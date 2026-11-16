Laut Kiew stören Starshields Grenzen seine Abfangdrohnen und den Schutz des Stromnetzes. SpaceX stellt die gemeldeten Einschränkungen in Frage. Zwei amerikanische Senatoren fordern technische und vertragliche Dokumente. Die Schwelle von 161 Kilometern pro Stunde betrifft die Bewegung von Terminals, nicht den Fluss ihrer Internetverbindung.

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Wolodymyr Selenskyj bittet die Vereinigten Staaten und SpaceX, die Beschränkungen aufzuheben, die seiner Meinung nach ukrainische Abfangdrohnen stören, die mit Starshield-Terminals ausgestattet sind. Sonntag, 15. November 2026, der ukrainische Präsident verband diese Schwierigkeiten mit der Verteidigung der Energieinfrastruktur vor dem Winter. In Washington fordern auch zwei demokratische Senatoren die Aufbewahrung von Dokumenten, um den Ursprung und den Umfang der gemeldeten Beschränkungen zu verstehen.

Ein Reiselimit, keine Internetverbindung

Die von Selenskyj erwähnte Schwelle beträgt 161 Kilometer pro Stunde oder 100 Meilen pro Stunde. Es geht um die Geschwindigkeit der beweglichen Terminals, nicht um eine Download-Rate. Nach Angaben des Präsidenten verlieren die Abfangjäger bei dieser Geschwindigkeit ihre Verbindung zu den Betreibern und können einige russische Düsendrohnen nicht mehr einholen.

Selenskyj stellt die Schwierigkeiten entlang der Front und in den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten. Er stellt fest, dass einige Streiks auf den elektrischen Umspannwerken aufgrund dieser Einschränkungen passieren. Dieser kausale Zusammenhang ist eine ukrainische Bewertung: Die konsultierten öffentlichen Dokumente erlauben es nicht, unabhängig zu messen, wie viele Abhöraktionen aus diesem Grund fehlgeschlagen sind.

Wiederholte Tests laut ukrainischer Diplomatie

Am 14. November erklärte Denys Sienik, der diplomatische Vertreter der Ukraine in Washington, D.C., dass die Probleme weit verbreitet seien und trotz der täglichen Tests, die in den letzten fünf Tagen durchgeführt wurden, fortbestehen. Nach seiner Erklärung müssen die betroffenen Einheiten warten, bis die russischen Drohnen andere Verteidigungslinien erreichen, um zu versuchen, sie abzufangen.

Der Pressedienst von SpaceX hatte diese Vorwürfe bereits am 12. November in einer Antwort auf eine spezialisierte Presse angefochten und behauptet, dass keine Änderung vorgenommen worden sei. Ukrainische Beamte berichteten dann, dass das Unternehmen in seinen Gesprächen mit ihrem Verteidigungsministerium auf technische Schwierigkeiten hingewiesen habe. Die beiden Beteiligten erklären die gemeldeten Störungen daher nicht in gleicher Weise.

Senatoren fordern, den Überblick zu behalten

In einem Brief vom 13. November an Elon Musk baten Jeanne Shaheen und Chris Coons SpaceX, Verträge, technische Zeitschriften und Mitteilungen über Starlink und Starshield in der Ukraine zu bewahren. Der Umfang stammt aus dem 1. September 2026 und enthält nachfolgende Aufzeichnungen der gleichen Ereignisse.

Dazu gehört auch die Identifizierung, wer die Änderungen vorgeschlagen, autorisiert oder implementiert hat. Sie fordern eine Chronologie der Beschränkungen und der Erholung, ihres geografischen Ausmaßes und der Folgenabschätzungen. Die Bestätigung der Erhaltungsmaßnahmen und schriftliche Antworten werden spätestens am 30. November erwartet.

Dieser parlamentarische Aufsichtsansatz ist keine Schlussfolgerung zur Verantwortung von SpaceX oder der US-Regierung. Senatoren weisen genau auf die Widersprüche zwischen den Erklärungen hin, die den verschiedenen Beamten gegeben wurden, und wollen die geltenden vertraglichen Regeln festlegen.

Oktober bleibt im Mittelpunkt des Falls

Der Brief erinnert an eine erste Episode zwischen dem 13. und 24. Oktober, gefolgt von weiteren Unruhen, die am 12. November gemeldet wurden. Für Kiew betrifft der Notfall die Wiederherstellung einer Verbindung, die mit ihren defensiven Mitteln genutzt werden kann. Für die gewählten Vertreter der USA stellt sich die Frage der Kontrolle: Wer kann einen Kommunikationsdienst ändern, von dem eine militärische Fähigkeit abhängt, und nach welchen Verfahren?

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