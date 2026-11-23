In ihrem Stand der Dinge im Oktober unterscheidet die Weltgesundheitsorganisation zwischen Pflegezentren, die noch geöffnet sind, und Dienstleistungen, die sie tatsächlich anbieten können. In Gaza begrenzt der Mangel an Lieferungen und Ausrüstung die Routineanalyse und einige spezialisierte Untersuchungen. Die Daten messen jedoch nicht die Anzahl der Patienten auf Eis oder die Zeit, um ein Ergebnis zu erzielen.

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In ihrem Stand der Dinge im Oktober unterscheidet die Weltgesundheitsorganisation zwischen Pflegezentren, die noch geöffnet sind, und Dienstleistungen, die sie tatsächlich anbieten können. In Gaza begrenzt der Mangel an Lieferungen und Ausrüstung die Routineanalyse und einige spezialisierte Untersuchungen. Die Daten messen jedoch nicht die Anzahl der Patienten auf Eis oder die Zeit, um ein Ergebnis zu erzielen.

Was eine teilweise Öffnung abdeckt

Von den 162 Gesundheitszentren, die im Gazastreifen bewertet wurden, ist die WHO-Klasse 81 teilweise funktionsfähig. Keiner von ihnen erreichte in dieser Umfrage das volle Betriebsniveau. Die anderen werden als nicht funktionsfähig oder zerstört eingestuft. Dieser Bereich umfasst öffentliche Zentren, Strukturen des Büros der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge und Gemeindezentren. Es sind nicht nur Krankenhäuser.

Diese Unterscheidung verändert das Lesen von Zahlen. Ein Zentrum kann Patienten aufnehmen, ohne vor Ort alle erforderlichen Untersuchungen zu versichern. Die WHO-Umfrage trennt somit den Zustand des Gebäudes, die Zugangsmöglichkeiten und die Verfügbarkeit von Leistungen. In einem bereits bewährten Pflegesystem erholen sich diese drei Elemente nicht unbedingt mit der gleichen Geschwindigkeit.

Von Routineuntersuchungen bis hin zu spezialisierten Analysen

Grundlegende Analysen umfassen die Überwachung vorgeburtlicher und chronischer Erkrankungen. In ihrem Jahresbericht für 2025 gibt die Agentur der Vereinten Nationen an, dass ihre verbleibenden medizinischen Zentren und Punkte bestimmte Dienstleistungen, einschließlich Blutzuckermessungen, Anämieüberwachungstests und einer begrenzten Anzahl von biochemischen Tests, beibehalten haben. Sie berichtet auch von einem Mangel an Verbrauchsmaterialien. Dieser Bericht beschreibt, was die Agentur 2025 aufrechterhalten konnte. Er listete die verfügbaren Tests in jedem Zentrum im November 2026 nicht auf.

Die neuere WHO-Umfrage zeigt ein ähnliches Problem für einige Krankenhausuntersuchungen. Von den drei in Betrieb befindlichen öffentlichen Krankenhäusern, in denen hochspezialisierte Laboranalysen erwartet wurden, konnte eines sie uneingeschränkt bereitstellen, ein anderes bot sie nur teilweise an und letzteres schlug sie nicht vor. Die Zahl deckt diese drei Institutionen ab, nicht alle Krankenhäuser und Laboratorien in Gaza. Die WHO nennt den Mangel an Ausrüstung und Versorgung als eines der Hindernisse in den beiden Einrichtungen, in denen der Service nicht das erwartete Niveau erreicht hat.

Was die Zahlen nicht erlauben zu sagen

Die WHO hatte bereits im September auf die Schwierigkeiten bei der Einführung von Diagnosegeräten aufmerksam gemacht. Diese Einschränkungen betreffen sowohl die individuelle Überwachung als auch die Krankheitsüberwachung. Wenn ein Test weniger zugänglich ist, haben Betreuer weniger Informationen, um einigen Patienten zu folgen. Gesundheitsbehörden haben auch weniger Ergebnisse, um die Entwicklung eines kollektiven Risikos zu messen. Dies wiederum ermöglicht es nicht, auf die Anzahl der unentdeckten Infektionen zu schließen.

Aus dem humanitären Bericht der Vereinten Nationen vom 18. November geht hervor, dass während des vom Bericht abgedeckten Zeitraums weiterhin Zugangsprobleme, Engpässe und Schäden an der Infrastruktur bestehen. Es bietet keine neue Anzahl von Laboratorien oder eine durchschnittliche Zeit, um eine Analyse zu erhalten. Die Erhöhung der Anzahl der Zentren, die in der Lage sind, Patienten aufzunehmen, ist ein Schritt; Überprüfen Sie, welche Tests sie durchführen können und unter welchen Bedingungen ist ein weiteres Maß für die Genesung.

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