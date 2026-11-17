Sami Hassan Alawiyé gibt bekannt, dass nach einem Treffen mit Nawaf Salam ein Berater für die Sanierung und Modernisierung der Litani-Wasserkraftwerke zuständig ist. Wassermanagement, Bewässerung und die Versorgung mit öffentlichen Geräten wurden ebenfalls diskutiert. Weder die Kosten der Mission noch ein Arbeitsplan noch die Produktionsgewinne werden angegeben.

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Am 17. November 2026 gab der Präsident des Litani National Office, Sami Hassan Alawiyé, bekannt, dass ein Berater ernannt worden sei, um das Wasserkraftsanierungs- und Modernisierungsprojekt der Agentur mit Unterstützung von Premierminister Nawaf Salam zu überwachen. Er sprach nach einem Treffen im Grand Sérail zwischen dem Regierungschef und dem Verwaltungsrat der Institution.

Laut Alawiyé konzentrierten sich die Diskussionen auf die Entwicklung des Weltbankdarlehens für die Modernisierung von Kraftwerken. Die Ankündigung markiert einen Schritt im Follow-up des Projekts. Es gibt jedoch nicht die Identität des Beraters, die Höhe seiner Mission oder einen Zeitplan für die Arbeit oder die Inbetriebnahme an.

Stromerzeugung, Wasser und Bewässerung

Der Verwaltungsrat stellte seinen Plan für die Entwicklung von Wasserkraftanlagen und die Verbesserung des Wasserressourcenmanagements vor. Bewässerungsprojekte wurden ebenfalls diskutiert, insbesondere im Südlibanon und in Bekaa.

Alawiyé berichtete, dass das Treffen die Möglichkeiten der Nutzung und Verteilung von Wasserkraft zur Versorgung wichtiger öffentlicher Einrichtungen erwogen habe. Ziel ist es, ihre Kontinuität des Betriebs mit sauberer Energie zu unterstützen. In dieser Erklärung wurde kein begünstigtes Institut, kein zusätzliches Stromvolumen oder kein Serviceplan angekündigt.

Von ihrer Durchführung zu unterscheidende Finanzierung

Am 3. Oktober 2024 gab die Weltbank die Genehmigung eines 250-Millionen-Dollar-Projekts zur Entwicklung erneuerbarer Energien, zur Wiederherstellung von Stromdienstleistungen und zur Unterstützung von Sektorreformen im Libanon bekannt. Dieser Umschlag betrifft ein breiteres Programm: Es sollte nicht als die Kosten der Beratungsmission präsentiert werden, die am Dienstag angekündigt wurde.

Die technische Überwachung, die tatsächliche Durchführung der Arbeit und ihre Auswirkungen auf die Produktion bleiben unterschiedliche Schritte. Die Erklärung des Präsidenten des Amtes erlaubt es noch nicht, die erwarteten Gewinne für die Nutzer zu quantifizieren. Auf der anderen Seite berichtet sie über die Unterstützung von Nawaf Salam für eine bessere Koordinierung zwischen öffentlichen Einrichtungen, um Hindernisse für das Funktionieren der Dienste zu vermeiden.

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