In Baraachit und Hadatha werden neue Streiks gemeldet, während in Qaa fünf Festnahmen gegen drei von der Armee angekündigte gemeldet werden. Emmanuel Macron schreibt Joseph Aoun über die libanesische Souveränität. Nvidia gibt Jensen Huang sofort zurück. In Brüssel dauern Flugausfälle bis zum Abend.

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Montag, 23. November 2026, 18 Uhr in Beirut. Die National Information Agency meldet neue Streiks in Baraachit und Hadatha im Süden. Zwei libanesische Sender berichten von fünf Festnahmen bei der Untersuchung von in Qaa beschlagnahmten Sprengstoffen, verglichen mit drei von der Armee gemeldeten. Emmanuel Macron bekräftigt seine Unterstützung für den Libanon in einem Brief an Joseph Aoun. In den USA kündigt Nvidia die Rückkehr des Mitbegründers Jensen Huang an.

Südlibanon: Streiks in Baraachit und Hadatha gemeldet

Die National Information Agency (ANI) meldete zwei israelische Luftangriffe in der Nähe von Baraachit, gefolgt von einem Angriff in Hadatha, Bezirk Bint Jbeil. Es berichtet separat zwei Drohnenexplosionen in Nabatiyah al-Faukah, weniger als eine halbe Stunde auseinander. Die Versendungen zeigen keine menschliche Einschätzung dieser Tatsachen. Die Sendezeit einer Sendung erlaubt kein genaues Datum der Streiks.

Diese Informationen unterscheiden sich von Artilleriefeuer, das am Montag im Süden gemeldet wurde. Der Verwundete in den Gebieten Nabatiyah und Kfar Rummane, berichtet von der ANI am Morgen, wurde von der Explosion eines nicht identifizierten Objekts getroffen. Der verletzte Mann ist nicht in den Ergebnissen der Nachmittagsstreiks enthalten.

Qaa: Fünf Festnahmen gemeldet, drei von der Armee angekündigt

In Qaa, Nord-Bekaa, berichten die Ketten Al-Jadeed und LBCI von fünf Festnahmen nach der Beschlagnahme von Sprengstoffen am Samstag. In ihrem Kommuniqué vom Sonntag kündigte die libanesische Armee drei Festnahmen und eine Beschlagnahme von rund 264 Kilo an. Die beiden Kanäle geben nicht den gleichen Zustand der Übertragung der Datei an den militärischen Geheimdienst. In den eingesehenen Dokumenten wurden keine neuen offiziellen Konten angekündigt.

Die Armee sagte, das explosive Material sei aus Syrien geschmuggelt worden. Sie identifizierte keinen Eigentümer oder eine Organisation hinter der Ladung. Eine von einer Nachrichtenagentur zitierte Sicherheitsquelle behauptet, die ersten drei Verdächtigen hätten keine Parteizugehörigkeit. Diese Informationen beziehen sich auf diese drei Personen und stellen keine Schlussfolgerung der Untersuchung dar.

Frankreich und Libanon: Macron schreibt an Joseph Aoun

Anlässlich des 83. Jahrestages der Unabhängigkeit Libanons schickte der französische Präsident einen Brief an Joseph Aoun, über den die libanesische Präsidentschaft am Montag berichtete. Emmanuel Macron bekräftigt Frankreichs Unterstützung für den Libanon. Er begrüßt die Eröffnung direkter Gespräche und stellt das Rahmenabkommen vom 26. Juni, das unter der Schirmherrschaft der Vereinigten Staaten zwischen Libanon und Israel geschlossen wurde, als ersten Schritt zur Stärkung der libanesischen Souveränität gemäß der Resolution 1701 des Sicherheitsrates vor.

Der Brief stellt keine neue Vereinbarung oder Entscheidung über die internationale Präsenz nach UNIFIL dar. Das derzeitige Mandat der Mission endet am 31. Dezember. Sein Rückzug muss im Jahr 2027 organisiert werden; Nach Konsultationen des Sicherheitsrates am 19. November wurde keine Ersatzmission angekündigt.

Nvidia gibt Jensen Huangs Rückkehr bekannt

Der Verwaltungsrat stimmte einstimmig dafür, den Mitbegründer als Präsident und CEO von Nvidia und in den Verwaltungsrat wieder einzusetzen. Die Gruppe hat die Entscheidung am Montag getroffen. Colette Kress verließ die Interim, behielt aber das Finanzmanagement, das sie nicht aufgegeben hatte. Letzte Woche sagte der Vorstandsvorsitzende, dass das Unternehmen nicht beabsichtige, Huang wieder einzusetzen.

Nvidia erklärt, dass der Rat, nachdem er den Rat von hochrangigen amerikanischen Beamten eingeholt hat, der Ansicht ist, dass diese Rückkehr kein Risiko für die nationale Sicherheit darstellt. Diese Bewertung beendet nicht die unabhängige Untersuchung des Unternehmens und greift nicht der der kalifornischen Behörden vor, die am 19. November Unterlagen angefordert haben.

Brüssel: Flüge bis 21 Uhr Ortszeit storniert

Der Flughafen Brüssel gibt die Stornierung aller geplanten Abflüge und Ankünfte am Montag zwischen 7 und 21 Uhr belgischer Zeit bekannt, da die soziale Bewegung auch die Flugverkehrskontrolle betrifft. Für Flüge nach 21 Uhr oder 22 Uhr in Beirut empfiehlt der Flughafen, den Anweisungen des Unternehmens zu folgen. Es plant einen besonders arbeitsreichen Tag am Dienstag, den 24. November, ohne die gleiche Stornierungsspanne für Dienstag bekannt zu geben.

Agenda: Vorführung um 19 Uhr beim NDU Film Festival

Die Universität Notre-Dame de Louaizé hat am Montag um 19 Uhr eine Vorführung im Bechara El Rahi Theater auf ihrem Hauptcampus. Die 19. Ausgabe des internationalen Festivals dauert bis zum 27. November. Das Programm kündigt Seminare um 16 Uhr und Projektionen um 19 Uhr Dienstag und Mittwoch an. Der libanesische Schauspieler und Regisseur Camille Salameh ist Ehrengast.

Fotoarchiv: das Gesims von Raouché, Beirut. Foto veröffentlicht im August 2020, ohne Bezug zu den Ereignissen des Tages. © François El Bacha / Libnanews.

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