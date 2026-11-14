Der Körper von Ahmed al-Alwani verließ Beirut am 14. November nach Bagdad, so der irakische Botschafter. Die Untersuchung bleibt offen für Personen, die ihn vor seinem Tod begleitet haben. Fernsehberichte beziehen sich auf eine Passage von Verdächtigen durch Wadi Khaled, ohne öffentliche gerichtliche Bestätigung all dies. Dieses Follow-up geht zurück auf seine Ankunft aus Erbil, den letzten Kontakt mit seiner Familie, die genetische Identifizierung des Körpers und die Schritte, die Syrien gemeldet wurden, wobei die offiziellen Aussagen von den noch unsicheren Elementen unterschieden wurden.

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Der Körper von Ahmed al-Alwani verließ Beirut am Samstag, den 14. November 2026 nach Bagdad, während sich die libanesische Untersuchung weiterhin auf diejenigen konzentriert, die ihn vor seinem Tod begleitet haben. Libanesische Fernsehberichte beziehen sich auf ihre Passage durch Wadi Khaled an der syrischen Grenze. Dieser angebliche Weg stellt zum jetzigen Zeitpunkt keine öffentliche gerichtliche Feststellung dar.

Der irakische Botschafter im Libanon, Mohammad Reda al-Husseini, gab die Abfahrt des Sarges um 0905 Uhr vom Flughafen Beirut bekannt. Ein Privatflugzeug trug die Überreste, begleitet von mehreren Familienmitgliedern. Laut seiner Erklärung hatte die Botschaft die libanesischen Justiz- und Sicherheitsformalitäten und konsularischen Verfahren abgeschlossen. Diese Ankündigung bestätigt die Abreise nach Bagdad, nicht nur die Zeit der Ankunft im Irak.

Al-Alwani: Der Weg durch Wadi Khaled

Die am Samstagmorgen weitergeleiteten Informationen beschreiben eine Gruppe aus Syrien von Wadi Khaled im Nordlibanon, die nach dem Mord verlassen wurde. Ein anderer libanesischer Sender hatte bereits am Freitag, den 13. November, berichtet, dass zwei Verdächtige in diesem Fall eine inoffizielle Passage durch das Gebiet genommen hätten, um das Gebiet zu betreten und zu verlassen.

Diese Geschichten laufen auf einer vermuteten Route zusammen. Sie ermöglichen es jedoch nicht, die Identität der Verdächtigen, ihre genaue Rolle oder ihre möglichen Sponsoren festzustellen. Es gibt keine öffentlichen gerichtlichen Elemente konsultiert, um diese Rekonstitution als Ganzes zu bestätigen. Auch die angebliche Passage Syriens begründet keine Beteiligung der syrischen Behörden.

Die Informationen über die Zusammenarbeit mit Damaskus erfordern die gleiche Vorsicht. Laut Fernsehberichten vom 13. November übermittelten die libanesischen Behörden Fotos und Telefonnummern, um zwei gesuchte Personen zu finden. Ziel wäre es, sie vor einem formellen Antrag auf Kapitulation im Libanon zu identifizieren und zu lokalisieren.

Ein libanesischer Justizbeamter, der am Freitag von der arabischsprachigen Presse interviewt wurde, stellte genau die Konten in Frage und behauptete, ihre Identität sei bereits festgestellt worden. Er wies darauf hin, dass Beirut bei dieser Identifizierung syrische Hilfe gesucht habe. Er präsentierte ihre Flucht nach Syrien als eine starke Hypothese, ohne ihre Verhaftung anzukündigen. Keine Übergabe von Verdächtigen im Libanon wird in den für diesen Artikel verifizierten Informationen bestätigt.

Gestern Abend seit der Ankunft von Erbil

Die irakischen Erklärungen vom 12. November erlauben es uns, einen Teil der Reise des ehemaligen Abgeordneten zu verfolgen. Nach Angaben des irakischen Sicherheitsbeauftragten Saad Maan kam Ahmed al-Alwani am Donnerstagabend aus Erbil in Beirut an. Er verließ den Flughafen mit dem Taxi und erreichte ein Hotel in der Nähe von Raouché.

Weniger als eine Stunde, nachdem er sein Zimmer eingenommen hatte, wäre er herausgekommen und hätte dem Personal erklärt, dass Freunde kommen würden, um ihn abzuholen. Saad Maan berichtete, dass Mitarbeiter Gesprächspartner beschrieben, die mit einem syrischen Akzent und einem weißen Range Rover-Auto sprechen. Diese zeugnisse beziehen sich auf personen, die mit ihm gesehen wurden, nicht ausreichend, um ihre nationalität oder schuld festzustellen.

Nach dem gleichen Bericht rief al-Alwani seine Familie zweimal an. Der letzte Austausch kam aus Tarik Jdides Wohnung in Beirut. Nach mehreren Tagen ohne Nachrichten kontaktierte ein Verwandter am Dienstag, dem 10. November, die Botschaft. Die diplomatische Vertretung koordinierte dann den Prozess mit den libanesischen Diensten.

Die Entdeckung des Körpers und das Datum des Todes dürfen nicht verwechselt werden. Die ersten veröffentlichten Erzählungen unterschieden sich in der Zeitlinie der Entdeckung. Sie ermöglichen es nicht, den Zeitpunkt des Todes mit Sicherheit festzulegen. Die Staatsanwaltschaft am Kassationsgericht unter der Leitung von Ahmad Rami al-Hajj überwacht die Ermittlungen des Geheimdienstes der Internen Sicherheitskräfte.

Der Eigentümer der Wohnung gehört, die Identität durch DNA bestätigt

Saad Maan kündigte auch die Untersuchungshaft des libanesischen Eigentümers der Wohnung an. Er stellte es als Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf die Identifizierung von Mietern vor. Diese Maßnahme stellt keine Verurteilung oder einen Beweis für eine Beteiligung an dem Mord dar.

Am 11. November kam der Sohn von Ahmed al-Alwani auf Ersuchen des Generalstaatsanwalts im Libanon an. Die Behörden sammelten sein Zeugnis und sammelten eine Probe für den genetischen Vergleich. Die Zersetzung des Körpers hatte eine erste visuelle Erkennung durch Verwandte erschwert.

Am Freitagabend, dem 13. November, gab die irakische Botschaft bekannt, dass sie die Überreste auf Wunsch der Familie erhalten habe. Sie bestätigte, dass die DNA-Analysen den Proben des verstorbenen Sohnes entsprachen. Sie erwähnte auch eine Scanneruntersuchung und einen Bericht des libanesischen Gerichtsmediziners, von dem eine Kopie an die Verwandten übergeben werden sollte.

Die Botschaft wies darauf hin, dass der Bericht die Todesursachen geklärt habe, ohne die medizinischen Ergebnisse in dem konsultierten Kommuniqué darzulegen. Es wäre daher falsch, eine bestimmte Mordmethode als eindeutig erwiesen darzustellen. Die Hypothese der Erstickung erschien in früheren Medien; sie ersetzt nicht das Lesen eines öffentlichen forensischen Ergebnisses.

Weiter geht es zwischen Beirut und Bagdad

Der ehemalige Vertreter der irakischen Provinz Al-Anbar, Ahmed al-Alwani, hatte den Vorsitz des Wirtschaftsausschusses des Parlaments inne. Seine Reise war geprägt von seiner Festnahme in Ramadi im Dezember 2013 und mehr als 11 Jahren Haft. Seine Freilassung wurde im April 2025 im Rahmen der Anwendung der Generalamnestie angekündigt.

Diese Flugbahn erklärt die starke Resonanz seines Todes im Irak. Es ist nicht möglich, das Motiv abzuleiten. Die am Freitag gemeldeten gerichtlichen Informationen ließen die Fragen seiner Beziehung zu Verdächtigen und die Gründe für den Mord offen.

Die irakische Botschaft behauptet, weiterhin mit den Justiz- und Sicherheitsdiensten beider Länder zu koordinieren. Die Übertragung der Leiche ermöglicht es nun Verwandten, Beerdigungen im Irak zu organisieren. Sie schließt den libanesischen Fall nicht ab: Die Identifizierung der gesuchten Personen, ihr möglicher Standort in Syrien und die Schlussfolgerungen der Untersuchung werden weiterhin erwartet.

Illustration: Gerichtsgebäude Beirut, undatiertes Archivfoto, Libnanews-Archiv. Dies ist nicht der Ort, an dem der Körper entdeckt wurde.

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