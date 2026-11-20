Am 20. November 2003 verabschiedete das Repräsentantenhaus die endgültige Fassung des US-Gesetzes, das Sanktionen mit dem Rückzug Syriens aus dem Libanon verknüpft. George W. Bush unterzeichnete den Text im Dezember. Der militärische Rückzug erfolgte 2005 nach einer UN-Resolution und Mobilisierungen im Libanon.

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Am 20. November 2003 verabschiedete das US-Repräsentantenhaus mit 408 zu 8 Stimmen die Version des Gesetzes, das den syrischen Rückzug aus dem Libanon zu einer der in Damaskus auferlegten Bedingungen machte, um amerikanische Sanktionen zu vermeiden. George W. Bush unterzeichnete den Text erst am 12. Dezember. Syrische Truppen verließen den Libanon erst 2005, nach einer Resolution des Sicherheitsrates und libanesischen Mobilisierungen.

Eine zweite Abstimmung im Plenarsaal

Das Haus hatte bereits am 15. Oktober 2003 eine erste Fassung des Textes mit der Nummer H.R. 1828 angenommen. Der Senat änderte es und genehmigte es am 11. November mit 89 zu 4. Stimmen. Am 20. November wurden die Vertreter daher aufgefordert, nicht über einen neuen Entwurf, sondern über die Änderungsanträge der anderen Kammer zu entscheiden. Nr. 654 regelt diese letzte Phase im Kongress, bevor der Text an die Präsidentschaft übermittelt wird.

Einer der Änderungsanträge gibt dem Weißen Haus Spielraum. Der Text enthält Beschränkungen für bestimmte Ausfuhren und die Auswahl von mindestens zwei zusätzlichen Maßnahmen aus einer Liste, die unter anderem Investitionsbeschränkungen oder eine Verringerung der diplomatischen Kontakte umfasst. Sie sieht auch vor, dass der Präsident alle oder einen Teil der genannten Sanktionen ausschließen kann, wenn er diese Ausnahme für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten für notwendig hält und den Kongresskommissionen darüber berichtet. Die im Dezember unterzeichnete Version ist nicht auf den Libanon beschränkt: Der Rückzug ist eine von mehreren Bedingungen, die die Exekutive gemeinsam berücksichtigen muss.

Gegensätzliche libanesische Positionen

Die syrische Präsenz war dann Gegenstand gegensätzlicher libanesischer Positionen. Am 17. September 2003 intervenierte der ehemalige Regierungschef Michel Aoun, damals im Exil, in Washington an einem runden Tisch, der von einem Unterausschuss des Repräsentantenhauses organisiert wurde. Der Bericht des Ausschusses bestätigt seine Teilnahme. Er verteidigte die Annahme des amerikanischen Textes im Namen der libanesischen Souveränität, ohne im Namen der derzeitigen Regierung zu sprechen.

Fast ein Jahr später verteidigte der offizielle Vertreter des Libanon eine andere Position vor dem Sicherheitsrat. Am 2. September 2004 berief er sich auf das Taif-Abkommen und die bilateralen Abkommen mit Damaskus, um die Anwesenheit syrischer Truppen zu erklären. Er stellte auch die Intervention des Rates bei den libanesischen Präsidentschaftswahlen in Frage. Die Resolution 1559, die an diesem Tag angenommen wurde, fordert den Abzug aller noch im Libanon vorhandenen ausländischen Streitkräfte, ohne Syrien in dieser Bestimmung zu nennen.

April 2005: Rückzug vor Ort

Nach der Ermordung des ehemaligen Premierministers Rafic Hariri am 14. Februar 2005 folgten Demonstrationen in Beirut. Am 8. März unterstützte eine hauptsächlich von der Hisbollah organisierte Kundgebung die syrische Präsenz. Am 14. März protestierten die Gegner wiederum und forderten den Rückzug. Am 26. April teilte Damaskus den Vereinten Nationen mit, dass es seinen militärischen Rückzug abgeschlossen habe. Die Verifikationsmission der Vereinten Nationen schloss im Mai den Abzug von Truppen und Ausrüstung ab und berichtete über den Fall eines nicht abgegrenzten Grenzgebiets und die Unfähigkeit, den Abzug aller Geheimdienste zu bestätigen.

Der 20. November 2003 markiert daher eine Entscheidung des amerikanischen Kongresses, nicht einen Truppenabzug. Die Abstimmung in Washington, der Aufruf des Sicherheitsrates und die Mobilisierung im Libanon waren in der gleichen Zeit, aber keiner allein erklärte den Rückzug 2005.

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