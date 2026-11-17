Das kuwaitische Personal gab bekannt, dass seine Luftverteidigung in der Nacht vom 17. auf den 18. November 2026 mit feindlichen Drohnen konfrontiert war. Sie weist mögliche Detonationen Abhöraktionen zu und fordert, offiziellen Anweisungen zu folgen. In der Meldung werden weder der Ursprung der Geräte noch die Zielvorgaben oder eine menschliche oder materielle Bewertung angegeben. Diese Warnung erfolgt in einem angespannten regionalen Kontext, erlaubt es jedoch nicht an sich, eine Person zu identifizieren oder einen Schaden zu bestätigen.

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Kuwaits Luftverteidigung steht vor feindlichen Drohnenangriffen, kündigte der Generalstab in der Nacht vom 17. auf den 18. November 2026 an. Die Nachricht wurde kurz nach Mitternacht Ortszeit ausgestrahlt.

Die Armee erklärt, dass die Detonationen, die man hören kann, aus Abhöroperationen resultieren. Sie fordert die Öffentlichkeit auf, die Sicherheitsanweisungen der zuständigen Behörden einzuhalten.

Keine Bilanz in dieser Ankündigung angegeben

Die Veröffentlichung gibt keine Anzahl von Drohnen, Flugzeugherkunft oder Zielort an. Es hat keine menschlichen oder materiellen Aufzeichnungen. Dieser Mangel an Informationen macht es unmöglich zu schließen, dass es keine Opfer oder Schäden gibt.

Ein angespannter regionaler Kontext

Am Dienstag verurteilte die kuwaitische Regierung die Angriffe auf Bahrain und Saudi-Arabien. Er hatte auch das Vorwärtskommandoprojekt des Golf-Kooperationsrates in Kuwait erörtert. Diese Kontexte erlauben es nicht, den heute Abend angekündigten Angriff einem bestimmten Akteur zuzuschreiben.

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