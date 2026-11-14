Makhlouta: der Topf der libanesischen Berge

Makhlouta kombiniert Linsen, Bohnen, Kichererbsen und Getreide in einem Topf, der besonders mit Wintermahlzeiten in den libanesischen Bergen zusammenhängt. In Ersal dokumentiert ein Familienzeugnis eine Zubereitung ohne Braten, während andere Versionen Reis, Tomate oder Kawarma hinzufügen. Dieses Gericht der Woche unterscheidet beglaubigte Traditionen von unbekannten Ursprüngen und schlägt eine Pflanzenanpassung für sechs Personen vor. Gewichtete Zutaten, Kochordnung, Textur und Variationen ermöglichen es, eine großzügige Mahlzeit zuzubereiten, ohne vorzugeben, ein einzigartiges Rezept aufzuerlegen.

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Die Makhlouta sammelt Linsen, Bohnen, Kichererbsen und Getreide im selben Topf. Dieses traditionelle libanesische Gericht, besonders verbunden mit Bergdörfern und Wintermahlzeiten, basiert nicht auf einer einzigartigen Zusammensetzung. Sein Name kündigt das Prinzip an: eine Mischung. Für diese Veranstaltung des Wochengerichts sind hier die dokumentierten Varianten und ein Familienrezept für sechs Personen mit bereits gekochten Hülsenfrüchten, um die Zubereitungszeiten zu kontrollieren.

Eine Übertragungsgeschichte, kein Geburtsdatum

Es wäre unklug, die Schaffung der Makhlouta einem bestimmten Dorf oder zu einer bestimmten Zeit zuzuschreiben. Die verfügbaren Beweise beschreiben hauptsächlich intergenerationell übertragene Familienpraktiken. Sie ermöglichen es, das Gericht in der libanesischen Küche zu platzieren, ohne eine Geburtsurkunde oder nationale Exklusivität festzulegen.

Ein Marker ist jedoch gut dokumentiert. Am 7. Dezember 2014 sammelte eine in Beirut gefilmte Kochsession die Expertise von Halime el Houjeiri aus Ersal. Sie bereitete die Makhlouta ihrer Region mit Kichererbsen, Bohnen, Linsen, Bulgur, Kartoffeln und Zwiebeln vor. In dieser Version kochen die Zutaten ohne vorherige Passage in die Pfanne. Salz und Olivenöl reichen zum Würzen aus.

Die Köchin verbindet dieses Lernen mit ihrer Mutter und Großmutter. Sein Zeugnis beschreibt ein Wintergericht, das auch während der Fastenzeiten konsumiert wird. Diese Geschichte informiert über eine lokale und familiäre Tradition; Es bedeutet nicht, dass jedes Ersal-Haus genau den gleichen Proportionen folgt.

Vom Berg bis zur Familienküche, mehrere Makhloutas

Die Vielfalt der Rezepte ist konstitutiv für das Gericht. Eine Heritage-Zubereitung kombiniert Hülsenfrüchte mit Bulgur, Kreuzkümmel und Kawarma, einem in seinem Fett konservierten Fleisch. Die Zwiebeln kehrten zurück, bevor sie sich dem Topf anschlossen. Diese Version erinnert uns daran, dass Makhlouta nicht unbedingt vegetarisch ist, auch wenn es sich sehr gut für eine rein pflanzliche Zubereitung eignet.

Eine andere Formel, die als Baskinta-Spezialität angeboten wird, kombiniert braune Linsen, Reis, Bulgur, weiße und rote Bohnen, Bohnen und Kichererbsen. Tomatenkonzentrat bringt Farbe und milde Säure. Olivenöl kommt zum Zeitpunkt des Dienstes. Diese zeitgenössische regionale Präsentation reicht nicht aus, um Baskinta zum Ort der Erfindung des Gerichts zu machen.

Familienentscheidungen umfassen daher mehrere Elemente: die Anzahl der Hülsenfrüchte, das Vorhandensein von Reis oder Kartoffeln, gekochten oder goldenen Zwiebeln und die mögliche Zugabe von Fleisch. Sieben Zutaten werden nicht benötigt, um eine Makhlouta zu erhalten. Besser ist eine kohärente Mischung, von denen jede gut gekocht ist, als eine Ansammlung von noch festen Körnern.

Das Rezept: eine Makhlouta für sechs Personen

Die hier vorgeschlagene Version ist eine häusliche Pflanzenanpassung, nicht die genaue Reproduktion des Rezepts von Ersal. Es bevorzugt bereits gekochte Bohnen und Kichererbsen, dann kocht Linsen und Bulgur im selben Topf. Zählen Sie etwa 20 Minuten Vorbereitung und 45 bis 55 Minuten Kochen, abhängig von der gewünschten Linse und Textur.

300 g gekochte und entwässerte kichererbsen;

300 g gekochte und entwässerte weiße bohnen;

180 g braune oder grüne trockene linsen;

100 g bulk bulgur;

2 große zwiebeln, insgesamt etwa 350 g;

4 esslöffel olivenöl, etwa 60 ml;

1,5 liter heißes wasser am anfang, dann bei bedarf etwas mehr;

1 teelöffel kreuzkümmel, fakultativ;

1⁄2 teelöffel pfeffer;

1 teelöffel salz am anfang, nach der verkostung einzustellen;

Ein wenig gemeißelt Petersilie, optional, für den Service.

Das Gewicht von Bohnen und Kichererbsen entspricht dem Abtropfprodukt, nicht dem Gesamtgewicht der Boxen. Wenn dieses Gemüse bereits salzig ist, reduzieren Sie das ursprüngliche Salz. Der Bulgur ist Weizen, dieses Rezept enthält Gluten.

1. Zubereitung von Zutaten

Sortieren und Spülen der Linsen. Spülen Sie den Bulgur kurz in einem dünnen Colander. Bohnen und Kichererbsen ablassen und spülen. Schälen Sie die Zwiebeln und schneiden Sie sie. Halten Sie eine kleine Handvoll Lamellen auseinander, wenn Sie eine goldene Zwiebel garnieren möchten.

2. Zwiebelbasis bauen

Erhitzen Sie drei Esslöffel Öl in einem großen Topf mit dickem Boden. Fügen Sie die Zwiebeln hinzu und kochen Sie 12 bis 15 Minuten bei mittlerer Hitze. Regelmäßig bewegen. Sie müssen weich und leicht golden werden, ohne zu schwärzen. Dieser Schritt gibt unserer Version ihren ausgeprägteren Geschmack von gekochten Zwiebeln.

3. Vor dem Mischen die Linsen kochen

Gießen Sie die Linsen und heißes Wasser. Bringen Sie zum Kochen, dann senken Sie die Hitze. Lassen Sie für etwa 20 Minuten kochen, teilweise abgedeckt. Probieren Sie eine Linse: Sie muss anfangen zu erweichen, ohne notwendigerweise vollständig gekocht zu werden. Verlängern Sie diese erste Phase, wenn sie hart bleibt.

4. Getreide und gekochtes Gemüse hinzufügen

Fügen Sie Bulgur, Bohnen und Kichererbsen hinzu. Fügen Sie Kreuzkümmel hinzu, wenn Sie Pfeffer und Salz verwenden. Simmer weitere 15 bis 20 Minuten. Bewegen Sie sich nach unten, um zu verhindern, dass die Körner befestigt werden. Gießen Sie ein wenig heißes Wasser, wenn die Mischung zu dick wird, bevor die Linsen und der Bulgur zart sind.

5. Konsistenz anpassen und dienen

Crush ein oder zwei Löffel Bohnen gegen die Wand, dann mischen: Sie verdicken die Brühe, ohne die ganze Schüssel in Püree zu verwandeln. Geschmack und mahlen Würze. Schneiden Sie die Hitze ab, lassen Sie fünf Minuten stehen und fügen Sie dann den letzten Öllöffel hinzu. Servieren Sie heiß, wobei die Zwiebeln zuvor golden auseinander und, wenn gewünscht, etwas Petersilie reserviert wurden.

Ändern Sie den Mix, ohne den Rezeptfaden zu verlieren

Bereits gekochte rote Bohnen können Weiß mit dem gleichen Gewicht ersetzen. Für eine bessere Konsistenz zu einer Suppe, fügen Sie heißes Wasser am Ende des Kochens hinzu. Für einen dichteren Topf, köcheln für ein paar Minuten ohne einen Deckel Rühren. Der Rest verdickt auch die Schale: Es muss berücksichtigt werden, bevor die Flüssigkeit zu stark reduziert wird.

Trockene Hülsenfrüchte erfordern eine andere Organisation. Weichen Sie sie ein und kochen Sie separat, bis sie zart sind, und wiegen Sie dann die notwendigen gekochten Mengen ab. Ersetzen Sie 300 g gekochte Bohnen nicht direkt durch 300 g trockene Bohnen. Der Zeit- und Wasserbedarf wäre sehr unterschiedlich. Am Tisch wird der Erfolg durch weiche Körner erkannt, die noch identifizierbar sind und von einer gebundenen Brühe gesammelt werden, anstatt in Öl zu ertrinken.

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