Joseph Aoun schätzt, dass die kriegsbedingten landwirtschaftlichen Verluste, insbesondere in Grenzgebieten, 620 Millionen Dollar betragen. Der Vorsitz veröffentlicht die Berechnungsmethode nicht. Die Zahl stellt keinen Ausgleichshaushalt dar: Die bestehenden Programme finanzieren Reparatur und Marktzugang separat.

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Joseph Aoun schätzt die Verluste der libanesischen Landwirtschaft als Folge des Krieges, insbesondere in Grenzgebieten, auf etwa 620 Millionen Dollar. Der Präsident hat diesen Betrag am 19. November in Baabda vor den Landwirtschaftsministern Jordaniens, Iraks und Syriens und Vertretern der FAO vorgetragen. Dies ist eine Schätzung, kein Entschädigungsfonds.

Im Mitteilungsblatt des Vorsitzes werden weder der gewählte Zeitraum noch die kombinierten Positionen oder der Anteil der Verluste in den einzelnen Regionen festgelegt. Es ist nicht möglich zu bestimmen, welcher Bruchteil der Menge verlorenen Kulturen, unzugänglichen Flächen oder zerstörten Geräten entspricht. Diese Situationen erfordern jedoch nicht die gleichen Ausgaben. Eine verpasste Kampagne beraubt die Erlösausbeutung; Ein beschädigtes Bewässerungssystem verhindert auch die Produktion in nachfolgenden Kampagnen.

Ein genaueres Wahrzeichen existiert für Juni. In einer am 17. Juni veröffentlichten Bewertung schätzte das Landwirtschaftsministerium die Produktionsverluste separat auf 530,5 Millionen US-Dollar und den direkten Schaden auf 41,2 Millionen US-Dollar. Diese beiden Posten beleuchten den Unterschied zwischen einem Gewinnausfall und dem Wert der betroffenen Vermögenswerte. Da im November keine vergleichbare Methode veröffentlicht wurde, kann die Juni-Bilanz nicht von dem in Baabda genannten Wert abgezogen werden, um zusätzliche Verluste zu berechnen.

Im Süden, wieder Zugang zu Land vor der Wiederbelebung der Kulturen

Die FAO beschrieb Schäden an Land, Bewässerungsanlagen und anderen landwirtschaftlichen Geräten im Herbst nach einer Mission in der Region Nabatiyah. Sie berichtete auch, dass etwa die Hälfte des landwirtschaftlichen Landes in den südlichen Gouvernements und Nabatiyah unzugänglich sei. Diese Zahl beschreibt einen Mangel an Zugang in zwei Gouvernements, nicht den Anteil der im ganzen Land zerstörten Parzellen. Es ist nicht Teil einer überprüfbaren Berechnung der vom Präsidenten angekündigten 620 Millionen.

Die Wiederherstellung des Zugangs betrifft nicht allein die Einkommensfrage. Eine Parzelle kann wieder zugänglich sein, aber ihre Ernte ist bereits verloren. Betreiber müssen möglicherweise auch Einrichtungen reparieren, Inputs kaufen oder eine Steckdose finden. Der Präsident verband diese Reaktivierung mit der Erhaltung der Familien auf ihrem Land. Die gemeinsame Bewertung des Landwirtschaftsministeriums, der FAO und des Welternährungsprogramms vom 11. November zeigt, warum das Problem über die Produktion hinausgeht: Es stellt fest, dass Einkommensverluste im ländlichen Raum und der fehlende Zugang zu Land die Fähigkeit dieser Haushalte, sich selbst zu ernähren, schwächen.

Ein bestehendes Darlehen, anders als Kriegsentschädigung

Der Rat für Entwicklung und Wiederaufbau identifiziert mehrere bereits vorhandene Instrumente. Das Lebensmittelverarbeitungsprogramm, das durch ein von der Weltbank im Jahr 2023 genehmigtes Darlehen in Höhe von 200 Millionen Dollar finanziert wird, umfasst die Sanierung von Bewässerungssystemen und landwirtschaftlichen Straßen. Es zielt auch darauf ab, Dienstleistungen und den Marktzugang für landwirtschaftliche Betriebe und kleine Unternehmen in diesem Sektor zu verbessern. Sein Zweck ist breiter als die Entschädigung für die einzigen in Baabda genannten Verluste.

Im Oktober starteten das Ministerium, der Rat für Entwicklung und Wiederaufbau und das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen ein 20-Millionen-Dollar-Kostenbeteiligungsprogramm im Rahmen dieses Programms. Insbesondere werden Investitionen in Wasser und die Sanierung bestimmter Geräte unterstützt. Die 20 Millionen sind Teil des Programms, sie tragen nicht dazu bei. Diese Beträge beschreiben Finanzierungsinstrumente, nicht bereits geleistete Einzelzahlungen oder den Anteil der tatsächlich abgedeckten 620 Millionen.

Regionaler Handel kann helfen, Produktion zu verkaufen

Bei dem Treffen in Baabda ging es auch um das Agrarabkommen, das im Jahr 2023 zwischen Libanon, Syrien, Jordanien und dem Irak unterzeichnet wurde. Der libanesische Minister Nizar Hani sagte, dass die vier Länder versuchen würden, dieses Abkommen in die Praxis umzusetzen. Die genannten Themen reichen von der Grenzkontrolle bis hin zur landwirtschaftlichen Forschung und Investitionen. Insbesondere bat Joseph Aoun die FAO um technische Unterstützung, um den elektronischen Austausch von Pflanzengesundheitszeugnissen zu testen. In der Pressemitteilung wird weder angekündigt, dass diese Zertifikate bereits zwischen den vier Ländern ausgetauscht werden, noch ein Zeitplan für die Inbetriebnahme.

Für einen Produzenten, der wieder Zugang zu seinem Land hat und verkaufen kann, können vorhersehbarere Formalitäten eine regionale Verkaufsstelle zuverlässiger machen. Für diejenigen, deren Bewässerung außer Betrieb ist, finanziert diese Vereinfachung nicht die Rekultivierung. Die beiden Dossiers schreiten nach unterschiedlichen Zeitplänen voran: einerseits Arbeit und Hilfe für landwirtschaftliche Betriebe und andererseits die Durchführung eines Handelsabkommens. Die nationale Landwirtschaftsstrategie von 2026 bis 2035 sieht die Sanierung der Produktionsmittel vor, aber keine neue quantitative Zuteilung als Reaktion auf die Schätzung vom 19. November wurde auf dieser Sitzung angekündigt.

Archivfoto: Ackerland und Herde in der Nähe von Ammiq, Bekaa, 15. September 2021. Illustration des Sektors; zeigt weder die betroffenen Grundstücke noch irgendwelche Kriegsschäden. Foto:Diana Salloum / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Größeres Foto ohne Zuschnitt, Libnanews Dressing; Anpassung unter CC BY-SA 4.0.

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