische Gruppe macht geltend, dass ihre Tätigkeiten und ihre Produktion nicht betroffen seien.

Equinor mobilisiert seine Teams

In seiner Pressemitteilung, herausgegeben um 17:55 Uhr UTC und aktualisiert um 18:40 Uhr UTC, berichtete das Unternehmen, dass es die notwendigen Ressourcen mobilisiert habe, um den Angriff zu neutralisieren und die Integrität seiner Systeme wiederherzustellen. Darin heißt es, dass die zuständigen Behörden informiert werden.

Equinor gibt auch an, dass es keinen Datendiebstahlindex hat. Diese Formulierung garantiert nicht, dass keine Informationen kompromittiert wurden: Sie beschreibt den Status der von der Gruppe bereitgestellten Ergebnisse.

Weder identifizierter Autor noch gemeldetes Ende des Vorfalls

In der Pressemitteilung werden die betroffenen Systeme nicht benannt, die verwendete Methode nicht angegeben und der Angriff keinem Akteur zugeschrieben. Er kündigt auch nicht seine Neutralisierung an. Das Fehlen einer gemeldeten Auswirkung auf die Produktion muss daher von der Auflösung des Computervorfalls unterschieden werden.

Archivillustration: Äquinor Büros in Fornebu, Bærum, 23. Februar 2021. Dieses Foto ortet die betroffenen Systeme nicht. Ryan Hodnett / Wikimedia Commons; Libnanews Dressing. Foto und Adaption unter cC BY-SA 4.0 Lizenz. Originalfoto.

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