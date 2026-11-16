SpaceX erholte Starship nach einem Aufenthalt im Orbit am 14. November in Texas. Der Super Heavy-Treibstoff ging jedoch verloren. Der fünfzehnte Flug setzte 26 Starlink-Satelliten ein. Diese Schiffswiederherstellung markiert einen Meilenstein, ohne die vollständige Wiederverwendung der beiden Stufen des amerikanischen Orbitalwerfers zu demonstrieren.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

SpaceX erholte sein Raumschiffschiff zum ersten Mal nach einem Aufenthalt im Orbit am Samstag, den 14. November 2026 in Starbase, Texas. Die Arme des Startturms ergriffen das Obergeschoss und kehrten etwa zweiundzwanzigeinhalb Stunden nach seiner Abreise zurück. Der Erfolg bleibt teilweise: Der Super Heavy-Triebwerk wurde nicht wiederhergestellt.

Starship kehrt nach Orbitalmission zurück

Der fünfzehnte Flug hatte am Freitag, den 13. November begonnen. Laut dem Bericht von SpaceX hat das Schiff 26 Starlink V3-Satelliten in den Orbit gebracht. Das Unternehmen gibt an, dass es Kontakt mit jedem von ihnen vor der Wiederherstellung ihrer Umlaufbahnen aufgenommen hat.

Nach mehr als zwanzig Stunden Überwachung seiner Systeme zündete Starship einen Raptor-Motor erneut an, um den Orbit zu verlassen. Drei Motoren sorgten dann für die endgültige Einstellung und das Verlangsamungsmanöver, bevor der Turm erobert wurde.

Die Rückkehr des unterbrochenen Thrusters

Die Flugbahn des ersten Stocks hat ein anderes Ergebnis gesehen. SpaceX berichtet, dass 32 der 33 geplanten Motoren für seine Rückkehr neu beleuchtet wurden. Der Schub stoppte vorzeitig wegen unzureichender Kraftstoffmasse. Das Leitsystem umgeleitet Super Heavy offshore; Sein Zerstörungssystem wurde schließlich ausgelöst. Der Ursprung der Kraftstoffknappheit muss noch ermittelt werden.

Zwei Etagen, zwei Erholungsbeschränkungen

Der Name Starship bezieht sich sowohl auf das Oberschiff als auch in der Präsentation von SpaceX auf die gesamte Trägerrakete. Super Heavy ist sein erster Stock. Das Unternehmen entwirft die beiden Elemente für die vollständige Wiederverwendung, mit Frachttransportmissionen und schließlich Besatzungen.

Die Erfassung der oberen Stufe bedeutet daher nicht, dass das gesamte System einen vollständigen Rückgewinnungszyklus durchgeführt hat. Es zeigt auch nicht, auf eigene Faust, die schnelle Rückkehr zum Flug des wiederhergestellten Fahrzeugs. Diese Unterscheidung trennt den Erfolg eines Manövers von dem für die Trägerrakete angestrebten regulären Betrieb.

Separate Tests vor Mondmissionen

Die Entwicklung ist auch für das Artemis-Programm von Interesse. In ihrer Präsentation vom 23. Oktober plant die NASA für Artemis III im Jahr 2027 eine Mission von etwa vierzehn Tagen im Orbit der Erde. Vier Astronauten müssen die Rendezvous-, Anlege- und Unterbringungsoperationen mit experimentellen Versionen von Landern testen, die von SpaceX und Blue Origin entwickelt wurden.

Diese Tests müssen den ab 2028 geplanten bemannten Mondoperationen vorausgehen. Die Rückkehr von Starship zur Starbase betrifft die Bodenwiederherstellung des Schiffes; es stellt keine Alumni oder Validierung dieser Operationen mit Astronauten dar.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews