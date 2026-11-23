Das am 16. November in Islamabad verabschiedete Kommuniqué unterstützt ausdrücklich die Bemühungen Pakistans und Katars, die Vereinigten Staaten und den Iran näher zusammenzubringen. Ägypten seinerseits bestätigt, dass es seine Bemühungen mit Islamabad in einem anderen regionalen Rahmen koordiniert. Diese beiden Kanäle ergänzen sich, ohne das gleiche Mandat zu haben, und keine Ankündigung begründet eine neue direkte Verhandlung.

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Das am 16. November in Islamabad verabschiedete Kommuniqué unterstützt ausdrücklich die Bemühungen Pakistans und Katars, die Vereinigten Staaten und den Iran näher zusammenzubringen. Ägypten seinerseits bestätigt, dass es seine Bemühungen mit Islamabad in einem anderen regionalen Rahmen koordiniert. Diese beiden Kanäle ergänzen sich, ohne das gleiche Mandat zu haben, und keine Ankündigung begründet eine neue direkte Verhandlung.

Islamabad: politische Unterstützung, keine Einigung zwischen den Parteien

Die Minister und Delegationsleiter der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit haben am 16. November in Islamabad die Vermittlungsbemühungen Pakistans und Katars unterstützt. Sie begrüßten auch das Prinzip einer iranischen Initiative zur Beendigung des Konflikts. Die Pressemitteilung veröffentlicht den Inhalt dieser Initiative nicht, weist ihr das Washingtoner Abkommen nicht zu und legt den Termin für Gespräche nicht fest. Es bietet regionale politische Unterstützung für die Arbeit der Vermittler, ohne das Engagement zwischen den beiden Parteien zu ändern.

Pakistans Außenministerium hat diese Rolle bei seiner Pressekonferenz am 20. November erneut geltend gemacht. Um den Islamabad-Ansatz zu erklären, erinnerte er sich an das Islamabad-Memorandum und die nachfolgenden Treffen in der Schweiz. Diese Erinnerung bezieht sich auf einen bereits festgelegten Rahmen. Es handelt sich nicht um eine automatische Erneuerung von Sitzungen oder die Bestätigung eines neuen angenommenen Vorschlags.

Katar und Pakistan beteiligen sich am gleichen Rahmen

Die Rolle beider Länder wird in ihren offiziellen Mitteilungen beschrieben. Im Juni kündigte Doha ein hochrangiges Treffen in der Schweiz an, an dem die USA, Iran, Katar und Pakistan teilnahmen. Das Kommuniqué der beiden Bürgerbeauftragten, das am Ende dieses Treffens herausgegeben wurde, beschreibt die Einrichtung eines Ausschusses, der für die politische Weiterverfolgung der Demarchen zuständig ist. Die Präsidentschaft oder der Empfang eines regionalen Formats, die Organisation von Treffen und die diplomatische Unterstützung sind nicht genau dasselbe. Es sind die Texte von Juni und November Islamabad Kommuniqué, zusammen gelesen, die das Tandem identifizieren, das für die Mediation in diesem Zusammenhang verantwortlich ist.

Fortgesetzte Kontakte greifen den Ergebnissen nicht vorweg. Ein Intermediär kann einen Vorschlag übermitteln, ohne dass der Empfänger ihn annimmt. Es kann auch zustimmen, den Handel fortzusetzen, ohne eine öffentliche Agenda festzulegen. Die Dokumente erlauben daher keine Wiederaufnahme der Verhandlungen auf der Ebene der amerikanischen und der iranischen Delegation.

Ägypten interveniert auf einer anderen Ebene

Am 15. November kündigte das ägyptische Außenministerium ein Treffen zwischen Minister Badr Abdelatty und seinem pakistanischen Amtskollegen Ishaq Dar an. Kairo will die Bedingungen für eine Wiederaufnahme des Dialogs schaffen und seine Bemühungen in der sogenannten Vier-Regionalgruppe koordinieren, die Ägypten, Pakistan, die Türkei und Saudi-Arabien zusammenbringt. Die Gruppe diskutierte am 23. Oktober in Istanbul mit ihren französischen, deutschen, italienischen und britischen Kollegen. Das gemeinsame Kommuniqué listet mehrere Themen auf, darunter den Konflikt mit dem Iran und die Sicherheit der Schifffahrt, ohne das Vermittlungsformat zwischen Washington und Teheran zu ersetzen.

Ägypten betreibt auch seinen eigenen Handel mit dem Iran. Sie berichtete Anfang November über ein Interview zwischen Badr Abdelatty und Abbas Araghchi. Dieser Kontakt führte zu einer Deeskalation, aber kein offizieller Text, der konsultiert wurde, übertrug Kairo die gleiche Rolle wie Doha und Islamabad im amerikanisch-iranischen Kanal. Der Unterschied ist, dass Ägypten die Wiederaufnahme der Verhandlungen unterstützen kann, ohne dafür verantwortlich zu sein, sie zu führen.

Die zu überwachende Veränderung ist daher kein weiteres Anzeichen für Optimismus. Dies wäre die konsequente Ankündigung einer Sitzung, die Annahme einer Tagesordnung oder eines von beiden Parteien genehmigten Textes. Keines dieser drei Elemente wird in den kürzlich überprüften Dokumenten festgelegt.

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