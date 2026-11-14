Fadi Makki hat den Masterplan für die Verwaltungsreform abgeschlossen. Im Parlament fordert Farid Boustany, die Strukturen vor der Rekrutierung zu überprüfen.

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Der Staatsplan 2030 geht einen neuen Schritt, ohne die Verwaltungen noch neu zu organisieren. Am 12. November präsentierte Fadi Makki Joseph Aoun die Fertigstellung seines Masterplans. Der Minister für Verwaltungsentwicklung gibt Empfehlungen für die nächste Sitzung des Ministerrats bekannt. Am Vortag hatte Farid Boustany im Parlament eine Rangfolge verteidigt: die Strukturen vor der Besetzung freier Stellen zu überprüfen.

Ein Masterplan bereit für die Regierung

Laut Fadi Makki wurde das Projekt zur Reorganisation öffentlicher Verwaltungen und Institutionen etwa ein Jahr zuvor gestartet. Der Minister erklärt, er habe zuerst Bürger und Verwaltungen konsultiert. Die sich aus dieser Arbeit ergebenden Empfehlungen betreffen die Organisation der Institutionen, ihre menschlichen Fähigkeiten und die Qualität der Dienstleistungen.

Das Baabda-Treffen markiert den angekündigten Abschluss dieser Vorbereitungsarbeiten. Es lohnt sich nicht, alle Maßnahmen der Regierung zu ergreifen. Der Minister hat seine wichtigsten Empfehlungen noch nicht dem Ministerrat vorgelegt.

Makki kündigte auch an, dass eine Bürgercharta bereit sei. Basierend auf den während der Konsultationen gesammelten Erwartungen muss sie die Rechte der Nutzer in ihrem Verhältnis zur Verwaltung und die Verpflichtungen der Verwaltung ihnen gegenüber festlegen.

Reorganisation vor Rekrutierung

Der Parlamentarische Ausschuss für Wirtschaft widmete seine Sitzung am 11. November den Auswirkungen der Verwaltungsreform auf Wirtschaftswachstum und Stabilität. Fadi Makki präsentierte seinen Ansatz auf Einladung des Vorsitzenden der Kommission, Farid Boustany.

Am Ende dieser Sitzung bat Boustany, die Struktur des öffentlichen Sektors zu überprüfen, bevor er Personal aufstockte oder offene Stellen besetzte. Für den Abgeordneten muss der Rekrutierung eine Reorganisation vorausgehen, um die Effizienz und Produktivität zu verbessern. Dies ist der Standpunkt des Ausschussvorsitzenden, nicht die Ankündigung eines neuen Wettbewerbs.

Boustany würdigte auch die Offiziere, die sich trotz der niedrigen Löhne und Ressourcen weiterhin mit dem Prozess befassen. Er forderte eine faire Behandlung und nicht die Verringerung der Funktionsweise des öffentlichen Sektors auf den Prozentsatz der aktiven Verwaltungen. Seine Position verbindet daher die Umstrukturierung der Dienstleistungen mit der Situation des Personals.

Mehr als 200 Initiativen angekündigt

In einer Intervention an der Libanesisch-Amerikanischen Universität, berichtet am 12. November, beschrieb Makki ein Programm von über 200 Initiativen. Die Fusion bestimmter Betriebe und die Abschaffung anderer sind einige der vorgestellten Wege. Der Minister strebt einen kohärenteren administrativen, legislativen und digitalen Rahmen an.

Er zitierte die Bürgercharta, die Konstruktion der Antikorruptionsstrategie 2027-32 und einen jährlichen Indikator zur Messung der Benutzerzufriedenheit und des Vertrauens in die Verwaltung. Diese Instrumente haben unterschiedliche Funktionen: Festlegung von Verpflichtungen, Verhinderung von irregulären Praktiken und Messung der erbrachten Dienstleistungen.

Auf der digitalen Ebene berichtete Makki über mehr als 26.000 Schritte, die durch 32 Abteilungen des Arbeitsministeriums unternommen wurden. Er präsentierte das elektronische Strafregister und die Digitalisierung der CNSS-Krankenhausabfertigungen als nächste Schritte. Diese Ankündigungen bedeuten nicht, dass alle diese Dienste bereits geöffnet sind.

Der Minister setzte sich Ende 2027 auch das Ziel einer einheitlichen digitalen Identität, die etwa 2.700 öffentliche Dienste verbinden soll. Diese Frist bleibt ein Ziel. Für den Staat 2030 ist die nächste erwartete Entscheidung nun die Berücksichtigung der Empfehlungen des Ministerrats vor den spezifischen Maßnahmen jeder Verwaltung.

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