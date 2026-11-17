Die Regierung kündigt an, dass in dieser Woche kein Ministerrat stattfinden wird. Nawaf Salam soll den Libanon am Donnerstag verlassen; es wird kein Ersatzdatum angegeben.

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Der Ministerrat wird diese Woche nicht zusammentreten. Die Regierungspräsidentschaft kündigte am Dienstag, den 17. November in einer kurzen Erklärung an, dass Nawaf Salam den Libanon am Donnerstag wegen privater familiärer Umstände verlassen muss.

Die Ankündigung betrifft daher den Regierungskalender für die Woche vom 16. bis 22. November. Die genannte Abfahrt ist für Donnerstag, den 19. November geplant; Es ist keine Ankündigung einer bereits unternommenen Reise.

Kein Ersatzdatum angekündigt

In dem Kommuniqué wird kein neuer Termin für eine Tagung des Ministerrats festgelegt. Er enthält keine näheren Angaben zur Dauer der Abwesenheit des Ministerpräsidenten. Weitere Einzelheiten zur Familiensituation werden in diesem Text nicht veröffentlicht.

Dieerklärung des Vorsitzes des Ratesist auf diese Fahrplanänderung beschränkt. Sie kündigt keine aus der Ferne getroffenen Ministerbeschlüsse an und ändert auch nicht die Tagesordnung für eine künftige Sitzung.

Archivfoto: Nawaf Salam in Qlayaat, März 2025. Libnanews-Fonds. Dieses Foto stellt nicht die für den 19. November 2026 angekündigte Abreise dar.

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