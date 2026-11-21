Eine Demonstration am 21. November in Dublin verteidigte die « Dreifachsperre », die Missionen im Ausland umrahmt. Die Regierung will die Forderung nach einem UN-Mandat für bestimmte Operationen aufheben. Der Text wird weiterhin im Parlament diskutiert und ändert nichts am Mandat der UNIFIL im Libanon.

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Demonstranten versammelten sich am Samstag, den 21. November 2026 in Dublin, um die « Dreifachsperre » zu verteidigen, die das Engagement irischer Streitkräfte im Ausland verankert. Die Regierung hofft, dass das Fehlen eines UN-Mandats nicht mehr ausreicht, um bestimmte internationale Missionen zu verhindern. Der Entwurf wird noch diskutiert und ändert nichts am Mandat der UNIFIL im Libanon.

Das « Triple Lock » im Herzen der Dublin-Veranstaltung

Bei ihrem Treffen im Garden of Remembrance verteidigten die Gegner der Reform die Beibehaltung der drei für die betreffenden Missionen erforderlichen Genehmigungen: die irische Regierung, das Dáil, das Unterhaus des Parlaments und ein Mandat der Vereinten Nationen. Für die Organisatoren ist die UN-Bedingung eine Garantie für die militärische Neutralität Irlands.

Die Regierung verteidigt eine weitere Lesung. Sie ist der Ansicht, dass diese Forderung Irland daran hindern könnte, sich an internationalen Operationen zu beteiligen, wenn der Sicherheitsrat blockiert wird. Der Text würde die Tür zu Operationen der Vereinten Nationen nicht verschließen. Es würde unter Bedingungen die Teilnahme an internationalen Streitkräften ermöglichen, die von anderen Organisationen unterstützt oder autorisiert werden. Die Missionen sollten im Einklang mit den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen bleiben.

Die Regierung würde Hände halten, würde der Dáil wie angemessen stimmen

Das Projekt behält die Zustimmung der Regierung und die Dáil-Abstimmung bei Bedarf. Es würde jedoch die Ausnahme verlängern, die bestimmte kleine Quoten von einer Entschließung der unteren Kammer ausnimmt. Es unterscheidet somit zwischen der irischen Genehmigung zur Teilnahme an einer Operation und dem internationalen Rahmen, in dem sie stattfindet.

Am 21. Oktober verwies Dáil den Text an die Verteidigungs- und Nationale Sicherheitskommission. Diese Abstimmung war keine endgültige Annahme. Das Vorhaben ist nicht in Kraft getreten.

Im Libanon bleibt das Mandat der UNIFIL eine Entscheidung der Vereinten Nationen

Das irische Projekt sieht eine weitere Teilnahme an bestehenden UN-Missionen vor, wenn es in Kraft tritt. Sie entscheidet nicht über einen Rückzug Irlands aus dem Libanon oder über die Teilnahme Dublins an einer Nachfolgeregelung der UNIFIL.

Die Resolution 2790 des Sicherheitsrates sieht das Ende des UNIFIL-Mandats am 31. Dezember 2026 vor und sieht dann einen schrittweisen Rückzug vor. Eine Änderung des irischen Rechts allein konnte diese Frist nicht vorziehen oder verlängern.

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