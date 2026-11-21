Bei der Zeichnung der im November 1943 unterzeichneten Flagge ließen die beiden roten Bänder und die Zeder Raum für die Namen der Abgeordneten. Die libanesische Armee berichtet, dass sieben Parlamentarier dieses Modell am 11. November genehmigt haben, während französische Truppen das Haus umstellten. Es wird notwendig sein, bis zum 7. Dezember zu warten, bis die Verfassung den Anteil solcher Maßnahmen festlegt.

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Bei der Zeichnung der im November 1943 unterzeichneten Flagge ließen die beiden roten Bänder und die Zeder Raum für die Namen der Abgeordneten. Die libanesische Armee berichtet, dass sieben Parlamentarier dieses Modell am 11. November genehmigt haben, während französische Truppen das Haus umstellten. Es wird notwendig sein, bis zum 7. Dezember zu warten, bis die Verfassung den Anteil solcher Maßnahmen festlegt.

Die Zeder war schon da. Ein Libanese, der die offizielle Flagge vor der Unabhängigkeit gekannt hatte, erkannte den Baum in der Mitte des Emblems. Was er im November 1943 ändern sah, stand zuerst den Farben zur Verfügung. Unter dem Mandat übernahmen drei vertikale Streifen, blau, weiß und rot, die französische Trikolore. Auf dem Weißen war die Zeder. Der frühere Artikel 5 der Verfassung beschrieb diese Zeichnung ausdrücklich.

Sieben Abgeordnete erreichen die Kammer

Am 11. November, als die französischen Behörden Präsident Béchara el-Khoury und Regierungschef Riad el-Solh verhafteten, rief der Präsident der Kammer, Sabri Hamadé, die Abgeordneten vor. Die historische Broschüre der libanesischen Streitkräfte besagt, dass einige von ihnen durch Fenster gehen müssen, um das geschlossene Gebäude zu betreten. Sieben Parlamentarier konnten sich treffen. Sie behalten ihre Position am Ende der Amtszeit bei und einigen sich auf ein neues Emblem.

Das gleiche Konto beschreibt ein Blatt aus einem Schulheft. An der Unterseite und um die Zeichnung sind die Unterschriften von Sabri Hamadé, Said al-Mounla, Henri Pharao, Saeb Salam, Rachid Beydoun, Mohammad al-Fadel und Maroun Kanaan. Die Reproduktion dieses Blattes ermöglicht es, sowohl die Entscheidung als auch diejenigen zu sehen, die dies nicht tun. Die Flagge der einzigen Hand eines Karikaturisten zuzuschreiben, würde das verschwinden lassen, was das Dokument am besten festlegt: die Zustimmung von sieben gewählten Vertretern inmitten einer politischen Krise.

Weiß nimmt die halbe Flagge ein

Die Zeichnung zirkuliert, bevor ihre Proportionen in das Gesetz aufgenommen werden. Als die in Rachaya inhaftierten Führer am 22. November die Freiheit wiedererlangen, existiert bereits die neue Flagge. Der Verfassungstext, der es beschreibt, trägt ein anderes Datum, das vom 7. Dezember 1943. Diese Folge erklärt, warum es zwei Daten über das gleiche Emblem gibt, manchmal sogar in nationalen Feiertagsgeschichten.

Artikel 5 enthält Anweisungen, die präzise genug sind, damit eine Näherin die Streifen verfolgen kann. Für eine Flagge, die einen Meter hoch ist, reserviert sie 25 Zentimeter in Rot von oben, 50 Zentimeter in Weiß und 25 Zentimeter in Rot von unten. Die Zeder ist grün. Es nimmt ein Drittel der Breite des weißen Streifens ein und berührt ihn von einer Seite zur anderen in Richtung der Höhe: seine Oberseite erreicht den oberen roten Streifen, seine Basis den unteren Streifen.

Zwischen dem unterzeichneten Blatt und dem Dezembertext änderte sich die Funktion des Dokuments. Die erste identifiziert immer noch die Männer, die das Risiko eingegangen sind, die Zeichnung an diesem Tag zu genehmigen. Die zweite erlaubt es einer Schule, Gemeinde oder Familie, die gleiche Flagge zu machen, ohne jemals das Blatt von 1943 zu sehen.

Akte vom 22. November 2026.Folgen Sie dem direkten vom Unabhängigkeitstag.

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