Stellantis kündigt das Ende seines offiziellen Ausdauerprogramms nach der Saison 2026 von Peugeot an. Die Band wird bis zum Ende der 13. Saison im Sommer 2027 in der Formel E bleiben. Er will seinen Verkauf von Rallyefahrzeugen an Kundenteams stärken und auch Sportstraßenmodelle entwickeln.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Stellantis beendet seine offiziellen Weltmeisterschaftsverpflichtungen mit zwei separaten Fristen. Peugeot verließ die Ausdauer nach der Saison 2026. In der Formel E plant die Gruppe, bis zum Sommer 2027 zu bleiben. Es wird jedoch weiterhin wettbewerbsfähige Autos für Kunden bereitstellen und Sportmodelle entwickeln.

Stellantis kündigte am Montag, den 23. November, in Poissy an, dass er seine Motorsportaktivitäten konzentrieren werde. Der Rückzug betrifft die offiziellen Programme der World Endurance Championship (WEC) und der Formel E. Der Hersteller schließt seine Wettbewerbsbranche nicht. Er möchte seine Ressourcen für Projekte im Zusammenhang mit den Autos einsetzen, die er verkauft, sowohl für das Rennen als auch für die Straße.

Peugeot verlässt die Ausdauer nach seinem letzten Rennen in Monza

Für Peugeot kommt die Entscheidung nach der letzten Runde der Meisterschaft 2026. Am 8. November belegten die beiden 9X8 des Peugeot TotalEnergies Teams den vierten und achten Platz bei den 6 Stunden von Monza. Die Marke trat in der gleichen Stadt beim ersten Rennen des 9X8 im Juli 2022 an.

Der Rückzug beendete daher das Werksprogramm, das Peugeot in die Top-Kategorie der Meisterschaft, die Hypercars, gebracht hatte. Dies ist kein Paket, das für eine andere Veranstaltung im Kalender 2026 angekündigt wird: Die Saison ist vorbei. Stellantis gab nicht bekannt, dass ein Kundenstall den 9X8 fortsetzen würde, nachdem das offizielle Team gegangen war.

In der Formel E noch eine Saison

Der Kalender ist in der Formel E anders, wo elektrische Einsitzer laufen. Stellantis gibt an, dass er bis zum Ende der dreizehnten Saison der Meisterschaft gehen wird, die im Sommer 2027 enden soll. Die Ankündigung der Gruppe beendet daher ihre Verpflichtungen in diesem Bereich derzeit nicht. Es wird keine neue gemeinsame Frist für beide Meisterschaften festgelegt.

Autos für Kundenteams und für die Straße

Im Wettbewerbskunden entwickelt und verkauft der Hersteller Autos an Teams, die sie selbst einstellen. Es unterscheidet sich von einem Fabrikprogramm, bei dem die Marke ein eigenes Team für die Meisterschaft anstellt. Stellantis will insbesondere sein Mehrmarkenangebot an Rallyefahrzeugen für Kunden stärken. Er verspricht nicht, sein Weltausdauerprogramm durch eine weitere offizielle Weltmeisterschaftsverpflichtung zu ersetzen.

Die Gruppe beabsichtigt auch, ihre Ingenieure für Sportstraßenmodelle, insbesondere bei Alfa Romeo und Maserati, sowie für die GTi-Versionen von Peugeot, HF de Lancia und GSE d’Opel zu mobilisieren. Auf der Jobseite sagte er, er wolle die Mitarbeiter weiterhin in Sorge halten und mit ihnen nach Möglichkeiten der internen Umschichtung suchen. Die Gruppe gibt weder die Zahl der betreffenden Stellen noch ihre Aufteilung auf die Programme an.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews