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Am 21. November verbindet Marias Präsentation im Tempel einen alten Bericht mit den Gebeten der Ostkirchen. In Anfeh erlauben uns die Archive des Klosters von Saydet el-Natour, einer konkreten Tradition zu folgen: den Vespern des Vortages, der Liturgie des Festes und der Weitergabe derselben spirituellen Sprache.

An der Küste von Kura ist Saydet el-Natour für seine Stein- und Salzlandschaft bekannt. Sein religiöser Kalender erzählt eine andere Dimension des Ortes. Das Fest des Eintritts der Mutter Gottes in den Tempel, das am 21. November in der orthodoxen Kirche von Antiochien gefeiert wird, bringt ein dokumentiertes liturgisches Gedächtnis zusammen. Im Jahr 2026 fällt dieses Datum auf einen Samstag. Es macht es möglich, ein Marienfest weniger sichtbar als die Himmelfahrt zu verstehen, ohne es auf einen identischen Brauch in allen libanesischen Gemeinden zu reduzieren.

21. November, mit Kalendern zu unterscheiden

In den Veröffentlichungen der orthodoxen Erzdiözese Zahlé und Baalbek trägt der 21. November den Namen des Festes der Allerheiligsten Mutter Gottes im Tempel. Der Kalender sieht auch vor, dass die Feier am 25. November endet. Diese Dauer zeigt, dass die Feier nicht auf ein isoliertes Datum beschränkt ist: Sie hat ein Vorwärts- und ein Später im Gebet der Kirche.

Der Marienkalender des Heiligtums Unserer Lieben Frau vom Libanon in Harissa enthält auch die Präsentation der Jungfrau Maria am 21. November. Die Melkite Tradition gibt ihm auch dieses Datum, unter dem Namen der Mutter Gottes. Ein gemeinsames Datum beseitigt jedoch nicht die Unterschiede in liturgischen Rang, Texte und Nutzungen zwischen Riten.

Vor allem ist es notwendig, die Partei am 4. Dezember für alle Orthodoxen nicht automatisch zu verschieben. Der Rat der Kirchen des Nahen Ostens dokumentierte am 4. Dezember 2022 eine Feier im Patriarchat von Jerusalem, die dem 21. November seines liturgischen Kalenders entspricht. Dieses Beispiel erklärt einige Daten online angetroffen; es ersetzt nicht die Angaben der antiochischen Diözesen des Libanon.

Eine Geschichte, die von der christlichen Tradition vermittelt wird

Das Fest erinnert Maria als Kind, geführt von ihren Eltern Joachim und Anne im Tempel von Jerusalem, um Gott geweiht zu werden. Metropolitan Basilios erinnert in einer Präsentation, die von der Antiochischen Erzdiözese Australien veröffentlicht wurde, daran, dass diese Episode nicht von den kanonischen Evangelien erzählt wird. Es wird insbesondere durch das Prot-Evangelium von James, apokryphen Text des zweiten Jahrhunderts übertragen.

Diese Unterscheidung ist wesentlich: Die religiöse Erzählung, ihre Rezeption in den Kirchen und eine historische Rekonstruktion der Kindheit Mariens gehören nicht zum selben Register. Die Einzelheiten seines Alters, seines Empfangs durch den Priester oder seines Aufenthalts im Heiligtum müssen als Elemente der Tradition dargestellt werden, nicht als Tatsachen, die von einem Zeitzeugen festgestellt wurden.

Die historische Aufzeichnung des Nationalen Schreins der Unbefleckten Empfängnis in den Vereinigten Staaten verbindet den Ursprung der Feier mit der Einweihung einer Marienbasilika in Jerusalem im Jahr 543 und erinnert an ihre Entwicklung in der byzantinischen Welt. Die Geschichte des Festes ist daher auch die eines Kultes, Orte und Texte allmählich übertragen.

Maria als « lebender Tempel »

In dieser christlichen Lesung verkündet der Umzug des Kindes in den Tempel die Menschwerdung: Maria ist berufen, Christus zu tragen. Die melkitische Katechese, die dem Fest gewidmet ist, erklärt somit das Bild Marias als Heimat Gottes. Das Gebäude und die Person antworten in der Sprache der Hymnen.

Das Icon reproduziert diese Symbole. Joachim und Anne begleiten ihre Tochter; junge Mädchen tragen Lichter; Ein Priester begrüßt ihn in der Nähe der Stufen. Einige Darstellungen zeigen auch Maria von einem Engel gefüttert. Diese Bilder stellen eine theologische Interpretation der Erzählung dar. Die Kerzen und gemalten Stufen allein reichen nicht aus, um die Existenz einer identischen Kinderprozession in jedem libanesischen Dorf zu beweisen.

Auf katholischer Seite betont der Informationsdienst des Heiligen Stuhls die Selbsthingabe und das Hören des Wortes Gottes. Die Betonung liegt auf Marias Verfügbarkeit, mehr als auf der Möglichkeit, die antike Szene materiell wieder aufzubauen. Diese spirituelle Nähe ermöglicht verschiedene Arten des Feierns.

In Anfeh, vesper zertifiziert von Jahr zu Jahr

Um lokale Praktiken zu finden, sind Pfarrarchive genauer als eine allgemeine Beschreibung der « libanesischen Folklore ». Das Diözesanbulletin vom 14. November 2010, veröffentlicht von der Erzdiözese Tripolis und der Kura, kündigte die Vesper vom 20. November um 17 Uhr in der Eingangskirche der Jungfrau im Kloster Natour an. Die Ankündigung stellte die Feier unter den Segen von Metropolit Ephrem Kyriakos.

Der gleiche Termin erscheint im Newsletter vom 19. November 2017, immer am Tag vor der Party und am gleichen Ort. Diese Dokumente zeigen lokale Kontinuität über mehrere Jahre. Sie geben, um eine einfache Praxis zu sehen: vom vorherigen Abend zu sammeln, um liturgisch in die Feier einzutreten.

Die Archive der Diözesanpredigten von 2024 erwähnen immer noch eine Predigt von Ephrem Kyriakos in Saydet al-Natour zum Fest des 21. November. Dieser jüngste Meilenstein ergänzt die alten Newsletter. Andererseits erlaubt es nicht, die Zeitpläne von 2026 abzuleiten: Diese sind Teil einer Ankündigung, die spezifisch für das Kloster oder die Diözese ist.

Lieder, die sich schon um Weihnachten öffnen

Das Fest findet im Fasten der Geburt statt, die das orthodoxe Patriarchat von Antiochien vom 15. November bis 24. Dezember beherbergt. Sie bringt einen marianischen Ton zu dieser Vorbereitung. Metropolitan Basilios weist darauf hin, dass von dieser Feier die Lieder namens Katavasia der Geburt bereits Weihnachten ankündigen. Das Warten wird daher auch durch Musik und durch die jährliche Wiederholung der Büros übermittelt.

In Zahlé veröffentlichte das Diözesanbulletin vom 21. November 2021 das Tropar und das Kondakion der Feier auf Arabisch. Seine Lehre verband Marias Hingabe an die Verantwortung der Eltern und Paten bei der christlichen Erziehung der Kinder. Die in der Kirche gefeierte Erinnerung findet somit eine Erweiterung in der Familienübertragung, ohne dass eine Mahlzeit, ein Kostüm oder ein für das ganze Land spezifischer häuslicher Ritus erfunden werden muss.

In Saydet al-Natour geben die Termine in den Archiven dieser Übertragung Fleisch. Das Erbe des Festes liegt in einem vom Gebet bewohnten Ort, in den Texten, die es singt, und in der Art und Weise, wie eine Gemeinschaft ihren Sinn nimmt. Der 21. November öffnet ein Fenster zur christlichen Vielfalt des Libanon, basierend auf genau lokalisierten Gesten.

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