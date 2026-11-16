Das libanesische Theaterstück La Misérable von Layal Ghossain erhielt den Sonderpreis der Jury des Jordan Theatre Festival. Diese Adaption der Miserables stellt Fantine in den Mittelpunkt der Geschichte. Zwei Aufführungen wurden im Libanon angekündigt, am 29. November in Beirut und am 12. Dezember in Hammana, nach Amman.

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Das libanesische Theaterstück « La Misérable » von Layal Ghossain erhielt beim 31. Jordan Theatre Festival den Sonderpreis der Jury. Die Auszeichnung wurde bei der Schließung des Royal Cultural Centre in Amman am Samstag, den 14. November 2026 bekannt gegeben. Die vom jordanischen Kulturministerium herausgegebenen Ranglisten belohnen diese Adaption, die sich auf Fantine konzentriert, eine der Figuren von Victor Hugos « Misables ».

Diese Auszeichnung unterscheidet sich von der besten Show, die der marokkanischen Produktion « 40 Grad » unter der Regie von Osama El Aroussis zugeschrieben wird. Sie erhielt auch den Preis des Regisseurs. Das Festival brachte zehn Aufführungen und Teilnehmer aus vierzehn arabischen Ländern zusammen.

Fantine im Zentrum der Anpassung

Layal Ghossain unterschreibt die Inszenierung und spielt die Hauptrolle. Die Präsentation der Produktion beschreibt ein musikalisches Werk nach Fantines Reise: eine verlassene junge Frau, die ihre Tochter allein erziehen muss und sich Armut und sozialem Urteilsvermögen stellen muss. Die show schließt somit die augen vor dieser bahn, anstatt zu versuchen, den ganzen roman zurückzugeben.

Julien Chaaya teilt die Szene mit ihr. Laut der aufzeichnung der show nimmt er sowohl die erzählung als auch die verschiedenen männlichen charaktere an, die durch fantines leben gehen. Der Übergang von einer Figur zur anderen begleitet die Beziehungen von Verlangen, Autorität und Herrschaft, mit denen der Charakter konfrontiert ist.

Die Musik basiert auf Live-Singen und Begleitung eines Klaviers, gehalten von Anthony Youssef. Dieses Gerät wird vom Team als Bestandteil der Erzählung präsentiert, nicht als einfacher Klanghintergrund. Die Produktion kombiniert auch Rahaf Jammal mit dem Design von Leuchten, Aly Harkous mit ihrem Fahren und Mayam Khoury mit der Vorstandsleitung.

Ein Preis in einer regionalen Liste

Die Jury wurde von Hassan Rachid aus Katar mit Mitgliedern aus Jordanien, Kuwait, Sudan, Algerien und Oman geleitet. In seinen allgemeinen Empfehlungen betonte er insbesondere die dramatische Rolle der Musik und ihre Artikulation mit der Szenografie.

Die Jury forderte auch die Betonung der dramatischen Notwendigkeit statt spektakulärer technischer Effekte. Diese Empfehlungen betreffen das gesamte Festival: Sie stellen keine detaillierte Motivation für die Auszeichnung von « La Misérable » dar.

Zwei Ernennungen im Libanon angekündigt

Nach der Amman-Auszeichnung kündigte das Ticketschalter am Sonntag, den 29. November, einen Auftritt in Hanine Beirut an. Eine weitere Sitzung fand am Samstag, den 12. Dezember, im Hammana Artist House, Mount Lebanon, um 20:30 Uhr statt.

Für letzteres gibt die Ankündigung eine Dauer von 45 Minuten, Zugang ab 13 Jahren und ein Ticket bei 15 Dollar an. Die Reservierung geht über das Ticketschalter oder das Künstlerhaus. Diese Treffen ermöglichen es uns, im Libanon das hervorragende Spektakel in Jordanien zu finden; Sie dürfen nicht mit den Festivaldaten verwechselt werden, die jetzt fertig sind.

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