Das Frachtschiff Miro G scheiterte am Freitag, den 20. November in der Nähe von Lit-et-Mixe in den Landes. Neunzehn Matrosen wurden mit dem Hubschrauber evakuiert, während drei an Bord blieben. Die Behörden prüfen die Möglichkeiten des Abschleppens und die Risiken für die Küstenlinie, ohne eine bekannte Verschmutzung zu diesem Zeitpunkt bekannt zu geben.

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Das Frachtschiff Miro G scheiterte in der Nacht vom Donnerstag 19. auf Freitag 20. November an der Küste von Lit-et-Mixe, in den Landes. Neunzehn Matrosen wurden mit dem Hubschrauber evakuiert und drei blieben an Bord, so die Ergebnisse der Präfektur Landes am Freitagmorgen. Die Behörden untersuchen das Abschleppen; sie haben keine erneute Bewässerung oder Verschmutzung angekündigt.

Die Ladung hatte bereits am Donnerstag Schwierigkeiten gemeldet

Das Überwachungs- und Rettungszentrum Étel verfolgte das Schiff seit Donnerstagabend. Nach Angaben der Maritimen Präfektur des Atlantiks hatte die Besatzung Manövrierschwierigkeiten gemeldet, als der Wind und die Schwellung sie zur Küste drückten. Das Frachtschiff nass etwa drei Kilometer vor Lit-et-Mixe. Die Anker hielten das Schiff nicht, das unter Böen von bis zu 48 Knoten, fast 89 km/h, an Land trieb.

Nach der Erdung bat der Kapitän um die Evakuierung seiner Matrosen. Ein Rettungshubschrauber der Air Force and Space wurde mobilisiert. Die Heli-reuillées wurden in eine Notaufnahmeeinrichtung in Saint-Julien-en-Born, einer Nachbargemeinde, gebracht, wie die von mehreren Medien zitierte Präfektur des Landes mitteilte. Die drei noch an Bord befindlichen Personen beteiligen sich an der Sicherheit des Schiffes und stellen die Verbindung zur Rettung her.

Abschleppen bleibt in Studie

Der maritime Präfekt löste Stufe 3 der ORSEC auf See aus und aktivierte den Biscaya-Plan, der die französisch-spanische Zusammenarbeit bei einer Rettung oder einem Seeunfall organisiert. Der spanische Schlepper Sar Gavia verließ Bilbao am Donnerstagabend, um sich dem Gebiet anzuschließen. Seine Mobilisierung bedeutet nicht, dass die Ladung bereits abgeschleppt wurde.

Ein Sachverständiger hat die Abfertigungsmöglichkeiten und das Umweltrisiko zu beurteilen, je nach Situation in der Präfektur der am Morgen weitergeleiteten Länder. Die Behörden meldeten zu diesem Zeitpunkt keine bekannte Verschmutzung. Der Zugang zum Strand in Kapstadt wurde nach der gleichen Einschätzung durch Gemeindeverordnung verboten. Diese Schließung betrifft den Interventionssektor, nicht die gesamte Landküste.

Archiv: Strandfront des Kaps der Homy, in Lit-et-Mixe, 2017.Brina Blum / Unsplash über Wikimedia Commons,CC0 1.0. Ganzes Foto, Libnanews Dressing. Das Bild zeigt nicht die Fracht oder die Rettung.

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