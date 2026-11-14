Jemen: Sanktionen erneuert, Embargo soll verstärkt werden

Der Sicherheitsrat verlängert gezielte Sanktionen gegen Jemen und bereitet weitere Maßnahmen zu Komponenten für die Waffenherstellung vor. Am 12. November verabschiedet, hält die Resolution 2837 einen Konsens über den operativen Teil aufrecht, aber die Differenzen zwischen London und Moskau bleiben bestehen. Der Zeitplan unterscheidet zwischen der Verlängerung der Beschränkungen, dem Mandat von Experten und einer im Januar zu erwartenden Entscheidung über Güter mit doppeltem Verwendungszweck. Humanitäre Aktivitäten und politischer Dialog bleiben explizite Themen.

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Der Sicherheitsrat verlängerte die gezielten Sanktionen gegen Jemen am 12. November 2026. Im Konsens angenommen, hält die Resolution 2837 das Einfrieren von Vermögenswerten und Reiseverbote bis zum 14. November 2027 aufrecht. Es bereitet auch einen neuen Schritt bei der Kontrolle von Komponenten vor, die die Herstellung von Huthis-Waffen antreiben könnten. Die Abstimmung bringt die fünfzehn Mitglieder zusammen, aber ihre Erklärungen zeigen anhaltende Meinungsverschiedenheiten über den Druck auf die Bewegung und den Schutz ziviler Aktivitäten.

Das Problem ist nicht auf die jährliche Erneuerung eines Geräts beschränkt. Die Ratsmitglieder versuchen, das Embargo an Lieferketten anzupassen, die nicht nur fertige Waffen tragen. Teile oder Stoffe, die in der zivilen Wirtschaft verwendet werden, können auch zur Herstellung militärischer Ausrüstung verwendet werden. Die Behandlung dieser Güter mit doppeltem Verwendungszweck ist jetzt eine ausdrückliche Verpflichtung, ohne dass die Abstimmung vom 12. November einem allgemeinen Verbot gleichkommt, das bereits für alle diese Produkte gilt.

Sanktionen im Jemen: zwei getrennte Kalender

Finanzielle Maßnahmen und Reisebeschränkungen gelten für benannte Personen und Einrichtungen. Sie stellen kein allgemeines Handelsembargo gegen die jemenitische Bevölkerung dar. Ihre Verlängerung um 12 Monate sichert die Kontinuität des mit der Resolution 2140 von 2014 eingeführten Regimes. Das Waffenembargo, das aus der im April 2015 verabschiedeten Resolution 2216 hervorgegangen ist, ist ein separater Rahmen ohne vergleichbare jährliche Fristen.

Das Mandat der Expertengruppe zur Unterstützung des Sanktionsausschusses wird bis zum 15. Dezember 2027 verlängert. Dieses Datum sollte nicht mit dem 14. November verwechselt werden, der für die gezielten Maßnahmen gewählt wurde. Die Gruppe hilft, ihre Anwendung und die Schaltungen zu dokumentieren, die es ermöglichen, sie zu umgehen. Seine Beibehaltung ermöglicht dem Ausschuss Folgearbeit, die über den Zeitpunkt der Abstimmung hinausgeht.

Der Rat forderte außerdem, dass die Gruppe aus sechs Mitgliedern mit Fachkenntnissen für die Sicherheit im Seeverkehr besteht. Dies spiegelt die Rolle der Seerouten bei der militärischen Versorgung und der Bedrohung der Schifffahrt wider. Es stärkt ein Untersuchungs- und Überwachungsinstrument, ohne eine neue UN-Marinetruppe zu schaffen.

Dual-use-Komponenten, nächster Verhandlungspunkt

Der Rat beabsichtigt, bis zum 11. Januar 2027 geeignete Maßnahmen für bestimmte von Sachverständigen ermittelte chemische Bestandteile und Ausgangsstoffe zu beschließen. Die Arbeiten müssen sich auf deren Lieferung, Verkauf, Weitergabe oder Umleitung an benannte Personen und Einrichtungen beziehen. Diese Frist eröffnet weitere Verhandlungen: Sie bedeutet nicht, dass bereits eine endgültige Liste verbotener Produkte erstellt wurde.

Die britische Vertreterin Sarah MacIntosh bestätigte diese Unterscheidung in ihrer Stimmerklärung. London, das die Verhandlungen geleitet hat, möchte mit den anderen Mitgliedern an einer Liste der betreffenden Waren arbeiten. Sie ist der Ansicht, dass diese Komponenten die lokalen Waffenproduktionskapazitäten der Huthis unterstützen. Für das Vereinigte Königreich sollten Anpassungskontrollen diese Fähigkeiten einschränken und sich nicht ausschließlich auf die Lieferung vollständiger Waffen konzentrieren.

Die Schwierigkeit liegt in der Natur dieser Produkte. Die Kontrolle auf der Grundlage ihrer möglichen militärischen Nutzung erfordert die Identifizierung der Empfänger und die Risiken der Umleitung. Jeden zivilen Handel ohne Unterschied als militärische Versorgung zu behandeln, würde über die angestrebte Logik der Vereinbarung hinausgehen. Genau an dieser Grenze zwischen Beschränkungen und legitimen Aktivitäten unterscheiden sich die Erklärungen zur Abstimmung.

Moskau genehmigt Erneuerung, Wettbewerbe Methode

Russland stimmte für die Resolution und kritisierte gleichzeitig sein politisches Gleichgewicht. Anna Evstigneeva betrachtete einen kontraproduktiven Ansatz, der die Verantwortung für jede Eskalation auf Ansar Allah, den offiziellen Namen der Huthi-Bewegung, legen würde. Sie verurteilte jedoch Angriffe auf die zivile Infrastruktur Saudi-Arabiens und Hindernisse für die Schifffahrtsfreiheit.

Moskau ist der Ansicht, dass Sanktionen eine politische Lösung erleichtern und nicht dazu dienen sollten, eine Konfliktpartei zu bestrafen. Sein Vertreter warnte auch vor Beschränkungen für Güter mit doppeltem Verwendungszweck, die legitime kommerzielle und humanitäre Aktivitäten behindern würden. Seine Unterstützung für den Text galt daher nicht für alle Vorschläge zur Verschärfung, die folgen könnten.

Diese Position verdeutlicht den Umfang des Konsenses. Die Abgeordneten stimmten der Beibehaltung des gemeinsamen Rahmens zu, gaben aber nicht alle seiner Stärkung die gleiche Bedeutung. Die Abstimmung erlaubt es auch nicht, die politischen Qualifikationen einiger Delegationen gegen die Huthis als eine vom Rat einstimmig beschlossene neue Bezeichnung darzustellen.

Dialog und inhaftiertes Personal bleiben im Zentrum

Somalia, das auch im Namen der Demokratischen Republik Kongo und Liberias sprach, unterstützte die Erneuerung und forderte von allen Parteien Zurückhaltung. Die drei afrikanischen Staaten verteidigten eine inklusive Regelung unter der Ägide der Vereinten Nationen und respektierten die Einheit und Souveränität Jemens. Sie forderten auch die sofortige und bedingungslose Freilassung von UN-Personal, das von den Huthis inhaftiert ist.

Das Vereinigte Königreich beantragt die gleiche Freilassung, die sich auf humanitäres, diplomatisches und zivilgesellschaftliches Personal erstreckt. In seiner Erklärung vom 12. November erinnerte Sarah MacIntosh auch an das Ausmaß der humanitären Bedürfnisse. Diese Sorge ersetzt nicht militärische Kontrollen: Sie erfordert, dass ihre Umsetzung nicht autorisierte zivile Hilfe und Austausch blockiert.

Der nächste identifizierbare Schritt ist jetzt das Treffen vom 11. Januar 2027 über Komponenten und Vorstufen. Dann müssen die tatsächlich ausgewählten Erzeugnisse, die vorgesehenen Empfänger und die Durchführungsbestimmungen geprüft werden. Es ist dieser zusätzliche Text und nicht nur die jährliche Verlängerung der Sanktionen, der den neuen Umfang der Beschränkungen verdeutlichen wird.

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