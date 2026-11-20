In Spanien hob die SEMAF-Fahrergewerkschaft am 23. November nach einer Einigung über die Eisenbahnsicherheit ihren Streikaufruf auf. Der Text konzentriert sich auf Wetterwarnungen und die Überwachung von Triebzügen. Der Verkehr jedes Zuges muss noch mit dem betreffenden Unternehmen überprüft werden.

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Die spanische Gewerkschaft der Triebfahrzeugführer (SEMAF) gab am Freitag, den 20. November, die für Montag 23 geplante Aufhebung ihres Streiks bekannt. Er bezieht sich auf eine Vereinbarung über die Eisenbahnsicherheit, insbesondere über das Verhalten bei schlechten Witterungsbedingungen und über die Überwachung bestimmter Züge. Die Rücknahme dieser Mitteilung allein garantiert nicht die Bewegung jedes Zuges.

Ein unterzeichnetes Protokoll für Wetterwarnungen

Nach Angaben der Gewerkschaft wurde am 19. November ein Protokoll über gefährliche Wetterereignisse unterzeichnet und als verbindlicher Anhang für das Eisenbahnnetz aufgenommen. Das Wettermanagement war einer der noch diskutierten Punkte. Die Gewerkschaft wies auch darauf hin, dass Renfe einen Korrekturplan für mehrere Zugserien unterzeichnet hatte. Nach seinem Bericht darf ein Zug, dessen Unfall noch offen ist, nicht allein aus dem Grund wieder in Betrieb genommen werden, dass die Korrekturfrist abgelaufen ist, wenn es keine Übergangsmaßnahme zur Risikokontrolle gibt.

SEMAF kündigt auch monatliche Folgesitzungen und eine dreiseitige Vereinbarung an, die mit der spanischen Eisenbahnsicherheitsbehörde und der Arbeitsaufsicht formalisiert wird. Diese Verpflichtungen lassen einige Maßnahmen bestehen: Die Streichung der Bewegung gilt nicht für ihre Umsetzung.

Fahrzeitregeln werden später in Kraft treten

Der ausgehandelte Mechanismus ergänzt ein separates Gesetzesdekret, das am 11. November veröffentlicht und am 18. November von der Ständigen Kongressdelegation validiert wurde. Der Text befasst sich insbesondere mit der Berechnung von Fahrunterbrechungen und enthält in das Eisenbahnrecht Grundsätze, die die Meldung von Störungen fördern sollen. Der Artikel über die Lenkzeiten sieht ein Inkrafttreten sechs Monate nach Veröffentlichung des Dekrets vor, um den Unternehmen Zeit zu geben, ihre Organisation anzupassen.

Für Reisende am Montag 23 ist die verifizierte Änderung die Rücknahme des Streikaufrufs der SEMAF. Der Fahrplan und der Zustand eines bestimmten Zuges müssen noch mit dem Unternehmen überprüft werden, das ihn betreibt.

Coverfoto: ein Renfe AVE in der Station Madrid-Atocha, 30. Dezember 2021. Archiv, ohne Bezug zur November 2026 Bewegung.MNXANL / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Vergrößertes Gesamtbild; Libnanews Dressing unter derselben Lizenz.

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