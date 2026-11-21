Der UN Education Cannot Wait Fund kündigt 13 Millionen US-Dollar über drei Jahre an, um die Bildung von 59.000 Kindern im Libanon zu unterstützen. Das Programm sieht Transportunterstützung, Aufholkurse und Unterbringung in 50 öffentlichen Schulen vor. Eine Reserve kann im Krisenfall mobilisiert werden.

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Am 20. November kündigte die Vereinten Nationen Education Cannot Wait ein dreijähriges Programm für Kinder an, die von der Krise im Libanon betroffen sind. Der Umschlag von 13 Millionen US-Dollar muss die Einschreibung, Abhilfe und Zugänglichkeit von 50 öffentlichen Schulen unterstützen. Dies ist keine Bilanz der Zahlungen oder der geleisteten Arbeit.

Für ein Kind, das mehrere Monate Unterricht verpasst hat, ist es nicht immer genug, einen Platz in der Schule zu finden. Dennoch ist es notwendig, in der Lage zu sein, dorthin zu gelangen, die Ausrüstung zu haben und das Lernen auf dem richtigen Niveau fortzusetzen. Das von Education Cannot Wait angekündigte Programm vereint diese drei Formen der Unterstützung. Der Fonds plant, etwa 59.000 Kinder direkt zu erreichen, unabhängig davon, ob sie bereits nicht zur Schule gehen oder vom Schulabbruch bedroht sind. Die Zahl ist ein Dreijahresziel, nicht die Zahl der bereits angemeldeten Schüler.

Von der Schule zum Aufholen

Das libanesische Factsheet bietet Bildungsmaterial und Transporthilfe, um die Registrierung und Teilnahme zu erleichtern. Die Sanierungskurse müssen an das Niveau jedes Kindes angepasst werden. Das Programm umfasst auch psychosoziale Unterstützung, Räume für jugendliche Mädchen und individualisierte Bildungspläne und technische Hilfen für Kinder mit Behinderungen.

In 50 öffentlichen Schulen bietet das Programm sicherere Klassenzimmer und einen besseren Zugang zu Wasser, Sanitäreinrichtungen und Hygiene. Diese Zahl betrifft die Entwicklungskomponente; Sie entspricht nicht der Gesamtzahl der von allen Maßnahmen abgedeckten Schulen oder der Wiedereröffnung von 50 Schulen. Der Fonds zitiert acht Gouvernements, vom Süden und Nabatiyah bis Akkar, über Bekaa, Baalbek-Hermel, den Norden, Beirut und den Libanonberg. Eine nationale Schulrückkehrkampagne ist geplant. Der Fonds legt nicht fest, welche Einrichtungen von diesen Einrichtungen profitieren oder wie Familien sich registrieren können.

Eine aktive Reserve im Falle einer neuen Krise

Die libanesische Vereinigung Ana Aqra und das Internationale Rettungskomitee leiten gemeinsam das Programm, an dem die First Step Together Association und die Imam Sadr Foundation teilnehmen. Das Programm arbeitet mit dem libanesischen Ministerium für Bildung und Hochschulbildung zusammen. Nationale Organisationen müssen 74,4% der Finanzierung verwalten. Das neue Programm basiert auf einem mehrjährigen Programm, das von 2022 bis 2024 aus demselben Fonds unterstützt wird. Unter den abgedeckten Kindern umfasst die Karte mindestens die Hälfte der Mädchen und mindestens 10% der Kinder mit Behinderungen. Es gibt auch 28 Prozent der Flüchtlinge und 14 Prozent der intern vertriebenen Kinder.

Von den angekündigten 13 Millionen Dollar sind 1,3 Millionen Dollar für eine schnelle Reaktion vorgesehen, wenn vereinbarte Warnschwellen erreicht werden. Der Fonds gibt nicht bekannt, dass er diese Reserve genutzt oder einen Zahlungsplan veröffentlicht hat. Die 52 Millionen, die am selben Tag ausgegeben wurden, betrafen drei Länder: Libanon, Myanmar und Südsudan. Sie stellen keinen für den Libanon reservierten Umschlag dar.

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