Die IAMF bereitet eine Mobilisierung französischsprachiger Städte vor. In Jounieh bieten neun Solaranlagen einen konkreten Präzedenzfall für diese Zusammenarbeit.

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Eine ausgestattete Schule, ein Warmwasserauffangzentrum: Solidarität zwischen Städten lässt sich an ganz konkreten Dienstleistungen messen. Wenige Tage vor dem Nationalfeiertag bereitet die International Association of Francophone Mayors (IAMF) die « Solidarität Libanon » vor, eine neue Mobilisierung zum Wohle der libanesischen Gemeinden.

Der Start wurde am 21. und 22. November 2026 für eine Kampagne bis zum 31. Dezember angekündigt. Der vorgeschlagene Fonds muss Projekte unterstützen, die mit den Gemeinden festgelegt werden: Schulen, Gesundheit, öffentliche Dienste und Aufnahme von Vertriebenen. Geplant sind kommunale Beiträge, Solidaritätsveranstaltungen und die Teilnahme von Unternehmen oder der Diaspora.

Insbesondere führte die Vorbereitung vom 14. bis 17. Oktober zu einer Mission in Beirut unter der Leitung von Fatimetou Abdel Malick, Präsident der Region Nouakchott und amtierender Präsident der AIMF, mit Vertretern aus Paris und Lüttich.

Eine kollektive Entscheidung in Namur

Dieser Ansatz erweitert die am 8. Juni 2026 in Namur vom Verbandsbüro verabschiedete Erklärung. Die Bürgermeister bekräftigten ihre Unterstützung für ihre libanesischen Amtskollegen und schlugen eine außergewöhnliche Operation vor, die durch den Notfallfonds unterstützt wird, um zum städtischen, sozialen und wirtschaftlichen Wiederaufbau beizutragen.

Der Text trennte diese Hilfe nicht vom Schutz der Einwohner. Er forderte die Einstellung der Feindseligkeiten, die Achtung des humanitären Rechts und die internationale Unterstützung des Wiederaufbaus. Unterzeichnergemeinschaften, die ihren Teil zur Wiederherstellung der Infrastruktur und der Dialoginitiativen beitragen wollen. Es war eine Verpflichtung, Ressourcen zu mobilisieren, nicht eine Aufzeichnung der bereits erreichten Erfolge.

In Jounieh ein Präzedenzfall, dem wir folgen können

Das Interesse dieser Zusammenarbeit zeigt sich in einem früheren Programm. Am 20. Dezember 2024 stellte AIMF die Arbeit mit dem Gemeindeverband Kesrouan-Ftouh vor: Schulen und Plätze für Vertriebene in der Region Jounieh mit Solaranlagen ausstatten. Insbesondere sollte Strom für die Heizung und Wasserversorgung verwendet werden.

21 Institutionen wurden als Prioritäten identifiziert. Neun hatten dann Finanzierung. Dieser Unterschied ist wichtig: Ein festgestellter Bedarf bedeutet nicht, dass eine Fazilität bezahlt wurde, geschweige denn, dass sie bereits funktioniert. Die Überwachung im Laufe der Zeit ermöglicht es, diese Schritte nicht zu verwechseln.

Neun ausgestattete Standorte nach Bilanz März 2025

Der von AIMF am 24. März 2025 veröffentlichte Bericht bringt folgendes Stadium: Neun Standorte hatten Solaranlagen, sechs Schulen und drei religiöse Einrichtungen erhalten. Der Verein gab an, 500 Vertriebene willkommen zu heißen. Diese Zahl beschreibt die an diesem Datum gemeldete Situation, nicht die Anzahl der Bewohner im November 2026.

Der Notfallfonds war bereits im November 2024 mobilisiert worden. Lausanne, Genf, Nyon, Port-Louis, Woluwe-Saint-Lambert und Quartiers-sub-Poissy gehörten neben der National Federation of Urban Planning and Electricity Agencies von Metz zu den Mitwirkenden.

Die Platten und Warmwasserbereiter erfüllten die unmittelbaren Bedürfnisse. Nach Angaben des Verbands mussten sie auch die Betriebe weniger abhängig von Veränderungen der Stromkosten machen. Es werden hier keine tatsächlichen gemessenen Einsparungen gemeldet. Der Folgebesuch von Frédéric Vallier, Generaldelegierter der AIMF, war Teil der Aktivitäten, die um den 20. März 2025 in Jounieh organisiert wurden.

Engagement in nachhaltige Dienstleistungen verwandeln

Jouniehs Präzedenzfall gibt einen nützlichen Vergleichspunkt für die nächste Kampagne, greift aber ihrem Ergebnis nicht vor. Um eine solche Maßnahme bewerten zu können, müssen die zugesagten Beiträge von den erhaltenen Mitteln und dann die ausgewählten Projekte von der tatsächlich gelieferten Ausrüstung unterschieden werden können.

Auf dieser Skala wird gegenseitige Hilfe für die Bewohner greifbar: nicht durch die Anzahl der Partner zusammen, sondern durch die Kontinuität eines Dienstes. Die Herausforderung der « Solidarität Libanon » wird darin bestehen, eine internationale Mobilisierung in lokale Errungenschaften zu verwandeln, deren Auswirkungen die Gemeinden und ihre Nutzer sehen können.

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