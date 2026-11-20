Der im Jahr 2000 veröffentlichte libanesische Film von Tony Abu Elias kehrt am 19. November mit einer 4K-Version, einem remixten Soundtrack und digitaler Bearbeitung auf eine große Leinwand zurück. Durch zwei fiktive Journalisten inszenierte er die Verhaftungen 1943 in Rachaya und die folgenden Tage. Mirna Khayyat, die die Rolle von Nadia spielt, präsentierte diese Erholung als technisches Update, das sich mit der Erhaltung von Farben und Orten befasst.

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Der libanesische Film von Tony Abu Elias, veröffentlicht im Jahr 2000, kehrte am 19. November ins Theater zurück und näherte sich dem Unabhängigkeitstag. Die 4K VersionAl-Fajrkombiniert einen remixed Soundtrack und Retusche auf bestimmte Szenen. Der Rekord von 1943 geht jedoch immer noch durch zwei fiktive Journalisten.

Zurück in den Raum dAl-Fajres gibt keinen neuen Film über die libanesische Unabhängigkeit. UntertitelDie Morgendämmerung: Rebornregisseur Tony Abu Elias veröffentlichte 2000 einen Spielfilm, geschrieben von Antoine Ghandour und produziert von Mohammad Yassine. Libanesische Kinos sind seit Donnerstag, dem 19. November, in ihr Programm aufgenommen worden. Timecodes Communications präsentierte die neue Version in den Räumen des VOX-Netzwerks in Anwesenheit von Teammitgliedern und Informationsminister Paul Morcos.

Al Fajr kehrt in 4K zurück, ohne neue Dreharbeiten angekündigt

Drei Änderungen sind dokumentiert: die 4K-Präsentation, ein neues Soundtrack-Mixing und die Verbesserung bestimmter Szenen mit künstlichen Intelligenz-Tools. 4K bezieht sich hier auf das Format der im Raum vorgeschlagenen Version. Es gibt nicht die Art des Originalmediums oder die Elemente an, die zur Vorbereitung der neuen Kopie verwendet werden. Das Team hat die Behandlung der verschiedenen Pläne nicht öffentlich beschrieben. Es gibt daher keine Beweise dafür, dass sie Bilder neu erstellt oder die Dolmetscher ersetzt hat.

Mirna Khayyat, die die Rolle der Nadia spielt, hatte am 8. November erklärt, dass sie die Farben, Orte und Emotionen der Szenen bewahren wolle. Sie wies auch darauf hin, dass das Team nicht versucht hatte, alle Unvollkommenheiten zu beseitigen. Diese Details geben einen Hinweis auf die Voreingenommenheit dieser Erholung: die Präsentation für die Theater zu modernisieren, ohne Tony Abu Elias umzuleiten. Die neue Vermischung wird getrennt von den Interventionen auf dem Bild angekündigt. Es führt nicht zu dem Schluss, dass die Dialoge neu aufgenommen wurden.

Zwei fiktive Journalisten und eine historische Festnahme

Nadia schreibt gegen das französische Mandat. Rami, gespielt von Walid Alayli, muss sich verstecken und sich in einem Dorf treffen. Das Szenario beginnt mit ihrem Treffen, um die Auswirkungen der politischen Krise außerhalb der Institutionen von Beirut zu beobachten. Die Presse dient als Leitfaden: Was die Charaktere schreiben oder veröffentlichen wollen, setzt sie den Behörden aus und stellt sie vor die Namen des Dorfes. Ihre Geschichte ist kein Zeugnis für zwei Journalisten, die diese Ereignisse erlebt haben.

Die Verhaftungen im November 1943 fanden statt. Die Behörden des französischen Mandats wurden in der Rashaya-Zitadelle Präsident Bechara al-Khoury, der Regierungschef Riad al-Solh und andere libanesische Beamte inhaftiert. Ihre Freilassung am 22. November wurde Libanons Gedenkdatum. Im Film gibt diese reale Episode ihre Zeitleiste einer erfundenen Handlung. Er erklärte auch Rachayas Platz in der Erzählung, ohne dass die Szenen als Archivbilder von 1943 verwendet wurden.

Ein Frühling auf Arabisch für das Unabhängigkeitswochenende

Die Rückkehr in den Saal findet drei Tage vor dem 83. Jahrestag der Unabhängigkeit statt. Der Film ist auf Arabisch programmiert, insbesondere im Stadtzentrum von Beirut und in anderen Theatern, die ihn unter seinem englischen Titel auflisten. Die Aufzeichnungen der Betreiber geben nicht überall die gleiche Dauer oder Klassifizierung an. Sie bleiben der beste Ausgangspunkt, um die Stunde und die Bedingungen für den Zugang zu einer Projektion zu überprüfen, die vom gewählten Kino abhängen.

Zitadelle von Rachaya, Foto vom 6. Mai 2019; Dieses Bild ist kein Bild des Films. Foto:Hardscarf / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Ganzes Foto verkleinert, Libnanews Dressing unter der gleichen Lizenz.

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