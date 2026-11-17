Eine Notiz von Joe Maalouf, die am 4. November 2026 vorgelegt und vom Civic Influence Hub und der Konrad-Adenauer-Stiftung im Libanon veröffentlicht wurde, schlägt vor, Diplomatie und Diaspora zu koordinieren. Es empfiehlt ein Kompetenz-Mapping, eine digitale Plattform und einen globalen Beirat. Das Dokument unterscheidet drei Horizonte, von zwölf Monaten bis zehn Jahren. Dies ist ein Vorschlag, keine Regierungsentscheidung. Die Positionen des Autors beinhalten nicht unbedingt Verlagsorganisationen, und kein effektiver Start der beschriebenen Strukturen wird durch die Notiz festgelegt.

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Organisation von Diaspora-Fähigkeiten zur Unterstützung der libanesischen Diplomatie: Dies ist das Ziel eines Arbeitspapiers, das vom Civic Influence Hub und der Konrad-Adenauer-Stiftung im Libanon veröffentlicht wurde. Dieser am 4. November 2026 vorgelegte Text von Joe Maalouf schlägt vor, verteilte Ressourcen in koordinierte Instrumente des auswärtigen Handelns umzuwandeln.

Die Note ist Teil eines Programms über konstitutionelle und multidisziplinäre Ansätze für die nationale Sicherheit. Es ist in Arabisch und Englisch verfügbar. Die skizzierten Maßnahmen bleiben die Vorschläge von Joe Maalouf: Ihre Präsentation ist keine Regierungsentscheidung. In dem Dokument heißt es auch, dass seine Positionen nicht unbedingt die beiden Organe betreffen, die es veröffentlichen.

Eine Strategie für libanesische Diplomatie und Diaspora

Das Dokument verteidigt ein Sicherheitskonzept, das über den militärischen Bereich hinausgeht. Es verbindet diplomatisches Handeln mit Wirtschaft, Technologie, Kommunikation und internationalen Partnerschaften. Sie schafft als Voraussetzung die ausschließliche Autorität des Staates und die Vereinheitlichung der Friedens- und Kriegsentscheidungen innerhalb der verfassungsmäßigen Institutionen.

Joe Maalouf glaubt, dass das Problem weniger im Mangel an Ressourcen als in ihrer Zerstreuung und schwachen institutionellen Koordination liegt. Die Diaspora wird daher als Netzwerk von Fähigkeiten, Beziehungen und einflussreichen Kapazitäten gesehen, deren Mobilisierung Teil einer kohärenten Außenpolitik sein muss.

Die vorgeschlagene Strategie hat fünf Säulen: öffentliche Diplomatie, Diasporadiplomatie, internationale Partnerschaften, Wirtschaftsdiplomatie und nationales Reputationsmanagement. Das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Migranten würde ihre strategische Koordination sicherstellen.

Mapping Skills und Organisation des Dialogs

Die Notiz empfiehlt einen spezialisierten Mechanismus für die öffentliche Diplomatie. Es bietet auch eine globale Kartierung von Fähigkeiten und Expat-Netzwerken sowie eine sichere digitale strategische Kommunikationsplattform.

Ein globaler Diaspora-Beirat würde dieses Set in Abstimmung mit der Libanesischen Weltkulturunion ergänzen. Erklärtes Ziel ist es, die Beziehungen zwischen Institutionen und Libanesen aus dem Ausland nachhaltig zu strukturieren, um sie in die Reflexion über öffentliche Politik und nationale Interessen einzubeziehen.

Indikativer Fahrplan ohne angekündigte Annahme

Die komplette Note unterscheidet drei Horizonte. In den ersten 12 Monaten bietet es einen Überblick über diplomatische und ausländische Netzwerke und die Schaffung von Koordinationsinstrumenten. Zwischen einem und drei Jahren würden der globale Beirat und akademische Partnerschaften in dieser Organisation stattfinden. Zwischen drei und zehn Jahren wäre die öffentliche Diplomatie vollständig in die nationale Sicherheitsstrategie integriert.

Diese Zeiträume sind die Empfehlungen des Autors. Sie legen kein Datum für die Einführung der Regierung oder eine rechtlich durchsetzbare Frist fest. Die Note macht diese Transformation von staatlicher Souveränität und institutioneller Reform abhängig. Ihr Interesse liegt in der vorgeschlagenen Organisation; Seine Veröffentlichung zeigt nicht, dass die beschriebenen Strukturen bereits die Mittel haben oder funktionieren.

Kreditlinie

Le Grand Sérail in Beirut, fotografiert am 12. August 2017. Institutionelle Illustration von Archiven, die nichts mit der Annahme der Notiz durch die Regierung zu tun haben. Foto: Pjposullivan1 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Foto ohne Änderung aufbewahrt.OriginalfotoFoto untenCC BY-SA 2.0.

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